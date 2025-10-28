Premierul „ucrainean” și schimbările privind Transnistria: ce să așteptăm de la noul guvern al Moldovei
Contributors.ro, 28 octombrie 2025 07:50
Viitorul premier al Moldovei, Alexandru Munteanu, este atât de discret încât pe internet există o singură fotografie recentă cu el, pe care a publicat-o el însuși cu ocazia nominalizării sale pentru funcția de premier. În această săptămână, parlamentul Moldovei urmează să aprobe oficial componența noului guvern. Formal, totul este gata de mult timp: Maia Sandu […]
• • •
Acum 30 minute
08:10
Reintegrarea Republicii Moldova în condițiile noilor realități regionale. Colapsul vechilor sisteme politice # Contributors.ro
Problema transnistreană este, la bază, o construcție geopolitică rusească menită să mențină un avanpost militar și să șantajeze parcursul european al Republicii Moldova. Invazia din Ucraina din 2022 a generat un șoc structural ireversibil care a prăbușit vechiul model economic al regiunii, bazat pe gaz gratuit și controlul holdingului Sheriff. Dependențele s-au inversat: supraviețuirea economică […]
Acum o oră
07:50
Premierul „ucrainean” și schimbările privind Transnistria: ce să așteptăm de la noul guvern al Moldovei # Contributors.ro
Viitorul premier al Moldovei, Alexandru Munteanu, este atât de discret încât pe internet există o singură fotografie recentă cu el, pe care a publicat-o el însuși cu ocazia nominalizării sale pentru funcția de premier. În această săptămână, parlamentul Moldovei urmează să aprobe oficial componența noului guvern. Formal, totul este gata de mult timp: Maia Sandu […]
Acum 24 ore
12:20
„Rusificarea” Turciei: între control politic și prăbușirea pluralismului. Anatomia unui regim în transformare # Contributors.ro
„Rusificarea" Turciei nu mai este doar o metaforă politică, ci o realitate cu care se confruntă țara. Dacă Occidentul, care vreau să cred că este liber, privește în tăcere, acest model se va replica și în alte democrații fragile.
12:00
Pe 16 octombrie 2025, un pasionat de entomologie a publicat pe Facebook o postare aparent banală, dar care a stârnit imediat agitație într-o anumită parte a presei mainstream: În Islanda au fost observați pentru prima dată trei țânțari – două femele și un mascul. Mass-media internațională a transformat rapid descoperirea într-o știre de primă pagină, […]
Ieri
06:50
Asemenea lui Hunor von Horvath care a montat relativ recent Nunta însîngerată la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu (Secția germană), nici Vlad Trifaș, regizorul spectacolului de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, nu e preocupat de reconstituirea atmosferei spaniole. Așa că nu vom auzi nici un moment cântecele Lorei Flores ori ale Chavelei Vargas, […]
26 octombrie 2025
08:50
Dacă e adevărat că românul s-a născut poet, mă tem că această genă a devenit, între timp, recesivă. Asistăm, în ultima vreme, la o dramatică schimbare națională de gen (literar, firește). Nemaifiind băiat, românul s-a plictisit să tot cutreiere păduri și să se culce lângă izvor. Preferințele lui literare au virat spre genul epic ("Stai […]
08:40
Iată că a venit vremea ca N. Dan, noul președinte al României, să-i laude pe moldoveni cât sunt de culți, de buni, de importanți. Aflat vineri în vizită la Iași, N. Dan a spus în esență lucruri corecte: Iașul cultural, Iașul academic, Iașul antibiotic; problema e că vorbele sale s-au înscris în lungul șir al […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
„Acestea sunt sancțiuni extraordinare. Sunt serioase, aplicate împotriva celor două mari companii petroliere ale lor și sperăm că nu vor trebui aplicate mult timp. Sperăm că războiul va fi oprit. (…) Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Pur și simplu nu mi s-a părut potrivit. Impresia mea era că nu vom ajunge acolo unde trebuie.„[1] […]
24 octombrie 2025
07:50
Între 26 și 28 de milioane de euro au cheltuit francezii pentru ca, într-un film care durează 135 de minute, să istorisească nu doar cu lux de amănunte, ci mai ales cu o emoție de foarte bună calitate povestea vieții lui Shahnour Vergan Aznavourian. Nimeni altul decât Charles Aznavour. Cel despre care Jean Cocteau a […]
23 octombrie 2025
15:10
Despre Clubul Valdai, un think tank rusesc, s-a scris și în România.[1] Fondat în 2004, el a fost descris ca un „laborator rus de propagandă" și pe bună dreptate. Totuși, notorietatea și influența sa ne obligă să ne uităm mai atent la activitățile sale. La întrunirile sale anuale participă atât politicieni importanți din țările care […]
12:40
Cum a luat naștere Gazeta Matematică. Anghel Saligny si-a donat banii din pensie revistei # Contributors.ro
A trecut aproape neobservată ziua în care s-au împlinit 130 de ani de la înființarea Gazetei matematice. Evenimentul a fost totuși semnalat de publicația „Dosare secrete" [1] și va fi sărbătorit la apropiatul congres al Societății de Științe Matematice [2]; semnificația și implicațiile sale merită să fie evocate. Declanșatorul inițiativei a fost observația lui Ion […]
08:30
Unicitatea regimurilor comuniste a stat în ambiţia lor ultimă, aceea de a institui acel control întreg şi definitiv asupra societăţilor şi conştiinţelor individuale, ca temelie pe care să se înalţe edificiul unei cetăţi şigaloviene a egalităţii perfecte . Departe de a fi un termen datat istoric, "totalitarismul" este conceptul ce descrie, de o manieră precisă […]
06:30
Introducere: Revanșa narativei post-sovietice Europa de Est trece printr-o perioadă de reactivare accelerată a curentului anti-Bruxelles, un fenomen care depășește simpla critică legitimă la adresa instituțiilor europene și se transformă într-o contestare sistemică a proiectului integrationist. Uniunea Europeană este acuzată de „dictatură birocratică", „colonialism economic" și „distrugerea valorilor naționale" — un limbaj care imită, aproape […]
22 octombrie 2025
19:30
Explozia din cartierul Rahova reprezintă un cumul de neglijențe Motivul exploziei, potrivit anchetei oficiale de până acum, este cumularea accidentală de gaze naturale în urma unor scurgeri din rețeaua de alimentare cu gaz și manipulării necorespunzătoare la branșamentul unui bloc de locuințe. În sfârșit s-a produs și deflagrația devastatoare care trebuie să ne scoată din […]
13:40
Penibila decizie a CCR a împins la apogeu criza relației dintre magistrați și societate # Contributors.ro
Cinci judecători constituționali au asigurat majoritatea care a picat proiectul Guvernului Bolojan asupra pensiilor de serviciu ale magistraților[1]. Patru din cei cinci au fost numiți de PSD. Fiecare din cei patru are în spate o dubioasă istorie profesională și de deontologie. Proiectul Bolojan nu a trecut la proba de constituționalitate din motive de încălcare a […]
11:10
Explozia din cartierul Rahova reprezintă un cumul de neglijențe Motivul exploziei, potrivit anchetei oficiale de până acum, este cumularea accidentală de gaze naturale în urma unor scurgeri din rețeaua de alimentare cu gaz și manipulării necorespunzătoare la branșamentul unui bloc de locuințe. În sfârșit s-a produs și deflagrația devastatoare care trebuie să ne scoată din […] Articolul Energia – de la Rahova la Răstolnița apare prima dată în Contributors.
