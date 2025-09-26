Restricții de trafic, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe Calea Victoriei. Se fac lucrări de refacere a asfaltului
Buletin de București, 26 septembrie 2025 19:20
În noaptea de 26/27.09.2025, sunt restricții de trafic, pe Calea Victoriei, între orele 22:30-06:00. Se fac lucrări de refacere a asfaltului. Circulația va fi restricționată între Bd. Dacia si strada C.A. Rosetti. În acest context, Brigada Rutieră recomandă respectarea semnalizării temporare, amplasate în zonă, circulația cu atenție sporită și respectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițiștilor
Acum 30 minute
19:20
Restricții de trafic, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe Calea Victoriei. Se fac lucrări de refacere a asfaltului
Acum 6 ore
14:30
Arhitectul șef al Sectorului 3, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu. Dosarul vizează un PUZ din 2019, care permitea construirea pe un spațiu verde din cartierul Primăverii # Buletin de București
Arhitectul șef al Sectorului 3, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Acuzațiile vizează Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Primăverii, aprobat în 2019, pe vremea când Dumitrașcu era arhitect șef la Primăria Capitalei, în administrația Firea. Dumitrașcu
Acum 12 ore
11:20
Sector 4 | Lucrări de extindere a parcului Tudor Arghezi. Vor fi adăugate noi spații verzi # Buletin de București
Au început lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi, din Sectorul 4, care va avea încă patru hectare de teren. Noua zonă va include spații verzi, dar și locuri de joacă pentru copii, printre altele. Parcul se află la intersecția Bulevardului Metalurgiei cu Drumul Dealul Bisericii. A fost inaugurat în septembrie 2023, cu ocazia evenimentului
11:00
Traficul este deviat sau restricționat în mai multe zone, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră # Buletin de București
Circulația este restricționată pe mai multe artere din Capitală. Traficul este deviat parțial sau total, pentru lucrări la infrastructura rutieră. Zone în care traficul este deviat Pentru lucrările la Magistrala M6 traficul este deviat în următoarele zone: Traficul este deviat sau restricționat și pentru lucrări de termoficare, construcție și reabilitare a liniilor de tramvai. Semafoare
09:40
Street Delivery împlinește 20 de ani și are loc în weekendul 26 – 28 septembrie, pe strada Arthur Verona, care devine pietonală. Tema de anul acesta se numește „Sub semnul întrebării". Programul complet Vineri, 26 septembrie Sâmbătă, 27 septembrie Duminică, 28 septembrie CITEȘTE ȘI: „Noaptea Cercetătorilor Europeni", vineri, în mai multe locații din Capitală 20
09:00
Fără afișe lipite ilegal, în Capitală. Amenzile ajung până la 100.000 de mii de lei # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a început să dea amenzi pentru afișe lipite ilegal. Sancțiunile pot ajunge până la 100.000 de lei. Primăria Capitalei precizează că se aplică sancțiuni, potrivit legii nr. 185/2013, iar măsura se impune pentru că afișele lipite ilegal „degradează orașul, murdărește spațiile publice și degradează mobilierul urban". Amenzile variază între 1.000
09:00
O nouă ediție a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni" se desfășoară în Capitală, vineri, 26 septembrie. Bucureștiul devine capitala științei europene cu ediția spectaculoasă „Știința pentru Terra – Un viitor sustenabil prin responsabilizare". Evenimentul, organizat anual în ultima zi de vineri a lunii septembrie, are loc simultan în peste 400 de orașe din 26 de țări europene
08:10
Primăria Municipiului București pune în dezbatere publică tarifele și programul de la Grădina Zoologică. Sugestiile pot fi depuse până la data de 10.10.2025. Tarifele propuse sunt următoarele: Programul de vizitare al Administrației Grădina zoologică București 1 APRILIE- 31 OCTOMBRIE 1 NOIEMBRIE – 31 MARTIE Luni – Închis;Marți – Duminică: 10:00 – 17:00. În datele de
