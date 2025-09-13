Rusia duce un război drept (Putin)
Rador, 13 septembrie 2025 16:40
Rusia duce acum un război legitim, drept, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Aș vrea să le mulțumesc moscoviților pentru contribuția la războiul nostru comun, legitim, drept, pentru disponibilitatea de a lupta și a trudi în numele Patriei”, a declarat Putin, felicitându-i pe locuitorii Moscovei cu ocazia Zilei orașului./snicolau/dstanesc (www.tass.ru – 13 septembrie)
Avioane rusești echipate cu rachete balistice supersonice au zburat deasupra Mării Barents în cadrul exercițiilor „Zapad 2025” # Rador
Avioane de luptă rusești MiG-31 echipate cu rachete balistice hipersonice au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor neutre ale Mării Barents, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2025”, a relatat sâmbătă agenția de știri Interfax. Rusia și Belarus au demarat exercițiile comune vineri, într-un moment tensionat din războiul dintre Rusia și Ucraina, la câteva […]
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă # Rador
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție un buget de aproape 15 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă. Banii provin dintr-un apel de proiecte relansat ieri de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene prin Programul Tranziție Justă. Proiectele pot fi depuse până la 1 noiembrie și […]
José Carreras, Arash și Loreen vor urca pe scena din Piața Constituției în ultima zi a Festivalului Unforgettable # Rador
În București, José Carreras, Arash și Loreen vor urca astăzi pe scena din Piața Constituției în cea de a treia și ultima zi a Festivalului Unforgettable, dedicată muzicii pop simfonice. Publicul va avea de parte, pe lângă spectacolele live și instalațiile artistice, de o zonă gastronomică diversificată, va exista și un spațiu de relaxare cu […]
ANAF a început controale în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început controale cu 120 de inspectori antifraudă în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat al instituției. Acțiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat. […]
Donald Trump cere tuturor statelor NATO să nu mai cumpere petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a emis sâmbătă o scrisoare către națiunile NATO, îndemnându-le să înceteze să cumpere petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO vor fi convenit și vor începe să facă același lucru și […]
ArcelorMittal a anunțat oprirea producției la fabrica sa din Hunedoara din cauza prețurilor foarte mari la energia electrică și a presiunii tot mai mari din partea importurilor la prețuri mici din afara Uniunii Europene. Potrivit conducerii companiei, ArcelorMittal nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne europene și internaționale și a ajuns într-o […]
Armata israeliană a anunţat că 250.000 de oameni au părăsit oraşul Gaza, în condiţiile în care forţele israeliene îşi intensifică operaţiunile militare în cea mai mare zonă urbană a teritoriului palestinian. Purtătorul de cuvânt al forţelor armate israeliene a declarat în limba arabă că palestinienii s-au mutat în afara oraşului, pentru siguranţa lor. De asemenea, […]
Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea a primit-o, vineri, în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Audiența a avut loc în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile […]
OMV, acționarul majoritar al OMV Petrom, are un plan de reducere a cheltuielilor cu 400 de milioane de euro, inclusiv prin disponibilizări în Austria. Potrivit unui comunicat de presă al grupului de la Vienna, compania îşi reanalizează prioritățile strategice și ia măsuri de eficiență orientate spre viitor într-un mediu de piață dificil. OMV susține că […]
Secretarul de stat american Marco Rubio merge sâmbătă în Israel. Departamentul de Stat a precizat că Rubio va reafirma angajamentul Washingtonului faţă de securitatea Israelului şi pentru recuperarea ostaticilor israelieni din Fâşia Gaza. De asemenea, SUA se opun demersurilor din rândul statelor aliate în privinţa recunoaşterii unilaterale a unui stat palestinian, a adăugat Departamentul de […]
Evaluarea din această primăvară a arătat că în județul Harghita trăiesc aproape 2.500 de urși. Specialiștii spun că numărul nu este concludent, pentru că aceste animale străbat mari distanțe în căutarea hranei. În plus, anul acesta urșii au coborât din munți și pentru că fructele de pădure au fost mai puține, fiind vizate lanurile de […]
Autorităţile din Qatar afirmă că niciun stat din Golf nu mai este în siguranţă, după atacul Israelului de la Doha # Rador
Autorităţile din Qatar afirmă că niciun stat din Golf nu mai este în siguranţă după atacurile Israelului asupra liderilor Hamas, la Doha, în această săptămână. Cinci membri ai Hamas şi un ofiţer de securitate qatarez au fost ucişi în urma atacului. Israelul a afirmat că atacul a vizat „creierele teroriste” ale Hamas. Un purtător de […]
