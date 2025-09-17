Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei
News.ro, 17 septembrie 2025 01:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut „o convorbire telefonică fructuoasă” cu preşedintele american Donald Trump despre „consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
02:20
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. El purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima # News.ro
Tyler Robinson, suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a comparut marţi în faţa instanţei, prin videoconferinţă, pentru prima dată de la arestarea sa, fiind acuzat de omor calificat, port ilegal de armă şi obstrucţionarea justiţiei, relatează Sky News.
Acum 2 ore
01:20
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut „o convorbire telefonică fructuoasă” cu preşedintele american Donald Trump despre „consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”.
00:50
Donald Trump a sosit marţi seara în Regatul Unit, unde timp de două zile va fi făcut totul pentru a-l mulţumi pe imprevizibilul preşedinte american, care este însă un mare fan al familiei regale, relatează AFP.
Acum 4 ore
00:20
Putin apare pe teren şi anunţă că 100.000 de militari au participat la exerciţiile Zapad, mai mulţi decât se ştia. Lukaşenko spune că s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare dislocate în Belarus. Armata SUA confirmă că a trimis observatori - FOTO # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior, o parte din aceste exerciţii desfăşurându-se la graniţele UE şi trezind îngrijorarea Kievului şi a europenilor. La rândul său, liderul belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat că Rusia şi Belarus au repetat lansarea armelor nucleare tactice ruseşti în cadrul exerciţiilor militare comune, în timp ce armata SUA a confirmat că a trimis observatori la manevrele militare ruso-belaruse, relatează AFP şi Reuters.
00:10
Benjamin Mendy, fundaşul stânga al naţionalei Franţei şi campion mondial în 2018, va evolua în Polonia.
00:10
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, scor 2-1 / Surpriză la Lisabona - Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3 / Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 # News.ro
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor.
16 septembrie 2025
23:40
Medicul Alina Dascălu: Pentru a fi longeviv, avem nevoie de hormoni, pentru că hormonii sunt seva vieţii / Terapia personalizată este esenţială pentru că fiecare om e diferit / Ce spune despre teama de efectele adverse ale tratamentelor hormonale # News.ro
Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a declarat, marţi seară, că menopauza cumva are legătură cu longevitatea, pentru că trăim foarte mult timp în menopauză, dar, pentru a fi longeviv, este nevoie de hormoni. Pentru a păstra un nivel constant al acestora şi implicit calitatea vieţii se pot face tratamente personalizate, însă multă lume se teme de efectele adverse ale acestora. Alina Dascălu explică însă că multe sunt mituri.
23:10
Premier: Relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pentru România, la fel cum este şi relaţia din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană / Sunt în contact cu oficiali americani care ne vizitează # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că relaţia cu Statele Unite ale Americii este una strategică pentru România şi a menţionat că este în contact cu oficialii americani care vizitează România.
23:10
Deţinătoarea titlului, Italia s-a calificat în semifinalele Cupei Billie Jean King după ce a învins China, scor 2-0, marţi, la Shenzhen.
23:10
Alex Florenţa: Parchetul General stă pe o schemă de personal de 40% lipsă. Practic, un procuror din doi lipseşte # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că Parchetul General se confruntă cu o lipsă de personal de 40%, ceea ce înseamnă aproape că un procuror din doi lipseşte. El a explicat că cei 2.250 de procurori de la nivel naţional trebuie să instrumenteze anual două milioane de dosare.
23:00
CM de rugby feminin: Jucătoarea franceză Axelle Berthoumieu, suspendată pentru nouă meciuri după ce a muşcat o adversară # News.ro
Jucătoarea din linia a treia a echipei Franţei, Axelle Berthoumieu, a fost suspendată, marţi, pentru nouă meciuri de către federaţia internaţională de rugby, pentru că a muşcat o jucătoare irlandeză în timpul sfertului de finală al Cupei Mondiale.
23:00
Ilie Bolojan, întrebat dacă se enervează când preşedintele vine cu propuneri la pachetele de măsuri ale Guvernului: Când ocupi o funcţie de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoţie, pe bază de sentimente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat dacă este enervat atunci când preşedintele Nicuşor Dan vine cu propuneri la pachetele de măsuri, că nu lucrezi pe bază de emoţie atunci când ocupi o funcţie importantă.
23:00
Premier: Relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pentru România, la fel cum este şi relaţia din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană / Sunt în contact cu oficiali americani care ne vizitează # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că relaţia cu Statele Unite ale Americii este una strategică pentru România şi a menţionat că este în contact cu oficialii americani care vizitează România.
22:50
Ilie Bolojan: România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, asta înseamnă autostrada Moldovei A7 / Nu mai putem merge în felul acesta # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.
22:50
O a treia ambarcaţiune venezueleană a fost distrusă de Statele Unite, potrivit lui Donald Trump # News.ro
Donald Trump a anunţat marţi că o a treia ambarcaţiune venezueleană a fost eliminată de Statele Unite, relatează AFP.
22:50
O femeie din Ilfov a cerut ajutorul Poliţiei după ce fostul partener i-a spart geamul locuinţei / Ulterior, bărbatul a provocat scandal când femeia se afla într-un complex comercial cu soţul ei / Cei doi bărbaţi s-au bătut, unul dintre ei fiind înjunghiat # News.ro
O femeie de 40 de ani din Ilfov a cerut, marţi, ajutorul Poliţiei, după ce fostul partener i-a spart geamul locuinţei, fiind emis un ordin de protecţie. Ulterior, bărbatul a provocat scandal când femeia se afla într-un complex comercial din Sectorul 6, împreună cu soţul ei. Cei doi bărbaţi s-au bătut, iar fostul partener al femeii a fost înjunghiat deşi el este cel care avea cuţit asupra sa.
22:50
CM de rugby feminin: Jucătoarea franceză Axelle Berthoumieu, suspendată îpentru nouă meciuri după ce a muşcat o adversară # News.ro
Jucătoarea din linia a treia a echipei Franţei, Axelle Berthoumieu, a fost suspendată, marţi, pentru nouă meciuri de către federaţia internaţională de rugby, pentru că a muşcat o jucătoare irlandeză în timpul sfertului de finală al Cupei Mondiale.
22:50
Premierul Bolojan: Reforma în educaţie nu înseamnă ceea e am făcut până acum / Înseamnă lucruri serioase şi sper să avem timp # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în educaţie nu înseamnă reformă şi aceasta constând în ”lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.
22:40
Ilie Bolojan: România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, asta înseamnă autostrada Moldovei A7. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei / Nu mai putem merge în felul acesta # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.
22:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă nu foloseşte tema demisiei sale ca formă de presiune în coaliţie: Nu am făcut-o niciodată. Mi se pare un act de responsabilitate să îţi asumi să duci la capăt un proiect dacă îl poţi duce # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu foloseşte ideea unei eventuale demisii ca formă de presiune şi că nu a făcut niciodată acest lucru.
22:30
Ilie Bolojan, întrebat de ce nu a respectat propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de a nu creşte TVA-ul: A rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecţie fiscală fără creşterea de TVA # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că o corecţie fiscală fără creşterea TVA nu a fost posibilă, deşi în discuţiile preliminare preşedintele Nicuşor Dan a solicitat ca TVA să nu crească, potrivit promisiunii sale din campania electorală. Bolojan a explicat că, dacă nu ar fi fost luate primele măsuri fiscale, România ar fi fost sancţionată.
22:30
FC Rapid, anunţ legat de modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive # News.ro
FC Rapid a anunţat, marţi, că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi adaptarea acesteia la cerinţele anului 2025, implicit şi la necesităţile suporterilor şi cluburilor pentru îmbunătăţirea atmosferei pe arenele sportive.
22:30
Alex Florenţa: România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influenţa alegerile electorale prezidenţiale / România a fost, este şi probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că există elemente concrete că infrastructura folosită pentru influenţarea populaţiei în susţinerea fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost utilizată şi în 2025, pe momente- cheie, atunci când se încearcă o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie într-o direcţie sau alta. El susţine că România a fost, este şi probabil va fi şi în perioada următoare în plin război hibrid.
Acum 6 ore
22:20
Bolojan: Am înţeles că nu poţi să faci reforme uitându-te în acelaşi timp în permanenţă la sondaje / Dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate şi nu are susţinere, el nu îşi poate exercita mandatul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că reformele nu se pot face cu ochii la sondajele de opinie, adâugând că un premier care reprezintă o coaliţie, dacă nu are autoritate şi susţinere, nu îşi poate exercita mandatul.
