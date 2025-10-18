Impozitele: eficiență și justiție socială
Contributors.ro, 18 octombrie 2025 07:50
Dezbaterile cu privire la măsurile fiscal-bugetare adoptate recent de guvernul român arată că problematica impozitelor depășește cu mult cadrul discuțiilor între specialiști cu privire la elementele tehnice ale acestora (asieta). Impozitele sunt omniprezente în viața oamenilor, în calitatea lor de contribuabili, care le plătesc aproape în fiecare zi, sub o formă sau alta, dar și […]
• • •
Acum 10 minute
08:00
Introducere Există, probabil, o diasporă românească dacă vrei să compari stocul de migranți plecați din România cu cei emigrați din alte țări. Dacă scopul este, de a compara plecările dintr-o anumită țară, România, să spunem, pentru cazul de față, funcție de alte criterii – destinație, motivația plecării sau a votului, criteriul de identificare etc. – […]
Acum 30 minute
07:50
Ieri
08:00
Înainte de a ne fi fost nouă furat Coiful dacic, în noaptea de 16 octombrie a anului 2012 un grup de români a dat o spargere calificată de cei în drept ca ingenioasă, de pe urma căreia importantul muzeu olandez Kunsthal din Rotterdam a rămas fără o seamă de picturi purtând semnături celebre precum Matisse, […]
16 octombrie 2025
18:40
Aici Europa liberă! Bătălia pentru apărarea lumii libere se intensifică. Nu vom ceda # Contributors.ro
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune creată de SUA în 1949, în primii ani ai Războiului Rece. Fără îndoială, expresia „Europa liberă" va fi asociată pentru multă vreme, cel puțin în conștiința generațiilor trecute de 50 […]
18:10
„Dacă privim schimbarea de retorică, nu doar la Trump, ci și la anturajul său apropiat, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alți membri ai echipei sale – devine clar că Statele Unite înțeleg perfect ce face Rusia. De fapt, obiectivul Rusiei acum este, prin tragerea de timp, să anuleze influența globală a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
„Integrarea pe hârtie” și ghetoizarea din realitate. Despre cum Europa (și România) ratează includerea noilor veniți # Contributors.ro
Dați-mi voie să încep cu două imagini care ar trebui să ne neliniștească. La Aarhus, în Gellerupparken–Toveshøj, s-a ajuns ca blocurile de locuințe sociale să fie demolate și familiile relocate în numele „integrării prin dispersie". Din 2018 încoace, Danemarca a etichetat zone cu proporții mari de rezidenți „non-occidentali" drept „societăți paralele" (fostul termen oficial: „ghetouri"), […]
10:30
„Pentru fiecare leu cheltuit de stat, România trebuie să se împrumute cu alți doi." — Sorin Pâslaru, Ziarul Financiar De ani de zile, guvernele României au crezut că pot compensa lipsa de productivitate prin deficit bugetar — adică prin bani creați mai repede decât valoarea reală. Dar ceva s-a rupt în mecanism: deficitul nu mai […]
05:20
Că mai avem multe de aflat despre suferințele românilor în comunism o dovedește cu asupra de măsură cartea Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica datorată istoricilor Alin Mureșan și Clara Mareș (editori) și apărută în 2025 la editura ieșeană Polirom. Carte în care, grație unui lung și consistent […]
14 octombrie 2025
09:00
„Cine controlează datele, controlează viitorul”: Rețeaua Pravda și strategiile rusești de poisoning și grooming în manipularea inteligenței artificiale # Contributors.ro
George Orwell avertiza în romanul 1984: Cine controlează trecutul controlează viitorul: cine controlează prezentul controlează trecutul. Această frază, care sintetizează mecanismul totalitar de rescriere a memoriei colective, capătă astăzi o relevanță tehnologică. Dacă în secolul XX manipularea trecutului se făcea prin manuale, enciclopedii și arhive falsificate, în secolul XXI același proces se realizează prin modele […]
13 octombrie 2025
08:20
Vestea dispariției lui m-a surprins. Căci părea a fi dintre acei puțini oameni care înfruntă timpurile și le traversează cu seninătate, iar noi – care ne imaginăm atât de diferiți, prinși fiind într-ale noastre – nu facem decât să-i urmăm. Am stat, m-am gândit și tot ce am putut să adun sunt imaginile fugare a […]
08:00
