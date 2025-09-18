ULTIMA ORĂ DOCUMENT Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești

15:30

Numărul insolvențelor a avut o evoluție neașteptat de bună în primul semestru, fiind comparabil cu cel înregistrat în ultimii ani, dar sunt tot mai multe companii în dificultate care nu declanșează procedura de insolvență sau de evitare a acesteia, ceea ce arată că la momentul actual „luptele sunt în afara instanțelor de judecată”, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR.