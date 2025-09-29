Cine poluează apele din Nordul Capitalei? Petiție a locuitorilor din Ilfov împotriva deversărilor „fantomă”

12:10

Peste 1200 de oameni au semnat deja o petiție prin care cer deschiderea urgentă a traficului în zona 1 Mai – Pod Constanta – Calea Grivitei – Bd. Ion Mihalache, închis de un an, de când au început lucrările la șantierul pentru metroul M6. Circulația de pe cele trei bulevarde a fost deviată pe străduțele […]