07:10
Cel mai mare dirijor român contemporan Cristian Măcelaru, propus Cetățean de Onoare al Capitalei # Buletin de București
Dirijorul Cristian Măcelaru, muzician de renume în plan internațional, a fost propus pentru titlul de Cetățean de Onoare al Bucureștiului. Propunerea apare pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Capitalei de marţi, 30 septembrie. Într-un interviu pentru Buletin de Bucureşti, artistul a vorbit despre cum despre cum de a acceptat, ca director artistic
Acum 24 ore
05:20
Traficul va fi restricționat, pe mai multe segmente, în acest weekend, în București. Măsura este impusă pentru desfășurarea mai multor evenimente. În perioada 26-28 septembrie, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Fundația Cărturești vor organiza evenimentul „Street Delivery", ce va consta în expoziții, mini spectacole, ateliere de creații și teatru pe Str. Pictor
05:00
De vineri, 26 septembrie, până duminică, 28 septembrie, între orele 10:00 și 18:00, la Muzeul Țăranului Român are loc Piața țărănească de toamnă. Artizani, colecționari și producători din toate zonele țării iși aduc produsele și vor găti, la fața locului. Negustorii vor aduce costume populare din diverse zone etnografice, ii și vâlnice, catrințe și marame, ștergare și
01:10
Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată. Șantierul ajunsese la 40%. Când va fi reluat și de ce s-a renunțat la pietonal # Buletin de București
Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată, după ce noua administrație a Primăriei Sectorului 2 a decis în urmă cu șase luni să modifice proiectul inițial, pentru a crea mai multe locuri de parcare. Proiectul „Noul Obor", inițiat de fosta administrație condusă de primarul Radu Mihaiu, presupunea transformarea Aleii cu Ceas în
25 septembrie 2025
20:00
Primăria Sectorului 2 sesizează Colegiul Medicilor după ce a primit, într-o lună, cereri pentru 1.142 de zile de concediu medical de la angajați. Costurile s-ar ridica la aproape 250.000 de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 sesizează Colegiul Medicilor pentru creșterea cu 50% a concediilor medicale din ultima perioadă. Situația a apărut după reorganizarea instituției, care a presupus reducerea cheltuielilor, se arată într-un comunicat remis redacției Buletin de București. Autoritatea locală precizează că decizia de a sesiza Colegiul Medicilor a venit după o analiza internă. Aceasta a scos
Ieri
14:20
20 de ani de Street Delivery. Evenimentul începe vineri, pe strada Arthur Verona # Buletin de București
Street Delivery are loc în weekendul 26 – 28 septembrie, pe strada Arthur Verona, care devine pietonală. Tema de anul acesta se numește „Sub semnul întrebării". Evenimentul împlinește 20 de ani și ridică mai multe întrebări în spațiul public: La Street Delivery, vor fi programate dezbateri cu invitații: cineastul Andrei Cohn, arhitectul Tudor Ganea, activista
14:20
Votul din Republica Moldova, supravegheat de Funky Citizens în Capitală și alte patru țări europene. Care sunt adreselor secţiilor din Bucureşti # Buletin de București
Asociația Funky Citizens trimite 88 de observatori pentru a monitoriza alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie. Din total, 48 de observatori vor fi prezenți pe teritoriul Republicii Moldova, iar 40 vor acționa în Diaspora, inclusiv în România, Italia, Marea Britanie, Ungaria și Germania. În București, Funky Citizens a acreditat 15 observatori
13:10
Opt linii STB circulă pe trasee modificate, în centrul Capitalei. Sâmbătă are loc evenimentul sportiv „Be Healthy Fitness Festival” # Buletin de București
Evenimentului sportiv „Be Healthy Fitness Festival", restricționează traficul sâmbătă, 27 septembrie, între orele 07:00 – 23:00, pe traseul de alergare: parcarea Bibliotecii Naționale, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista (cu întoarcere la intersecția cu Str. Popa Stoica Faracaș) Piața Alba Iulia, Bd. Decebal (cu întoarcere înainte de intersecția cu Piața Hurmuzachi), Bd.
