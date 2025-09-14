Secretarul de stat american Marco Rubio începe o vizită de două zile în Israel

02:30

Trei tineri ucraineni care au trecut granița în România și au solicitat ajutorul autorităților au fost recuperați de pe munte, aseară, iar starea lor de sănătate este bună, anunță Salvamont Maramureș. Intervenția a fost dificilă, deoarece aceștia nu au respectat indicațiile de a rămâne pe loc și plecaseră din zona în care au fost localizați./asalar […]