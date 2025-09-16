Putin apare pe teren şi anunţă că 100.000 de militari au participat la exerciţiile Zapad, mai mulţi decât se ştia. Lukaşenko spune că s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare dislocate în Belarus. Armata SUA confirmă că a trimis observatori - FOTO

21:40

Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, se listează la Bursă în primul trimestru al anului viitor, cu 25% din acţiuni, a declarat marţi seară Alin Răţoi, vicepreşedintele Memento Group. Aceasta ar fi prima agenţie de turism din România listată pe bursă. Compania estimează că va încasa 15 milioane de euro în urma listării, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţia unor companii din turism, din segmente de activitate unde compania nu este prezentă, dar şi pentru intrarea pe alte pieţe din regiune.