Având în vedere intensificarea conflictului global între democrații și autocrații, „Coaliția de Voință" formată în 2025 în legătură cu Ucraina oferă un model pentru viitoarea cooperare transcontinentală între statele liberale. Sub noua sa administrație din 2025, Statele Unite s-au îndepărtat în mod demonstrativ de promovarea democrației internaționale, de integrarea euro-atlantică și de sprijinul material direct […]
07:50
La aproape 60 de ani de la momentul premierei, antologicului spectacol montat de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra îi revine pe mai departe meritul istoric de a fi demontat prejudecata (transformată foarte adesea în scuză pentru un consistent număr de nereușite scenice) în conformitate cu care D'ale carnavalului ar fi cea mai puțin izbutită dintre […]
12 octombrie 2025
11:00
Reducerea numărului de parlamentari la 300 apare din când în când, din 2009 încoace pe agenda publică fie ca simplă intenţie parlamentară sau guvernamentală sau sub forma vreunei propuneri legislative, ce devine uitată prin sertarele parlamentului. În prezent, tema este reluată printr-o nouă iniţiativă legislativă introdusă în circuit parlamentar în mai 2025. Problema unei reprezentări […]
11 octombrie 2025
11:40
Argument – de la Spinoza la David Brooks În partea a III-a a Eticii, Spinoza ne spune în esență că pasiunile triste, o categorie specifică de afecte, se remarcă prin aceea că ne diminuează puterea de a acționa[1]. Ele contrastează cu afectele bucuriei, care măresc această capacitate. Ceea ce este specific pasiunilor sumbre este faptul […]
09:40
Lungul drum al recunoașterii, asumării și reconcilierii În ziua de 16 iulie 1995, președintele Republicii Franceze, Jacques Chirac, a rostit un discurs cu ocazia comemorării raziei de la Vel d'Hiv (16/17 iulie 1942). După mai bine de 53 de ani, Franța a recunoscut și asumat ceea ce s-a întâmplat în acele zile. Calea de la […]
09:00
"Cine sunt, domnule, fetele astea?" se întreba Andrei Pleșu în fața valului de vedete de mucava (cu ample intarsii de silicon) care inundă de ani buni scena mediatică cu isprăvile lor mondene (căci despre altele nu poate fi vorba). "Cine sunt, domnule, fetele astea?" îmi vine să întreb și eu în fața enormului (și complet […]
10 octombrie 2025
12:00
Introducere. România se confruntă simultan cu presiuni bugetare și cu nevoia de a-și dezvolta piața de capital. În acest context, Guvernul ia în calcul listarea la Bursa de Valori București (BVB) a unor pachete minoritare de acțiuni ale companiilor de stat ca soluție „doi-în-unu": ar aduce bani la buget și ar stimula bursa. De altfel, prin Planul Național […]
07:00
După ce grupul Tel Quel s-a dizolvat și după ce și-a încheiat socotelile cu genurile discursului, cu fantasticul și cu gramatica Decameronului, Tzvetan Todorov a scris câteva cărți excepționale având drept protagonistă memoria. Același lucru l-a făcut și Paul Ricoeur, l-au mai făcut și alții, în volume a căror temă principală de reflecție este raportul […]
9 octombrie 2025
16:13
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au fost doar un exercițiu democratic intern, ci un moment cu reverberații regionale și europene. Reconfirmarea Partidului Acțiune și Solidaritate cu o majoritate absolută arată că opțiunea pro-europeană a rămas dominantă, în ciuda presiunilor războiului hibrid și a vulnerabilităților economice. Este o victorie geopolitică, dar […]
16:13
Își imaginează cineva că o întreprindere ar putea funcționa la parametrii optimi, în contextul unei stări tensionate, cu angajați suprasolicitați, prost plătiți și veșnic arătați cu degetul de superiori care, în același timp, ar discuta despre necesitatea creșterii calității activităților desfășurate? Ar putea rezista pe termen lung un sistem construit pe asemenea premise? Această distopie […]
16:13
Transnistriei i se pregătește dezocuparea. Ce motive există pentru a aștepta o reunificare rapidă a Moldovei # Contributors.ro
Transnistria este o regiune a Republicii Moldova ocupată de Rusia. Și nu este o evaluare politică: acest statut este confirmat printr-o decizie a Curții Constituționale a Moldovei. În acest sens, Ucraina și Moldova au o problemă comună. Aici se oprește insă „punctul comun". Unul dintre lucrurile care îi derutează pe ucraineni când vine vorba despre […]
8 octombrie 2025
08:30
În absența unor precizări, după părerea mea mai mult decât obligatorii, ce ar fi trebuit să fie postate pe site-ul Teatrului (dacă despre caiet-program în lege nu mai poate fi vorba), mi-e imposibil să spun dacă cele șase texte ce reprezintă suportul dramaturgic al spectacolului Ultima generație ce figurează de ceva vreme în repertoriul Naționalului […]