Moody’s a confirmat calificativul României corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investițiilor # Rador
Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody’s a confirmat calificativul României corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investițiilor, BBB-, păstrând însă perspectiva negativă. Decizia reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al agenției. Potrivit instituției, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie anul […]
România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă (Florin Barbu) # Rador
România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, reducând dependența de importuri, spune ministrul agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, sacrificările de animale au înregistrat o creștere de aproape 10% în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a […]
O importantă agenţie de rating a retrogradat scorul Franţei la cel mai scăzut nivel acordat vreodată acestei ţări. Agenţia Fitch a redus ratingul de credit Franţei de la „AA” la „A+”, ceea ce măreşte presiunea asupra economiei ţării şi a noului prim-ministru. Agenţia a afirmat că pierderea votului de încredere al Parlamentului de către guvern, […]
Republica Moldova are o strategie prin care vrea să devină complet independentă energetic până în 2050. Cristina Sănduță de la Radio Chişinău știe cum va fi eliminată dependența de energia rusească. Reporter: Strategia include trei priorități: securitatea și reziliența energetică, convergența cu standardele europene și tranziția către energia curată. Regenerabilele vor deveni principala sursă a […]
România a transmis oficial către Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat # Rador
România a transmis oficial către Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Documentul va parcurge acum procedura de aprobare formală în Comisie și apoi decizia Consiliului Economic și Financiar, a precizat ministrul pe pagina sa de socializare. Unele proiecte pierd banii europeni, altele sunt […]
Continuă Festivalul Internațional „George Enescu”, aflat în ziua a 16-a. Orchestra Națională Simfonică Daneză cântă de la ora 13:00 la Sala Radio și are în program, între altele, „Memorialul” lui Anatol Vieru. La Ateneu se cântă în primă audiție românească „Winter Sonata”, compusă de Donghoon Shin. La Sala Palatului, dirijorul Vasily Petrenko împreună cu celebra […]
Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter s-a produs sâmbătă în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka din Rusia, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km, potrivit GFZ. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat magnitudinea la 7,4, cu […]
Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă şi duminică pe mai multe bulevarde și străzi din București # Rador
Traficul rutier va fi restricționat astăzi și mâine pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice. Mai întâi, astăzi are loc The Color Run Night Amazing Tour 2025, un eveniment de alergări recreative. Restricțiile vor începe de la această oră pe un segment al Bulevardului […]
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * Baia Mare: Cu ocazia Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al Judeţului Maramureș organizează puncte de informare preventivă, expoziții cu tehnică şi mijloace de intervenţie, exerciții demonstrative și de prim-ajutor. La aceste activități, îi puteți întâlni si pe pompierii din cadrul Inspecţiei […]
Văduva lui Charlie Kirk anunţă că mişcarea conservatoare creată de acesta şi evenimentele programate vor merge înainte # Rador
Văduva lui Charlie Kirk a declarat că mişcarea americană creată de activistul conservator nu va muri odată cu acesta. Într-un discurs sfidător, de la sediul lui Kirk din Arizona, Erika Kirk a afirmat că activitatea mişcării conservatoare de tineret „Turning Point USA”, înfiinţată de soţul său, va continua. „Nimeni nu va uita niciodată numele soţului […]
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci # Rador
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu susține că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaților, nu s-a realizat niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite, iar din cele 13 baraje […]
Reprezentanți ai Universității din București, ai MDLPA și ai constructorului, vizită de lucru pe șantierul Palatului Universității din București: 80% din tronsonul Facultății de Istorie, finalizat. Frontonul cu vultur și grifoni revine pe clădirea Universității din București # Rador
Palatul Universității din București este cea mai mare clădire de educație din România, cu o suprafață de peste 45.000 de metri pătrați București, 12 septembrie 2025. O delegație formată din ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, decanul Facultății de Istorie a Universității din București, […]
La microfon, Angelica Dan