12:40
Ce puteți vedea la West Side Hallo Fest 2025: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios # Buletin de București
A început numărătoarea inversă! Mai puțin de o lună ne desparte de West Side Hallo Fest, ediția a treia, iar pregătirile sunt în toi. Baza digului Lacul Morii se va transforma într-un tărâm al groazei, al misterului, al spectacolului și distracției pentru toate vârstele. Autobuzul bântuit, Globul morții, Spitalul abandonat, Cripta și Cimitirul uitării, proiecții pe apă în fiecare seară, acestea sunt doar
12:30
„Cupa Toamnei” restricționează traficul rutier, sâmbătă, pe Șoseaua Kiseleff. Trei linii STB vor avea trasee modificate # Buletin de București
Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă, 27 septembrie, pe Șos. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Arcul de Triumf. Măsuraeste luată pentru desfășurarea evenimentului "Cupa Toamnei". În acest context, liniile 100, 203 și 205 vor circula, la dispoziţia Brigăzii Rutiere, pe trasee modificate, astfel: Linia 100 va funcţiona pe traseul de bază între
12:20
Uniforme noi pentru controlorii STB. Stelian Bujduveanu explică de ce a fost luată această decizie # Buletin de București
Controlorii STB vor primi uniforme noi, a anunțat primarul interimar al Capitalei. Edilul a explicat de ce a fost luată măsura. Schimbarea vine după ce a fost reînnoită și flota mijloacelor de transport în comun. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a edilului. Stelian Bujduveanu a explicat că această decizie a fost luată
12:10
Locuitorii afectați de șantierul pentru metroul M6 cer deschiderea urgentă a traficului rutier. Un nou apel de la cei cărora li se prăbușesc casele # Buletin de București
Peste 1200 de oameni au semnat deja o petiție prin care cer deschiderea urgentă a traficului în zona 1 Mai – Pod Constanta – Calea Grivitei – Bd. Ion Mihalache, închis de un an, de când au început lucrările la șantierul pentru metroul M6. Circulația de pe cele trei bulevarde a fost deviată pe străduțele
11:30
METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Vremea se răcește iar temperatura maximă nu mai trece de 21 de grade # Buletin de București
Meteorologii anunță cod galben de vânt, în Capitală. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 25 septembrie, ora 10:00 – 26 septembrie, ora 21:00. Pe parcursul zilei de joi, 25 septembrie, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va bate cu 50…65 km/h. Joi, 25 septembrie, vremea răcește
09:40
Lucrările la viaductul de la Cernica, una dintre cele mai dificile structuri de pe traseul Autostrăzii A0, au intrat pe ultima sută de metri. Conform datelor oficiale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al lucrărilor a depășit pragul de 80%. În plus, o serie de imagini aeriene realizate recent arată
08:40
Prețul apei plate ar putea fi plafonat în gările și aeroporturile Capitalei, dar și la metrou # Buletin de București
Un proiect legislativ vizează plafonarea prețului unei sticle de apă de 500 ml la maximum 3 lei în puncte de tranzit precum aeroporturi, gări și stații de metrou. Propunerea vine ca răspuns la prețurile considerate disproporționat de mari, practicate în prezent în astfel de locuri, scrie profit.ro Inițiatorii proiectului susțin că prețurile actuale, uneori de
05:50
Piața Primăriei Otopeni, lucrări de peisagistică de 200.000 de euro. Banii merg către o firmă specializată în dulgherie, abonată la bugetul local # Buletin de București
„Licitația" primarului Gheorghe: Contracte acordate direct unei firme care se ocupă cu prelucrarea lemnului În iunie 2024, liberalul Silviu Gheorghe a publicat, pe pagina de Facebook a orașului, un mesaj video și un „tur virtual" a felului în care urma să arate „Piața Primăriei". El anunța atunci că a fost plătită o firmă pentru studiul
24 septembrie 2025