05:30
Care este cea mai bună estimare a populației, la nivel de localitate, în România, cea de jure (prin domiciliu stabil) sau de facto (prin rezidență obișnuită)? Demografii au răspuns deja, prin marcare de avantaje sau dezavantaje ale evaluării populației în termeni de domiciliu sau rezidență
7 octombrie 2025
23:00
Cea mai actuală carte a lumii a împlinit aproape 200 de aniMarchizul de Custine, Scrisori din Rusia (1839) Spre deosebire de Orwell, ale cărui intuiții au fost contemporane cu evenimentele, marchizul de Custine a fost un vizionar care a prevestit, cu tulburătoare exactitate, deși aproape cu un secol înainte, revoluția bolșevică și devastarea Europei de […]
09:20
Discursul lui Vladimir Putin la Valdai 2025 – între mit, algoritm și panică civilizațională # Contributors.ro
Teologia fricii. Instituțiile și sfârșitul modernității ruse. Într-o lume care vorbește despre inteligență artificială și democrație digitală, Vladimir Putin vorbește despre credință, destin și civilizație. Discursul său de la Valdai 2025 nu este un manifest geopolitic, ci o confesiune mascată. Asistăm la spovedania publică a unui tiran care înțeleg e că statul pe care-l conduce este […]
6 octombrie 2025
08:40
Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României (BNR) este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. În acest scop, ea folosește, printre altele, rata dobânzii de politică monetară. Prin definiție, aceasta este rata dobânzii aferentă operațiunilor efectuate de BNR pe piața interbancară (monetară): operațiuni repo (cumpărări de la instituțiile de credit de active eligibile pentru tranzacționare, cu […]
08:30
Mirabela Grădinaru, o doza de Gardasil costă 600 de lei. Tratamentul cancerului de col uterin costă zeci de mii de lei pe lună. Epidemia de cancer poate fi frânata prin screening și profilaxie condiționate # Contributors.ro
Prima Doamnă a țării s-a alăturat luptei împotriva cancerului, a venit lângă o echipa care se bate cu boala de ani de zile și care, cu eroism, cu pasiune, cu dedicare, cu eforturi, chiar și cu finanțare, încearcă să tină epidemia tăcută a cazurilor de cancer sub control. Nu cunosc in detaliu datele privind rata […]
08:30
1 "Dumnezeu a murit" E faimosul cuvânt al lui Nietzsche, care apare mai întâi în "Știința veselă" și e reluat apoi în "Așa grăit-a Zarathustra". Martin Heidegger l-a analizat, într-o prelegere celebră, și arătat că Nietzsche nu vorbește în numele unui ateism de duzină, pentru care epoca științei (cu cunoașterea ei rațională) pune capăt timpului […]
06:50
Într-un prim capitol cu valoare și de argument ca și de introducere, capitol intitulat Cine (re)scrie Istoria? Argumente pentru o contraistorie a scenei artistice din România socialistă. Introducere, Cristina Modreanu subliniază că noua ei carte, Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste (Editura Vremea, colecția Fapte, Idei, Documente, București, 2025), se află într-o evidentă și dorită relație de continuitate cu […]
5 octombrie 2025
07:00
În articolul anterior, „De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început
4 octombrie 2025
10:50
Un sondaj Truedem, făcut public la sfarșitul lunii august de Claudiu Tufiș, a pus câteva întrebări românilor. 39 % din populația adultă, și 28 % din cei cu studii superioare, cred că vaccinurile cauzează autism. Patru din zece. Mai mult de un absolvent de facultate din patru. Repet: mai mult de un absolvent de facultate din […] Articolul Autism și vaccinuri: frici colective iraționale apare prima dată în Contributors.
08:20
“Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult. Agresiunea Federației Ruse asupra Europei a intrat pe un parcurs inevitabil # Contributors.ro
Secvențele escaladării incursiunilor ruse în spațiul NATO, privite în retrospectivă, arată mai mult decât o escaladare. Abia la peste trei săptămâni de la intensificarea acestor incursiuni, putem avea adevărata dimensiune a ceea ce s-a întâmplat. Simpla desfășurare a acestor secvențe și suprapunerea lor cu altele ne arată însă altceva, mai surprinzător, așa cum vom demonstra: […] Articolul “Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult. Agresiunea Federației Ruse asupra Europei a intrat pe un parcurs inevitabil apare prima dată în Contributors.