07:50
La un moment, într-unul dintre cele trei volume consacrate istoriei comunismului în lume, Thierry Wolton polemizează cu atât de repetata idee în conformitate cu care constructul elaborat de Marx și Engels ar fi fost o idee bună aplicată prost. În opinia istoricului francez, comunismul ar fi fost, din contră, o idee proastă aplicată bine. De […]
21 octombrie 2025
09:50
Spectaculoasa viață a marelui dirijor român Sergiu Celibidache. Cum a fost el urmărit de Securitate și cum a fost pizmuit de mediocrii dirijori români. Interviu # Contributors.ro
Sergiu Celibidache a fost cel mai aplaudat artist român din toate timpurile. A fost ovationat în picioare pe toate scenele lumii, peste tot, în Europa, în Statele Unite, în America de Sud și în Japonia. Apalauzele durau zeci de minute. Biletele se vindeau cu cel puțin un an înainte. Când citești cronici la concertele lui, […]
20 octombrie 2025
15:40
Duminică dimineață, în Muzeul Luvru, trei hoți deghizați în muncitori au dat lovitura spulberând cu drujba vitrina unde se aflau puținele bijuterii rămase de la regii Franței. În puterea zilei și în timpul programului de vizitare, direct din bulevardul de pe cheiul Senei, jefuitorii au intrat în muzeu avantajați de prezența șantierului de restaurare, proptind […]
09:00
De la gafă la simptom instituțional Controversa iscată de afirmația președintelui ANAF, potrivit căreia „gemul pe care îl face în casă bunica este inclus în calculul GAP-ului de TVA", a fost tratată aproape exclusiv prin grila ironiei. În loc să deschidă o discuție despre capacitatea instituțională a statului, ea a reactivat un reflex cultural, transformând […]
08:10
Călătoria în timp – obsesia care traversează literatura de anticipație și cinematografia SF, de la H.G. Wells și Mașina timpului la universurile distopice din Interstellar sau Tenet – nu încetează să ne seducă. Dar ce se întâmplă când această fantasmă pare să prindă contur nu pe ecran, ci într-o fotografie veche, autentică? Există imagini care nu doar surprind un moment, ci […]
07:00
Extrem de curajos pariul regizorului Béres László, invitat să lucreze un spectacol la Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara. Asemenea acesteia și cea a colectivului artistic de acolo împreună cu care Béres László a montat Chicago. Sigur, Béres László are deja o consistentă experiență în domeniul muzicalului. Deși au trecut mai bine de […]
19 octombrie 2025
09:30
Am 6 ani. Sunt în tabără la Izvoarele cu mama, care e asistentă medicală și are grijă de cei 200 de copii. Patrocle e bătrân, nu mai are dinți și are căsuța lipită de cantină. Tanti Lina îl hrănește de câteva ori pe zi cu pâine înmuiată în supă. Stau pe vine și îl mângâi […]
18 octombrie 2025
08:10
În cei peste 35 de ani care au trecut din decembrie 1989, n-am găsit o clipă măcar în care să ne întoarcem privirea la ce trăiserăm înainte. Am ieșit la mal cu apa murdară șiroind pe noi, am așteptat să ne uscăm și să mergem mai departe cu hainele boțite și mirosind urât. N-avem nici […]
08:00
Introducere Există, probabil, o diasporă românească dacă vrei să compari stocul de migranți plecați din România cu cei emigrați din alte țări. Dacă scopul este, de a compara plecările dintr-o anumită țară, România, să spunem, pentru cazul de față, funcție de alte criterii – destinație, motivația plecării sau a votului, criteriul de identificare etc. – […]
07:50
Dezbaterile cu privire la măsurile fiscal-bugetare adoptate recent de guvernul român arată că problematica impozitelor depășește cu mult cadrul discuțiilor între specialiști cu privire la elementele tehnice ale acestora (asieta). Impozitele sunt omniprezente în viața oamenilor, în calitatea lor de contribuabili, care le plătesc aproape în fiecare zi, sub o formă sau alta, dar și […]
17 octombrie 2025
08:00