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile critică ghidul pentru sesiunea de anul acesta a programului Rabla # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile critică ghidul pentru sesiunea de anul acesta a programului Rabla, ce ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Reprezentanţii APIA sunt în special nemulţumiţi de valoare mică a ecotichetului pentru maşinile electrice. Cu detalii, Cristian Bâcâin. Reporter: […]
NATO va lansa inițiativa „Santinela Estică” pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei (Rutte) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – NATO va lansa inițiativa „Santinela Estică” pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei, a declarat vineri Secretarul General al NATO, Mark Rutte, adăugând că imprudența Rusiei în spațiul aerian este tot mai frecventă. El a precizat că „Santinela Estică” va include o varietate de resurse din partea aliaților, […]
Suspectul reţinut în cazul asasinării activistului conservator american Charlie Kirk a fost identificat drept un bărbat de 22 de ani # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Oficiali americani au confirmat arestarea unui suspect în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că bărbatul – identificat drept Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani – a recunoscut în faţa unui prieten de familie că el l-a ucis pe […]
Social-democrații au prezentat programul de investiții ce face parte din pachetul de relansare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – PSD a prezentat vineri programul de investiții ce face parte din pachetul de relansare economică anunțat joi de social-democrați. Propunerile vizează domenii strategice, cu facilități fiscale pentru IMM-uri, creșterea producției și crearea de locuri de muncă. Corespondentul RRA Amalia Bojescu are detalii. […]
Sprijin covârşitor în Adunarea Generală a ONU pentru o declaraţie privind soluţia cu două state între Israel şi palestinieni # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a votat vineri, cu o majoritate covârșitoare, în favoarea unei declarații care prevede „măsuri concrete, cu termene clare și ireversibile” în direcția unei soluții cu două state între Israel și palestinieni, înaintea unei reuniuni a liderilor mondiali. Totodată, declaraţia susţine desfăşurarea unei misiuni […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale într-un alt oraş condus de democraţi, Memphis, pe care l-a descris drept „profund instabil”. Donald Trump a declarat că va „repara” Memphis şi că primarul democrat al oraşului, precum şi guvernatorul republican al statului Tennessee, sunt […]
Donald Trump afirmă că suspectul în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk a fost reţinut # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că suspectul în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk a fost reţinut. El a declarat la postul de televiziune Fox News că o persoană foarte apropiată suspectului l-a predat pe acesta poliţiei. Miercuri, un individ înarmat a tras un singur glonţ letal către Charlie Kirk, în timp ce […]
Realizator: Gabriela Mitrovici – Telefoanele mobile nu mai pot fi utilizate la şcoală de copiii şi tinerii din Italia, indiferent de ciclul de învăţământ. Odată cu începerea cursurilor a intrat în vigoare regula, aprobată încă din vară de Ministerul italian al Educaţiei, care îi obligă pe toţi elevii să-şi ţină telefoanele, şi orice fel de […]
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, până la 2.932 de lei, în al doilea trimestru din 2025 # Rador
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, până la 2.932 de lei, în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut cu 18.000, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Raportul dintre numărul mediu de pensionari şi cel al salariaţilor s-a menţinut însă la valoarea de […]
România și Bulgaria vor găzdui luna viitoare exercițiul multinațional „Dacian Fall 2025”, la care participă peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate NATO. Antrenamentele se vor desfășura simultan în mai multe poligoane și urmăresc ridicarea la nivel de brigadă a grupurilor de luptă NATO din România și Bulgaria. Țara […]
Reprezentanții FMI și-au prezentat concluziile privind măsurile fiscal-bugetare la încheierea misiunii în România # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Pachetele fiscale adoptate de guvern au fost necesare și sunt esențiale pentru echilibrarea financiară a statului, însă nu suficiente – au concluzionat reprezentanții FMI la încheierea misiunii în țara noastră. Experții fondului estimează o creștere economică modestă până la final de 2026, iar cel mai important risc îl consideră dacă guvernul […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că răbdarea sa față de președintele rus, Vladimir Putin, se apropie de sfârșit. „Se cam termină și se termină repede”, a spus Trump, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „Fox and Friends” de la Fox News./mbrotacel/asalar (REUTERS – 12 septembrie)
CNAS îi asigură pe pacienţii oncologici că în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul de care aceştia beneficiază # Rador