3 octombrie 2025
07:30
O cvasi-incredibilă, frumoasă și emoționantă poveste de dragoste, o poveste nu fără turbulențe, dintre Alexia, o fată cu grave deficiențe de auz, și Mihai Maler, un “auzitor”, despre care mai toată lumea și mai ales propriul tată, credeau că e cel mai mare bad boy din lume. Adică un june de bani gata, un playboy, […] Articolul Alteritate apare prima dată în Contributors.
2 octombrie 2025
20:10
Războiul ruso-ucrainean și declinul ordinii mondiale post-1945 – declin care a rezultat din acest război – ar putea motiva puterile relativ mai mici să încerce să descurajeze cu arme atomice, radioactive, biologice și/sau chimice, puterile mai mari. Introducere Sistemul internațional instituit în 1945 este în declin. Anteriora „ordine liberală”, sau ordine „bazată pe norme”, a […] Articolul Vor obține puterile mai mici arme de distrugere în masă? apare prima dată în Contributors.
08:00
Din tot ceea ce se vede în spațiul public, România continuă să nu trateze mai deloc două probleme foarte importante. Este vorba despre ceea ce aș numi problema „vizitatorilor” și problema „terminatorilor”. Problema „vizitatorilor” este ușor de înțeles dacă ne gândim la filmul cu același nume din 1993[i], cu Jean Reno si Christian Clavier în […] Articolul Între „vizitatori” și „terminatori” apare prima dată în Contributors.
07:50
Nu cred că e vreun român care să nu fi aflat rezultatele alegerilor de duminica trecută din Republica Moldova, dar sunt sigur că puțini s-au întrebat cum s-au calculat ele. Ei bine, sistemul electoral moldovenesc este printre cele mai simple. Toți cei 101 membri ai Parlamentului unicameral sunt aleși pe liste blocate (nu se […] Articolul Alegeri în Moldova, Cehia și Țările de Jos. Idei pentru România apare prima dată în Contributors.
1 octombrie 2025
10:20
Polarizarea a existat în România în diverse momente după 1989 şi a fost adesea alimentată de o serie de discursuri sau atitudini ale actorilor politici şi sociali sau de momente electorale (mai ales alegerile prezidenţiale). Cu toate acestea, în România şi nu numai, polarizarea nu mai este un fenomen prezent doar în campaniile şi momentele […] Articolul Polarizarea afectivă. Care sunt cauzele şi cum o reducem apare prima dată în Contributors.
08:30
Extrem de utilă Nota asupra ediției, cu care editura Polirom din Iași și traducătoarea Marina Vazaca deschid versiunea în limba română a Reflecțiilor asupra ghilotinei ale lui Albert Camus, carte apărută în Seria de autor, dedicată marelui autor francez. De la bun început, Marina Vazaca face precizarea esențială că în textul în chestiune Camus “a […] Articolul Scoaterea morții în afara legii apare prima dată în Contributors.
30 septembrie 2025
09:50
Faptele au o particulară gravitate. În esență, s-a reținut că Nicolas Sarkozy a negociat începând cu 2005, când era ministru de interne, finanțarea de către regimul libian a campaniei sale prezidențiale ce urma să se desfășoare în 2007, prin intermediul a doi apropiați. Articolul Condamnarea unui Președinte – executare provizorie sau execuție politică ? apare prima dată în Contributors.
29 septembrie 2025
07:20
Astăzi trăim o veritabilă bătălie între sisteme de valori: între vechea Europă și cea nouă, între europenii originari și imigranți, între „Occidentul colectiv” și Rusia, între Nordul global și Sudul global, între SUA și China... Nu este numai despre bani, cum încearcă Trump să ne convingă. Articolul Europa nu este un loc pe hartă. Despre reguli și valori apare prima dată în Contributors.
06:40
O spun de la bun început. Spectacolul intitulat Happiness Hunters în a cărui dramaturgie se amestecă generos și creator sugestii din piesa Nefericiții aparținând unuia dintre cei mai cunoscuți scriitori maghiari ai veacului trecut, Milán Füst (din ale cărui scrieri, din păcate, în românește nu s-au tradus decât romanele Povestea nevestei mele și Tava de […] Articolul Cu schepsis apare prima dată în Contributors.
28 septembrie 2025
13:40
Data de 28 septembrie 2025 va marca istoria Republicii Moldova. După alegerile prezidențiale și referendumul din 2024, alegerile parlamentare sunt ultimul (și cel mai important) test pe care trebuie să-l treacă moldovenii pentru a-și continua drumul către aderarea la UE și către o legătură mai strânsă cu occidentul. Rusia are un interes puternic să perturbe […] Articolul Candidatul TikTok de la Chișinău apare prima dată în Contributors.
27 septembrie 2025
16:30
Oamenii și autoritățile așteaptă să vadă, parcă hipnotizați, dacă fraudarea alegerilor din Republica Moldova atinge proporțiile care ar permite Moscovei aservirea țării. Până unde ajung mijloacele Rusiei s-a verificat în 2024, când în Republica Moldova au avut loc alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea în Uniunea Europeană. Regimul lui Putin a investit atunci aproximativ 55 […] Articolul Alegerile din Republica Moldova. Ne uităm ca la un vițel dus la tăiere apare prima dată în Contributors.
26 septembrie 2025
08:00
Am încercat din toate puterile să rămân departe de jocul politic și să nu fac nici măcar comentarii despre acesta. Dar situația în care suntem acum este cu mult prea pe muchie de cuțit pentru a nu face câteva inevitabile referiri cu caracter ceva mai politic. Și o spun de acum: nu sunt opiniile Băncii […] Articolul Un scenariu catastrofic apare prima dată în Contributors.
07:40
… pentru a evita dezastrul electoral – la termen sau anticipat – care se conturează conform celor mai recente sondaje de opinie. Revin. Într-un articol întitulat ”Ce este de făcut?” publicat în Contributors, pe 20 decembrie, anul trecut, am încercat să pledez pentru necesitatea și urgența înființării unor partide noi, ca alternativă la singura opoziție ”antisistem” […] Articolul Nevoia imperioasă de partide noi … apare prima dată în Contributors.
07:00
O consistentă parte a celor 135 de minute cât durează filmul Etiologia unei crime scris de Bogdan Ficeac și regizat de Marius Th. Barna se plasează sub semnul unei monotonii deliberate. Monotonia cotidiană a existenței a două cupluri, fiecare dintre ele aparent bine consolidate, în care partenerii par a fi înțelegători unul față de celălalt, […] Articolul Cvartet apare prima dată în Contributors.
25 septembrie 2025
08:20
La mai mult de lună de la întânirea din Alaska, politica Rusiei este cât se poate de clară: regimul de la Moscova rămâne fidel războiului şi priveşte forţa militară ca pe singura cale de a-şi atinge obiectivele enunţate. Lichidarea statalităţii Ucrainei şi extinderea sferei sale de influenţă în est, iată ambiţiile pe care Federaţia Rusă […] Articolul Rusia şi politica intimidării sau despre curajul fermităţii apare prima dată în Contributors.
24 septembrie 2025
19:50
Dodon și extrema dreaptă, în slujba Kremlinului: cine poate câștiga alegerile din Moldova? O privire dinspre Ucraina # Contributors.ro
28 septembrie 2025, alegerile în Republica Moldova. Noul guvern care urmează să fie format la Chișinău va avea o importanță decisivă pentru viitorul nu numai al acestei țări, ci și al Ucrainei. Și problema nu este doar dacă Moldova va anunța oficial o schimbare de direcție către Rusia. Mult mai reale și, în același timp, mai […] Articolul Dodon și extrema dreaptă, în slujba Kremlinului: cine poate câștiga alegerile din Moldova? O privire dinspre Ucraina apare prima dată în Contributors.
09:20
Paracetamol sau acetaminofen, sunt același lucru – alături de noi de peste 150 de ani # Contributors.ro
De unde s-a plecat în discuția despre paracetamol? Probabil de la un studiu publicat în 2019 care a utilizat biomarkeri din sângele ombilical și a indicat o asociere a prezenței acetaminofenului în sângele ombilical cu risc crescut de ADHD și autism. Studiul a fost observațional, cu insuficientă putere de a stabili sau desființa o cauzalitate. Articolul Paracetamol sau acetaminofen, sunt același lucru – alături de noi de peste 150 de ani apare prima dată în Contributors.
08:20
Pretextul pentru a scrie cele ce urmează e neprelungirea contractului unui director de teatru numit interimar. Nu demiterea lui de către Primăria generală a Capitalei în ograda financiară a căreia funcționează acel teatru. Nu i-a mai fost prelungit contractul de interimar, interimat care dura de…doi ani și jumătate. Dar nici nu i-a fost evaluată activitatea, […] Articolul Teatrul…cruzimii? apare prima dată în Contributors.
