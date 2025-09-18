Sennder semnează o nouă achiziție în România
Profit.ro, 19 septembrie 2025 00:40
Filiala din România a transportatorului german rutier de mărfuri Sennder, a cărei intrare a fost anunțată în premieră de Profit.ro, a achiziționat compania Est Transport and Logistics Solutions, divizia locală C.H. Robinson, ca parte a unei tranzacții globale ample.
• • •
Acum 2 ore
00:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești # Profit.ro
Bonusurile anuale în cash ale membrilor Directoratului OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, vor depinde de anul viitor exclusiv de rezultatele și perfomanțele companiei românești, cele ale grupului-mamă din Austria urmând să fie excluse din calcul, potrivit unui document oficial analizat de Profit.ro.
00:40
Nou mare brand chinez în România: Producător de electrocasnice smart se pregătește să intre oficial pe piață # Profit.ro
Producătorul și retailerul chinez de electrocasnice smart Hesung Innovation se pregătește să intre oficial în România cu brandul Dreo, cea mai vândută marcă de ventilatoare turn pe Amazon în SUA, în cadrul unui program de expansiune accelerată pe piețele europene, relevă datele Profit.ro.
00:40
Afacerile Lidl în România au crescut de peste 6 ori în ultimii 10 ani. Jose Alberto Chueca Val, CEO: Am investit peste 12,4 miliarde lei în România și vom continua să o facem # Profit.ro
Lidl România a continuat să își consolideze poziția pe piața locală de retail, cu o creștere constantă a cifrei de afaceri în ultimii 10 ani. Dacă în 2014 vânzările erau de 3,9 miliarde lei, în 2024 acestea au atins aproape 24 miliarde lei, ceea ce reprezintă o majorare de peste șase ori într-un deceniu. Ritmul de creștere a fost constant, fiecare an aducând o cifră de afaceri mai mare decât precedentul, cu avansuri anuale de două cifre în majoritatea cazurilor.
00:40
00:30
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Ofertă de salvare a ArcelorMittal Hunedoara. Grup de mari investitori turci a depus scrisoare pentru a cumpăra uzina, după anunțul de închidere. Autoritățile reclamă că ArcelorMittal nu i-a primit # Profit.ro
Un grup format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaș Holding și GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oțel, dar și autorităților române, prin intermediul companiei românești Richter Haus, în calitate de partener oficial, o scrisoare de intenție prin care își exprimă dorința de achiziție a combinatului ArcelorMittal Hunedoara, pe care ArcelorMittal tocmai a anunțat că vrea să îl închidă.
00:00
Compania națională de transport aerian TAROM pune în vânzare, în perioada 18-21 septembrie, bilete de avion pentru cursele interne pentru zboruri la prețuri reduse.
Acum 4 ore
22:00
Producătorul brazilian de cosmetice Natura & Co vinde afacerea Avon International din Europa, Africa și Asia către firma americană de private equity Regent LP, într-o tranzacție de până la 60 milioane de lire sterline (81 milioane de dolari).
Acum 6 ore
21:30
Volume slabe la BVB. Nicio acțiune nu a depășit reperul unor tranzacții de 1 milion de lei # Profit.ro
Bursa românească a avut o nouă sesiune în nota de lichditate modestă, care a caracterizat jumătatea lunii septembrie.
21:00
Prețurile pentru noile unități locative continuă să crească în București, datele pentru primul semestru arătând un avans de 43% față de perioada similară a anului 2023, respectiv 14% față de anul anterior.
20:50
Sondaj Rockefeller: Românii susțin cooperarea globală și sunt dispuși la compromisuri naționale, dar spun că e adesea ineficientă # Profit.ro
Cetățenii din România, Polonia și Ungaria spun că sunt afectați de schimbările din economia sau comerțul global și susțin cooperarea cu alte națiuni pentru a răspunde provocărilor, chiar dacă ar trebui să facă compromisuri în privința intereselor naționale, însă mai puțin de o treime o consideră esențială pentru stabilitatea și creșterea economică la nivel mondial, în timp ce aproape 20% declară că este adesea ineficientă.
20:30
FOTO A început montarea turbinei la microhidrocentrala Apa Nova din Complexul hidrotehnic Crivina-Ogrezeni # Profit.ro
Apa Nova București a decis valorificarea potențialului hidroenergetic al Captării Crivina din Complexul hidrotehnic Crivina-Ogrezeni, de pe râul Argeș, prin realizarea unei microhidrocentrale echipată cu turbină tip Kaplan cu ax vertical.
20:20
Fondurile de investiții alternative vor avea dreptul să acorde împrumuturi. Noi obligații pentru SAI și AFIA # Profit.ro
Fondurile de investiții alternative (FIA) vor avea dreptul să acorde împrumuturi, în baza unui proiect de lege aprobat acum de Guvern și care transpune în legislația națională Directiva AIFMD II.
