Reabilitarea Palatului Dacia, programată pentru februarie 2026. Primăria Capitalei: Contractul Art Safari a fost prelungit de Muzeul București

Autostrada Moldovei (A7), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, continuă să fie subiect de scandaluri și întârzieri. Deși Lotul 2, Mizil–Pietroasele, este raportat ca fiind finalizat în proporție de 99,8% din punct de vedere fizic, problemele tehnice grave descoperite și greșelile repetate ale constructorului bulgar, la un pod de peste […]