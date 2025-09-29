Primarul general interimar acuză ELCEN că a „sifonat” banii bucureștenilor. ELCEN: Continuăm să livrăm agent termic fără să ştim dacă şi când vom încasa banii de la Primărie

01:10

Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată, după ce noua administrație a Primăriei Sectorului 2 a decis în urmă cu șase luni să modifice proiectul inițial, pentru a crea mai multe locuri de parcare. Proiectul „Noul Obor”, inițiat de fosta administrație condusă de primarul Radu Mihaiu, presupunea transformarea Aleii cu Ceas în […] The post Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată. Șantierul ajunsese la 40%. Când va fi reluat și de ce s-a renunțat la pietonal appeared first on Buletin de București.