20:00
OMV Petrom propune menținerea la 1 miliard euro a pragului de aprobare a vânzărilor de țiței și gaze de către Board-ul companiei, în care statul român are 3 membri din 9 # Profit.ro
Acționarii OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, vor discuta într-o AGA extraordinară de luna viitoare modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al companiei, la propunerea Directoratului acesteia.
Acum 8 ore
19:40
Primul MacBook Pro cu ecran OLED va fi și primul laptop Apple cu touchscreen, susține reputatul analist Ming-Chi Kuo, citând surse din rândul partenerilor companiei americane.
19:20
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, Dimitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin, și-a dat demisia.
19:10
Firma CC Trust Group AG, avându-l în spate pe Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație al One United, cere, în calitate de acționar minoritar, cu 5% din acțiuni, suplimentarea agendei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor One United, convocată pentru luna viitoare.
19:00
Premier Energy semnează prima investiție majoră în producția de energie electrică în afara piețelor tradiționale din România și Republica Moldova # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze și producție de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a semnat un acord pentru achiziția a 51% și a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarország KFT de la Iberdrola Renovables Internacional, preluând astfel în Ungaria un portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate de 158 MW.
19:00
Ministrul Energiei: Moluștele, peștii, greierii ne blochează ilogic investiții începute de 10 - 30 de ani, aproape gata # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, acuză blocarea proiectelor hidrocentralelor, spunând că este total ilogic ca investiții începute în urmă cu 10 sau chiar 30 de ani, deja realizate în proporție de peste 80% și având deja impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenței unor moluște, pești sau greieri.
18:50
VIDEO Trump și Starmer au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”. Investiții de zeci de miliarde de lire sterline # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”
18:50
Liviu Mălureanu, fost președinte al ANFP în 2021, a fost propus de către USR pentru poziția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor, au declarat surse pentru Profit.ro.
18:40
Ministrul Energiei dezvăluie - România poate risca chiar un blackout. Negocierile cu CE pentru amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune # Profit.ro
Oficialii Comisiei Europene au fost flexibili, pentru prima dată în ultimii patru ani, în ceea ce privește închiderea centralelor pe cărbune, arătând că sunt dispuși să negocieze și să discute pe date concrete, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:30
Plăți compensatorii pentru angajații de la ArcelorMittal Hunedoara. Banii se vor acorda într-o singură tranșă # Profit.ro
Angajații ArcelorMittal Hunedoara pot depune, până pe data de 30 septembrie, cereri pentru plecarea voluntară din combinatul siderurgic. Cererile vor fi centralizate și analizate de conducerea companiei.
18:00
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, spune că a aflat din Profit.ro că șeful Romaero a demisionat.
Acum 12 ore
17:40
Coca-Cola a investit 1 milion euro la Timișoara pentru primul parc fotovoltaic din rețea.
17:40
În timp ce mulți constructori auto au renunțat să mai migreze către sistemul de vânzări de tip agenție, în urma încercărilor eșuate, BMW a decis să meargă mai departe cu acest sistem care schimbă substanțial relația dintre producător și dealeri.
17:30
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a – Viorica Păcurar, Head of Tied Agents NN: Fără Pilonul II și Pilonul III există riscul să fim mai săraci la pensie. Industria face lobby pentru creșterea deductibilității la Pilonul III # Profit.ro
Viorica Păcurar, Head of Tied Agents NN, a explicat, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, rolul esențial al Pilonului II și Pilonului III în asigurarea veniturilor la pensie, importanța diversificării sistemului de pensii prin capitalizare individuală, avantajele fiscale și tendințele de creștere din ultimii ani. Ea a subliniat și potențialul pieței asigurărilor din România, unde educația financiară joacă un rol decisiv.
17:30
Renegocierea PNRR în Energie: Producția de baterii – eliminată, contracte suspendate pe hidrogen și fabricare de panouri solare, gaură de 58 milioane euro la cogenerări # Profit.ro
Renegocierea cu Comisia Europeană a componentei de Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României a avut ca rezultate eliminarea programului de construire de capacități de producție de baterii, suspendarea contractelor de finanțare nerambursabilă a unor proiecte de producție de hidrogen și panouri fotovoltaice, precum și reducerea sumelor destinate construirii de noi centrale în cogenerare la Constanța și Arad, potrivit unui document al ministerului român de resort.
17:30
17:00
România a avut anul trecut schimburi comerciale cu China de 9,3 miliarde dolari. Deficitul depășește 7,7 miliarde dolari # Profit.ro
Volumul schimburilor bilaterale dintre România și China a fost anul trecut de aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanța comercială consemnează un deficit pentru România de peste 7,7 miliarde de dolari în 2024 și de 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, a afirmat președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Iuliu Stocklosa.
