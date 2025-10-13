Cel bun, cel drept și cel curat. Flavius  Domide (1946  – 2025)

08:00

Am încercat din toate puterile să rămân departe de jocul politic și să nu fac nici măcar comentarii despre acesta. Dar situația în care suntem acum este cu mult prea pe muchie de cuțit pentru a nu face câteva inevitabile referiri cu caracter ceva mai politic. Și o spun de acum: nu sunt opiniile Băncii […] Articolul Un scenariu catastrofic apare prima dată în Contributors.