20:10
STB scapă de tramvaiele rusești. Ar fi trebuit să plătească circa 70 de milioane de euro pentru doar 40 de bucăți # Buletin de București
Societatea de Transport București a anulat procedura achiziție a 40 de tramvaie construite în Rusia, pentru care ar fi trebuit să plătească peste 70 de milioane de euro. Deși a fost obligată în instanță să le cumpere, STB se folosește de o eroare a firmei controlate de Gruia Stoica și scapă de povara financiară care
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Muzeul București acuză Art Safari că ocupă abuziv Palatul Dacia după ce a fost reclamat de o asociație „fantomă”. Răspunsul directoarei Art Safari: Contractul e semnat chiar de ei # Buletin de București
Unul dintre directorii Muzeului Municipiului București (MMB) a acuzat Art Safari că ocupă abuziv Palatul Dacia, în timp ce instituția pe care o conduce plătește chirii lunare de 175.000 lei către PMB. Declarațiile directorului adjunct Dan Pîrvulescu au venit după ce asociația LudiArtis, pe care el îi numește „mercenarii Art Safari" a transmis recent o
16:10
Sector 6 | „Cea mai mare” plăcintă de dovleac la West Side Hallo Fest 2025. Festivalul se mută de pe Lacul Morii # Buletin de București
Organizatorii West Side Hallo Fest 2025 au anunțat „cea mai mare" plăcintă de dovleac la festivalul așteptat de mulți bucureșteni. Evenimentul va avea loc în a doua parte a lunii octombrie. Plăcintă de dovleac uriașă la West Side Hallo Fest 2025 Festival
15:30
Primăria Capitalei a anunțat că reasfaltează bulevardele din centrul orașului, care se degradaseră în ultimii ani. „Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție. Pentru ca traficul să fie cât […] The post PMB | Primăria Capitalei reasfaltează bulevardele din centrul orașului appeared first on Buletin de București.
15:00
Bariera Petricani, unde s-au întâmplat multe accidente, va fi înlocuită cu un pod peste calea ferată # Buletin de București
Pasajul peste bariera Petricani, promis de Primăria Capitalei încă din 2010, va deveni, în sfârșit, realitate. Lucrările la podul suspendat peste calea ferată București-Constanța vor începe peste 12 luni, potrivit Observator News. Podul de pe şoseaua Petricani va avea aproape un kilometru lungime şi va trece pe deasupra celor două intersecţii supraaglomerate din zonă – […] The post Bariera Petricani, unde s-au întâmplat multe accidente, va fi înlocuită cu un pod peste calea ferată appeared first on Buletin de București.
14:50
Mașinile abandonate pe spațiul public, vândute cu ajutorul PMB și Ministerului Economiei # Buletin de București
Primăria Municipiului București se alătură campaniei naționale care urmărește eliminarea mașinilor abandonate, pe spațiul public și responsabilizarea proprietarilor de autoturisme. Campania este coordonată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, campania promovează atât reutilizarea acestor autovehicule, prin vânzarea către noi proprietari, cât și reciclarea lor prin programele de casare, atunci când nu mai […] The post Mașinile abandonate pe spațiul public, vândute cu ajutorul PMB și Ministerului Economiei appeared first on Buletin de București.
14:40
Salariile din București, cele mai mari din țară, la mică diferență față de Cluj. Pe ce loc se află județul Ilfov # Buletin de București
Potrivit ultimelor date ale Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), salariile din București sunt cele mai mari din țară în acest moment. Capitala are, de altfel, și cel mai mare număr de angajatori din România. Conform informațiilor publicate de CNPP, și consultate de Buletin de București, salariul mediu brut din București este peste cel din […] The post Salariile din București, cele mai mari din țară, la mică diferență față de Cluj. Pe ce loc se află județul Ilfov appeared first on Buletin de București.
14:30
Sticlele fără etichetă SGR nu se aruncă pe domeniul public. Primăria Sectorului 6 reamintește cetățenilor că, spre deosebire de cele care pot fi returmate, acestea pot fi duse la centrele de colectare. Mai mult, autoritatea locală avertizează că cioburile sunt un real pericol. Sticlele fără etichetă SGR pot fi duse la unul din cele 12 […] The post Sector 6 | Cum se colectează sticlele fără etichetă SGR appeared first on Buletin de București.
14:30
Protocol pentru specialiști la Termoenergetica, Apa Nova și supermarketuri, cu școlile din Sectorul 3 # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a aprobat în ședința de miercuri, 24 septembrie, mai multe parteneriate de tip învățământ dual, încheiate între unități de învățământ, operatori economici și administrația locală. Aceste contracte vizează formarea profesională a elevilor din Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Liceul Tehnologic „Elie Radu” pentru anul școlar 2025-2026. Inițiativele includ colaborări cu Apa Nova […] The post Protocol pentru specialiști la Termoenergetica, Apa Nova și supermarketuri, cu școlile din Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
14:20
Până pe 30 septembrie, taxele și impozitele locale se plătesc fără majorări de întârziere. Contribuabilii, care datorează impozite și taxe către bugetul local al Sectorului 1, pot efectua plăti, fără penalități. Primăria reamintește faptul că, începând cu luna iulie 2025, toate casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 au fost închise. Pentru […] The post Fără majorări la taxele și impozitele locale, până pe 30 septembrie appeared first on Buletin de București.
13:30
TERMOFICARE | Se fac lucrări de urgență, la rețeaua termică primară, în Sectorul 5. Sute de blocuri afectate de reparații, săptămâna aceasta # Buletin de București
Echipele Termoenergetica fac lucrări de urgență, la rețea termică primară, în Sectorul 5. Rețeaua vizată are o vechime de peste 40 de ani. Compania precizează că intervențiile sunt necesare pentru a asigura continuitatea și siguranța în furnizarea energiei termice către consumatori. Zonele în care se fac lucrări de urgență, la rețeaua primară și termenele estimate […] The post TERMOFICARE | Se fac lucrări de urgență, la rețeaua termică primară, în Sectorul 5. Sute de blocuri afectate de reparații, săptămâna aceasta appeared first on Buletin de București.
13:20
VIDEO | Lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din A7 sunt în grafic. Ar putea fi deschis anul acesta # Buletin de București
Lotul 3 Pietroasele-Buzău, de pe autostrada A7 care leagă Bucureștiul de Moldova, ar putea fi deschis anul acesta, pentru că lucrările sunt în grafic, anunță Ministerul Transporturilor. Pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte a tronsonului Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova #A7, a cărei construcție a început în primăvara anului 2024, lucrările avansează într-un […] The post VIDEO | Lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din A7 sunt în grafic. Ar putea fi deschis anul acesta appeared first on Buletin de București.
12:40
Nocturna Bibliotecilor 2025, vineri, în filialele Bibliotecii Metropolitane București # Buletin de București
Nocturna Bibliotecilor 2025, un eveniment care va aduce literatura mai aproape de comunitate are loc, vineri, 26 septembrie, în filialele Bibliotecii Metropolitane București. Manifestarile sunt organizate de Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București și în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Ediția din acest an se desfășoară sub tema […] The post Nocturna Bibliotecilor 2025, vineri, în filialele Bibliotecii Metropolitane București appeared first on Buletin de București.
09:50
Harta poluării nocturne, după incendiul din Pantelimon. Record toxic la valorile PM 2.5 care au urcat până la 414 µg/m³ # Buletin de București
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la un depozit din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2, care aparține companiei Antefrig. Degajările masive de fum au dus la emiterea a patru mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din mai multe sectoare ale Capitalei. În paralel, potrivit datelor rețelei independente uRADMonitor, la ora 21:30, în zona Dudești – Traian, concentrațiile […] The post Harta poluării nocturne, după incendiul din Pantelimon. Record toxic la valorile PM 2.5 care au urcat până la 414 µg/m³ appeared first on Buletin de București.
05:30
AnimaWings introduce zboruri directe București – Londra Gatwick din martie 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania AnimaWings introduce, începând de anul viitor, zboruri directe București – Londra Gatwick și retur, care vor fi disponibile șase zile pe săptămână. Zborurile vor fi introduse începând cu data de 22 martie 2026, de la aeroportul ”Henri Coandă” Otopeni spre aeroportul Gatwick din Londra. Compania AnimaWings anunță zboruri directe București – Londra Gatwick Ruta […] The post AnimaWings introduce zboruri directe București – Londra Gatwick din martie 2026. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
23 septembrie 2025
23:50
Sector 1 | 175 de elevi de la Școala Ion Heliade Rădulescu vor învăța în containere, până va fi gata un nou corp de clădire # Buletin de București
Elevii de la Școala Ion Heliade Rădulescu vor învăța în containere, pentru că Primăria Sectorului 1 va începe construcția unui corp de clădire. Contractul pentru clădirea nouă pentru Școala Heliade Rădulescu a fost semnat încă de la finalul anului 2022, așa cum a scris Buletin de București aici. Aceasta ar urma să aibă 27 de săli […] The post Sector 1 | 175 de elevi de la Școala Ion Heliade Rădulescu vor învăța în containere, până va fi gata un nou corp de clădire appeared first on Buletin de București.
23:20
VIDEO | Incendiu la un depozit de pe Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Patru mesaje RoAlert pentru „degajări mari de fum” # Buletin de București
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui depozit de pe Șoseaua Pantelimon, în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. „Sub influenţa rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuinţele din apropiere, sens în […] The post VIDEO | Incendiu la un depozit de pe Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Patru mesaje RoAlert pentru „degajări mari de fum” appeared first on Buletin de București.
21:20
Pompierii intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. UPDATE 21:15: Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază […] The post Incendiu la un depozit din Sectorul 2. Au fost emise două mesaje RoAlert appeared first on Buletin de București.
18:20
Autostrada Moldovei | Reparații de mântuială la podul care ar trebui să lege Capitala de Buzău. Constructorul bulgar riscă o penalizare de până la 15% din valoarea contractului # Buletin de București
Autostrada Moldovei (A7), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, continuă să fie subiect de scandaluri și întârzieri. Deși Lotul 2, Mizil–Pietroasele, este raportat ca fiind finalizat în proporție de 99,8% din punct de vedere fizic, problemele tehnice grave descoperite și greșelile repetate ale constructorului bulgar, la un pod de peste […] The post Autostrada Moldovei | Reparații de mântuială la podul care ar trebui să lege Capitala de Buzău. Constructorul bulgar riscă o penalizare de până la 15% din valoarea contractului appeared first on Buletin de București.
17:10
Sector 5 | Două parcuri din Panduri vor fi reamenajate. Ce lucrări vor fi efectuate # Buletin de București
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că două parcuri din Panduri urmează să fie reamenajate. Lucrările presupun reabilitarea spațiilor verzi, dar și echipamente înlocuite, printre altele. Piedone Jr. a precizat despre ce lucrări este vorba. Sunt vizate parcurile Ioniță Cegan și Ion Urdăreanu, pentru început. În viitor, și alte parcuri vor fi modernizate. […] The post Sector 5 | Două parcuri din Panduri vor fi reamenajate. Ce lucrări vor fi efectuate appeared first on Buletin de București.
