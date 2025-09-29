Universitatea Politehnica București are un cămin nou. Studenții au 276 de locuri de cazare

20:10

Societatea de Transport București a anulat procedura achiziție a 40 de tramvaie construite în Rusia, pentru care ar fi trebuit să plătească peste 70 de milioane de euro. Deși a fost obligată în instanță să le cumpere, STB se folosește de o eroare a firmei controlate de Gruia Stoica și scapă de povara financiară care […]