Casa Națională de Asigurără de Sănătate îi asigură pe pacienţii oncologici că în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul de care aceştia beneficiază şi că se fac eforturi pentru a nu apărea sincope, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive. Preşedintele CNAS a solicitat situaţia detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie în întreaga ţară, […]
Opt proiecte de spitale inițial incluse în PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027 # Rador
Opt proiecte de spitale care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență și care nu mai pot fi menținute în PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027. Este vorba despre proiecte care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36%. Premierul Ilie Bolojan scrie […]
Kremlinul acuză ţările europene de împiedicarea convorbirilor de pace dintre Rusia şi Ucraina # Rador
Kremlinul a afirmat vineri că există o pauză în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și a acuzat țările europene de faptul că împiedică acest proces, la care Moscova susține că rămâne deschisă. Negociatorii ruși și ucraineni au avut trei runde de discuții directe în acest an la Istanbul, cea mai recentă pe 23 […]
Un avion al companiei United Airlines, cu destinaţia Filipine, a aterizat de urgenţă în oraşul nipon Osaka # Rador
Două persoane par să fi suferit răni minore după ce un avion al companiei United Airlines, care se îndrepta spre Cebu, în Filipine, a efectuat o aterizare de urgență vineri seara pe un aeroport din orașul Osaka, în vestul Japoniei, potrivit agenţiei de presă nipone Kyodo. Aeronava Boeing 737, care decolase de pe Aeroportul Narita, […]
Preşedintele american, Donald Trump, se va întâlni vineri la New York cu premierul Qatarului # Rador
Președintele Donald Trump intenţionează să aibă o întâlnire cu premierul Qatarului vineri, la New York, a declarat un oficial de la Casa Albă, la câteva zile după ce Israelul a atacat lideri ai grupării Hamas în Doha. Oficialul nu a oferit detalii despre ora întâlnirii cu premierul qatarez, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sau despre […]
Numărul părinților din Polonia care refuză vaccinarea copiilor este în creștere alarmantă, potrivit autorităților sanitare. În voievodatul Warmia-Mazuria, de exemplu, numărul celor care nu își vaccinează copiii a crescut de la 1.500 la peste 4.000 în ultimii cinci ani – transmite Polskie Radio. Monika Madoń, șefa departamentului de vaccinare din cadrul Stației Sanitar-Epidemiologice din municipiul […]
Soția lui Bruce Willis își pregătește fiicele pentru moartea tatălui lor: „Este cruda realitate” # Rador
Soția lui Bruce Willis, Emma Heming, a fost recent criticată pentru că și-a internat soțul într-un azil de bătrâni. În cartea sa, „Călătoria neașteptată”, lansată pe 9 septembrie, ea vorbeşte despre motivele triste care au determinat-o să ia această decizie. Ea explică faptul că această decizie a fost „cea mai grea din viața ei”, dar […]
Statele din flancul estic al NATO, în alertă ridicată pe fondul exerciţiilor militare din Rusia şi Belarus # Rador
Rusia şi Belarus au început un exerciţiu militar comun de amploare. Statele membre NATO din flancul estic al alianţei – Polonia, Lituania şi Letonia – sunt în alertă ridicată din cauza exerciţiilor Zapad-2025, programate să dureze cinci zile. Ministrul de externe polonez, Radosław Sikorski, aflat în vizită la Kiev, a declarat că manevrele anterioare din […]
Audiere în instanţa turcă pentru a se stabili dacă primarul din Istanbul şi-a falsificat diploma universitară # Rador
În Turcia are loc o audiere în instanţă pentru a se stabili dacă primarul oraşului Istanbul, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, şi-a falsificat diploma universitară. Procesul are loc după ce Universitatea de la Istanbul a anulat diploma de licenţă şi pe cea de master ale lui Ekrem İmamoğlu. Dacă va fi găsit vinovat, liderul de […]
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmihal, a vizitat un poligon din Marea Britanie unde are loc instruirea militarilor din armata Ucrainei. Într-un mesaj transmis, vineri, pe Telegram, ministrul a menţionat că a inspectat condițiile de pregătire a soldaților ucraineni, care sunt instruiți de militari din Forțele Armate ale Marii Britanii, României, Albaniei, Danemarcei, Australiei, Finlandei, […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în ultimele 24 de ore, armata rusă a atacat regiunile Herson, Harkiv, Dnipropetrovsk și Zaporijjia. Potrivit rapoartelor transmise, vineri, de autorităţile din cele patru regiuni, în urma acestor atacuri, o persoană a fost ucisă, iar 19 au fost rănite. În regiunea Herson au fost înregistrate lovituri cu drone, atacuri aeriene […]
Israel și-a intensificat ofensiva militară în Gaza City, emițând noi ordine de evacuare pentru această cea mai mare zonă urbană din enclavă. Armata israeliană continuă să lovească clădiri despre care susține că sunt folosite de gruparea Hamas. Mii de persoane au părăsit deja Gaza City, însă sute de mii de alte persoane sunt reticente în […]