16:40
Liniile N113, N117 și linia navetă 686 circulă deviat. Au început lucrările pe Strada Clăbucet, între Bulevardul Ion Mihalache și Strada Aviator Popișteanu # Buletin de București
Începând cu data de 23.09.2025, trei linii STB au alte trasee. Liniile N113, N117 și linia navetă 686 vor circula pe un traseu deviat. Măsura este luată având în vedere începerea lucrărilor pe Str. Clăbucet, între Bd. Ion Mihalache și Str. Aviator Popișteanu. Liniile N113, N117 și linia navetă 686 vor avea următoarele rute: Linia N113: […] The post Liniile N113, N117 și linia navetă 686 circulă deviat. Au început lucrările pe Strada Clăbucet, între Bulevardul Ion Mihalache și Strada Aviator Popișteanu appeared first on Buletin de București.
15:30
Două noi benzi unice pentru transportul public sunt gata și deja folosite de bucureșteni. Primăria Capitalei precizează că, prin acest proiect, autobuzele și troleibuzele câștigă timp, iar oamenii ajung mai repede la destinații. Cele două benzi unice, date în folosință, sunt în următoarele zone. Autoritatea locală dă asigurări că vor fi date în folosință și […] The post Benzi unice pentru autobuz pe încă două artere din Capitală appeared first on Buletin de București.
14:30
Rareș Hopincă refuză testul antidrog, propus de Marian Ceaușescu: „distracție mediatică” și „bășcălie de Tiktok” # Buletin de București
Rareș Hopincă refuză testul rapid antidrog pe care i l-a propus Marian Ceaușescu. Primarul Sectorului 2 al Capitalei consideră propunerea neserioasă, doar o „distracție mediatică”. Săptămâna trecută, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a acceptat să facă rapud testul, tot în urma provocării lansate de activistul Marian Ceaușecu. Inițial, rezultatul a ieșit pozitiv la marijuana. Ulterior, […] The post Rareș Hopincă refuză testul antidrog, propus de Marian Ceaușescu: „distracție mediatică” și „bășcălie de Tiktok” appeared first on Buletin de București.
14:10
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025, după după 29 de zile de efervescență artistică, în București, în peste 20 orașe din țară și la Chișinău. Cei care nu au putut fi în sală, au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la TVR 1, TVR Cultural sau la Radio România Muzical și Radio România Cultural, […] The post S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Care au fost vârfurile acestei ediții appeared first on Buletin de București.
14:00
Musicalul Rebecca la Teatrul de Operetă, ultimele trei reprezentații din acest an # Buletin de București
Teatrul de Operetă oferă la finalul acestei săptămâni, pe 25, 27 și 28 septembrie, trei reprezentații ale musicalul „Rebecca”, de Michael Kunze (libret) și Sylvester Levay (muzica). Este ultima ocazie de a vedea spectacolul în acest an. „Rebecca” are toate ingredientele unui film noir clasic de la Hollywood, în timp ce muzica și punerea în […] The post Musicalul Rebecca la Teatrul de Operetă, ultimele trei reprezentații din acest an appeared first on Buletin de București.
12:50
Sector 6 | Poliția Locală le cere cetățenilor să nu mai cumpere brânză și legume „la colț de stradă”. Au fost aplicate sancțiuni ca în perioada lui Piedone # Buletin de București
Poliția Locală a Sectorului 6 avertizează cetățenii să nu mai cumpere brânză și legume, precum și alte produse perisabile, de la comercianții care vând „la colț de stradă”. Autoritățile au aplicat sancțiuni pentru astfel de practici ilegale. Îndemnul lansat de Poliția Locală, pe pagina de Facebook, vine după ce, în ultima perioadă, au fost confiscate […] The post Sector 6 | Poliția Locală le cere cetățenilor să nu mai cumpere brânză și legume „la colț de stradă”. Au fost aplicate sancțiuni ca în perioada lui Piedone appeared first on Buletin de București.