22:20
CFR Cluj a anunţat, marţi, în social media, achiziţionarea mijlocaşului brazilian Mateus Peloggia.
22:20
Ilie Bolojan: România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, asta înseamnă autostrada Moldovei A7. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.
22:10
Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea # News.ro
Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violenţă politică în Statele Unite.
22:10
Florenţa: Unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au legături certe, documentate, cu Federaţia Rusă / Persoană din anturajul lui Georgescu are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că unii dintre inculpaţii în dosarul lui Călin Georgescu au ”legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă” şi a adăugat că o persoană din anturajul fostului candidat la alegerile prezidenţiale are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse.
22:00
Premierul apreciază că nu vor mai fi necesare creşteri de taxe dacă scad cheltuielile: Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată. ”Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a afirmat Bolojan.
22:00
Medicul Alina Dascăl: Îmi place să cred că femeile au prins curaj să recunoască că şi menopauza este o etapă firească în viaţa oricărei femei sănătoase / Perimenopauza se poate instala cu maxim 10 ani înainte de a intra la menopauză / Prin ce se caracteri # News.ro
Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a afirmat, marţi seară, că, datorită discuţiilor frecvente din spatial public pe tema menopauzi, femeile au prins curaj să vorbească despre asta, recunoscând că este o etapă firească în viaţa oricărei femei sănătoase. Deşi momentul intrării la menopauză depinde de organismul fiecărei persoane în parte, cu maxim 10 ani înainte se poate instala perimenopauza care aduce cu ea o serie de simptome pe care rareori femeile le identifică ca atare.
21:50
Câciu (PSD): Mâine vom avea această discuţie şi vom tranşa problema continuării măsurii de plafonare a adaosului comercial. Sunt încrezător că vom continua măsura prin decizia coaliţiei şi nu prin intervenţia Parlamentului # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Adrian Câciu (PSD) a declarat că miercuri va avea loc în coaliţie discuţia şi vor tranşa problema continuării măsurii de plafonare a adaosului comercial, el arătând că este încrezător că vor continua măsura prin decizia coaliţiei şi nu prin intervenţia Parlamentului.
21:50
A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise) # News.ro
Liga Campionilor a început marţi, cu două meciuri programate de la ora 19.45. Primul gol din nou sezon a fost înscris de Promise David, de la Union Saint-Gilloise, din penalti, în minutul 9.
21:50
Ilie Bolojan: Cred că a fost peste nouă la sută deficit anul trecut, dar nu am ajuns la zece / Nu ne putem închide anul acesta sub opt la sută cu toate măsurile pe care le-am luat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seaeră, că deficitul pentru anul trecut a fost mai mare de nouă la sută, dar nu s-a ajuns la zece la sută, el precizând că pentru 2025 deficitul bugetar va trece de opt la sută.
21:40
Adrian Câciu (PSD): Este o foarte mare lipsă de comunicare din partea ANAF, ceea ce conduce la o percepţie care câteodată se distorsionează în plan public / Am propus să facem o dezbatere publică despre cum se calculează gap-ul de TVA # News.ro
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) a declarat, marţi, că este o foarte mare lipsă de comunicare din partea ANAF, ceea ce conduce la o percepţie care câteodată se distorsionează în plan public, el arătând că i-a propus preşedintelui ANAF să facem o dezbatere publică despre cum se calculează gap-ul de TVA. Câciu a mai spus că sunt multe lucruri de făcut la ANAF, ”chestiuni de mentalităţi ale funcţionarilor ANAF care se complac în a se comporta ca nişte vătafi, pe contribuabili”.
21:40
Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea creierului” copiilor ucraineni – raport # News.ro
Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii. Ancheta dezvăluie documente şi imagini din satelit care confirmă că aceşti copii sunt duşi în tabere pentru îndoctrinare patriotică, instruire în folosirea armelor şi exerciţii de luptă, pregătindu-i astfel pe copiii Ucrainei să lupte pentru Rusia, relatează The Guardian.
21:40
Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, se listează la Bursă în primul trimestru al anului viitor, cu 25% din acţiuni. Compania ia în calcul să intre şi pe alte pieţe din regiune şi să achizioneze alte companii din turism # News.ro
Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, se listează la Bursă în primul trimestru al anului viitor, cu 25% din acţiuni, a declarat marţi seară Alin Răţoi, vicepreşedintele Memento Group. Aceasta ar fi prima agenţie de turism din România listată pe bursă. Compania estimează că va încasa 15 milioane de euro în urma listării, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţia unor companii din turism, din segmente de activitate unde compania nu este prezentă, dar şi pentru intrarea pe alte pieţe din regiune.
