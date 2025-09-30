FOTO | Piedone a folosit mobilierul Primăriei Sectorului 5 la lansarea partidului său. Dimitriu: A luat și angajați din timpul programului

07:50

Fostul fotbalist Adrian Mutu a pus stăpânire pe un teren de sport al statului, deși a încheiat doar un simplu contract de asociere pentru prestări servicii cu un complex sportiv din subordinea Ministerului Muncii, care a evitat astfel organizarea unei licitații publice. Oficial, suprafața de joc deținută de Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) „Tei" poate […]