17:00
Carrefour intenționează să-și vândă magazinele și centrele comerciale din Polonia, informează portalul francez La Lettre.
17:00
Bolojan taie gratuitatea la cărțile electronice de identitate pentru 1,5 milioane de români. Caravane și preluare exclusiv online a cererilor CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a tăiat la 3,5 milioane numărul cărților electronice de identitate care pot fi eliberate gratuit, în perioada de implementare a PNRR.
16:50
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară, ediția a VII-a Gabriela Folcuț, director executiv ARB: România este în top 5 în UE la fraude. E nevoie de un cadru legislativ solid, precum și de o schemă națională antifraudă # Profit.ro
Programele de educație financiară trebuie să se adreseze atât elevilor, cât și adulților și operatorilor economici, explică, la Maratonul Profit.ro „Educația Financiară” ediția a VII-a, Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB).
16:30
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a amendat lanțul de farmacii Dr. Max.
16:20
Ministrul Mediului: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape! Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în ședința de Guvern a fost adoptată o Ordonanță de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren.
16:20
Discuțiile despre sistemul de deschidere a ușilor, soldate în China cu noi reglementări pe care autoritățile le pregătesc, au generat efecte și la Tesla, care vinde volume importante pe această piață. Compania americană va schimba sistemul mânerelor, pentru a avea într-un singur loc închiderea electrică și cea mecanică.
16:20
Taxarea mașinilor poluante: Suntem mult în urmă pe partea de calitatea aerului în București # Profit.ro
Bucureștiul se află mult în urmă în ceea ce privește calitatea aerului, în condițiile în care mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar o mașină full electric are același statut, în anumite situații, ca o mașină pe combustie internă, a spus primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
16:20
ULTIMA ORĂ Bolojan a înființat un Comitet de protejare a intereselor statului la fostul Sidex Galați. Nu e exclusă nici închiderea, nici vânzarea. ANAF și EximBank - cei mai mari creditori # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la fabrica de produse tubulare a acestuia, ambele controlate de miliardarul Sanjev Gupta și aflate în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței.
16:10
16:00
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că, pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuție a ajuns la 14%, conform programului de lucrări.
16:00
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară, ediția a VII-a Robert Anghel, Salt Bank: Lansăm un produs de investiții, de la 5 lei, în fonduri mutuale, acțiuni și ETF. Exchange Traded Funds explicate prin Queen # Profit.ro
Salt Bank pregătește un produs de investiții care va permite clienților să investească inclusiv sume mici în fonduri mutuale din țară, acțiuni la companii internaționale sau în fonduri tranzacționate la bursă (ETF), transmite Robert Anghel, Chief Business Officer, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Piața din România a ajuns la 750.000 de investitori și se vede o schimbare a percepției românilor privind investițiile, adaugă el.
15:40
Guvernul taie din PNRR proiecte din infrastructura de transport de peste 62 miliarde lei și promite să le continue din... 2028 LISTA # Profit.ro
Guvernul a aprobat eliminarea de la finanțarea PNRR a unor proiecte din infrastructura de transport în valoare de 62,145 miliarde lei.
15:40
Nvidia, companie care valorează 4.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va investi 5 miliarde dolari în Intel, companie care până acum trei ani avea venituri mult peste Nvdia.
15:40
Actualele și viitoarele modele Mercedes-Benz vor avea mai multe butoane fizice ca urmare a deciziei mărcii de a integra aceste comenzi pe mașinile sale. Mercedes-Benz a recunoscut că butoanele fizice sunt mai bune decât unele comenzi tactile.
15:30
Percheziții DNA la firme din București, acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing # Profit.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la mai multe firme din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane lei.
15:30
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a: Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR, semnal de alarmă: Crește numărul companiilor în dificultate; astăzi, luptele se duc în afara instanțelor # Profit.ro
Numărul insolvențelor a avut o evoluție neașteptat de bună în primul semestru, fiind comparabil cu cel înregistrat în ultimii ani, dar sunt tot mai multe companii în dificultate care nu declanșează procedura de insolvență sau de evitare a acesteia, ceea ce arată că la momentul actual „luptele sunt în afara instanțelor de judecată”, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR.
15:20
Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuațiile prețului petrolului și de sancțiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează Reuters.
15:20
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business.
15:10
Noul șef al Autorității Vamale Române (AVR) va fi Bogdan Bălan, potrivit deciziei Guvernului.
15:00
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligența artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul celor reprezentați este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare
14:50
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a comentat dificultățile companiei americane pe piața chineză, după ce Financial Times a relatat că autoritățile de la Beijing au interzis achiziția unor cipuri de inteligență artificială produse de grup, transmite CNBC