21:40
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi un acord între Statele Unite şi China pentru ca TikTok să continue să funcţioneze pe piaţa americană, trei surse familiare cu situaţia afirmând că înţelegerea seamănă cu cea discutată la începutul acestui an, relatează Reuters.
21:30
Alex Florenţa: Pe Tik-Tok au fost activate 20.000 de conturi cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale / Reţeaua conţinea nişte boţi care rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează prin această infrastructur # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, şi a explicat că această reţea conţinea un sistem automatizat care a rulat două milioane de comentarii care s-au viralizat prin această infrastructură.
21:20
Procurorul general, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani / Războiul hibrid este mult mai perfid; obiectul acestuia îl reprezintă creierele oamenilor # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav înregistrat şi monitorizat în ultmii 35 de ani, având ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale.
21:00
Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii # News.ro
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în declaraţia de avere pe care toţi membrii Cabinetului sunt obligaţi să o depună, relatează POLITICO.
20:50
AUR acuză Guvernul şi AEP de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în Bucureşti / Plângere la Parchetul General # News.ro
AUR anunţă, marţi seară, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu organizează alegerile parţiale în Bucureşti, deşi termenul legal a expirat în 3 septembrie. Formaţiunea face acuzaţii de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.
20:50
Urme de construcţii anterioare, depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii - Zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi cercetată de arheologi – VIDEO # News.ro
Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi cercetată de arheologi.
20:40
Performanţă pentru luptele româneşti: Ana Andreea Beatrice a câştigat medalia de bronz la CM de la Zagreb # News.ro
Ana Andreea Beatrice a adus o medalie mondială pentru România – bronz la categoria 55 kilograme, la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb.
20:30
Ministrul Finanţelor a discutat cu oficialii Bǎncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare despre realizarea unor investiţii prin parteneriate public-private / Nazare: Un instrument prin care putem finanţa proiecte majore, inclusiv spitale regionale # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat, marţi, cu oficialii Bǎncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) despre investiţiile din România, dar şi despre extinderea acestora, prin parteneriate public-private. Nazare a precizat că experienţa Greciei poate fi replicată şi în România, parteneriatul public-privat fiind ”un instrument prin care putem finanţa proiecte majore, inclusiv spitale regionale”.
Acum 8 ore
20:20
AUR acuză Guvernul şi AEP de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în Bucureşri / Plângere la Parchetul General # News.ro
AUR anunţă, marţi seară, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu organizează alegerile parţiale în Bucureşti, deşi termenul legal a expirat în 3 septembrie. Formaţiunea face acuzaţii de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.
20:20
Cupa Mondială 2026: FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători la competiţie # News.ro
FIFA a anunţat, marţi, o decizie istorică din punct de vedere financiar privind sumele alocate cluburilor ai căror jucători vor participa la Cupa Mondială din 2026. FIFA va redistribui 300 de milioane de euro, cu 70% mai mult decât la Cupa Mondială organizată în Qatar în 2022.
20:10
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această decizie, scrie POLITICO.
19:50
Victor Negrescu: Cazul cu drona rusească ridică întrebări serioase. Indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală, lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune # News.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) consideră că incidentul cu drona rusească intrată în spaţiul aerian naţional şi care a survolat aproape 50 de minute teritoriul României „ridică întrebări serioase”. „Indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală la adresa securităţii noastre naţionale, lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune. Această neclaritate nu mai poate continua”, afirmă Negrescu.
19:40
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, după ce Alexandru Rogobete a anunţat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor: Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri # News.ro
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor cabinete în ambulatoriul spitalelor. Medicii de familie consideră că reducerea continuă a resurselor umane în medicină primară, în special în mediul rural, reprezintă o problemă majoră care afectează accesul la servicii medicale de calitate pentru populaţia din aceste zone. Medicii precizează că, în medicina de familie, se gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri.
19:40
Un bărbat a sunat, marţi, la 112, după ce a găst într-o baltă cu peşti din judeţul Timiş mai multe fragmente de oase ce par a fi umane. Poliţiştii au ajuns imediat la faţa locului şi au deschis o anchetă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.