Înainte de a ne fi fost nouă furat Coiful dacic, în noaptea de 16 octombrie a anului 2012 un grup de români a dat o spargere calificată de cei în drept ca ingenioasă, de pe urma căreia importantul muzeu olandez Kunsthal din Rotterdam a rămas fără o seamă de picturi purtând semnături celebre precum Matisse, […]
16 octombrie 2025
18:40
Aici Europa liberă! Bătălia pentru apărarea lumii libere se intensifică. Nu vom ceda # Contributors.ro
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune creată de SUA în 1949, în primii ani ai Războiului Rece. Fără îndoială, expresia „Europa liberă" va fi asociată pentru multă vreme, cel puțin în conștiința generațiilor trecute de 50 […]
18:10
„Dacă privim schimbarea de retorică, nu doar la Trump, ci și la anturajul său apropiat, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alți membri ai echipei sale – devine clar că Statele Unite înțeleg perfect ce face Rusia. De fapt, obiectivul Rusiei acum este, prin tragerea de timp, să anuleze influența globală a […]
15 octombrie 2025
10:30
„Integrarea pe hârtie” și ghetoizarea din realitate. Despre cum Europa (și România) ratează includerea noilor veniți # Contributors.ro
Dați-mi voie să încep cu două imagini care ar trebui să ne neliniștească. La Aarhus, în Gellerupparken–Toveshøj, s-a ajuns ca blocurile de locuințe sociale să fie demolate și familiile relocate în numele „integrării prin dispersie". Din 2018 încoace, Danemarca a etichetat zone cu proporții mari de rezidenți „non-occident
10:30
„Pentru fiecare leu cheltuit de stat, România trebuie să se împrumute cu alți doi.” — Sorin Pâslaru, Ziarul Financiar De ani de zile, guvernele României au crezut că pot compensa lipsa de productivitate prin deficit bugetar — adică prin bani creați mai repede decât valoarea reală. Dar ceva s-a rupt în mecanism: deficitul nu mai […] Articolul Economia – înapoi la planșa de proiectare apare prima dată în Contributors.
05:20
Că mai avem multe de aflat despre suferințele românilor în comunism o dovedește cu asupra de măsură cartea Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica datorată istoricilor Alin Mureșan și Clara Mareș (editori) și apărută în 2025 la editura ieșeană Polirom. Carte în care, grație unui lung și consistent […] Articolul O inamică a poporului apare prima dată în Contributors.
14 octombrie 2025
09:00
„Cine controlează datele, controlează viitorul”: Rețeaua Pravda și strategiile rusești de poisoning și grooming în manipularea inteligenței artificiale # Contributors.ro
George Orwell avertiza în romanul 1984: Cine controlează trecutul controlează viitorul: cine controlează prezentul controlează trecutul. Această frază, care sintetizează mecanismul totalitar de rescriere a memoriei colective, capătă astăzi o relevanță tehnologică. Dacă în secolul XX manipularea trecutului se făcea prin manuale, enciclopedii și arhive falsificate, în secolul XXI același proces se realizează prin modele […] Articolul „Cine controlează datele, controlează viitorul”: Rețeaua Pravda și strategiile rusești de poisoning și grooming în manipularea inteligenței artificiale apare prima dată în Contributors.
13 octombrie 2025
08:20
Vestea dispariției lui m-a surprins. Căci părea a fi dintre acei puțini oameni care înfruntă timpurile și le traversează cu seninătate, iar noi – care ne imaginăm atât de diferiți, prinși fiind într-ale noastre – nu facem decât să-i urmăm. Am stat, m-am gândit și tot ce am putut să adun sunt imaginile fugare a […] Articolul Cel bun, cel drept și cel curat. Flavius Domide (1946 – 2025) apare prima dată în Contributors.
08:00
Având în vedere intensificarea conflictului global între democrații și autocrații, „Coaliția de Voință” formată în 2025 în legătură cu Ucraina oferă un model pentru viitoarea cooperare transcontinentală între statele liberale. Sub noua sa administrație din 2025, Statele Unite s-au îndepărtat în mod demonstrativ de promovarea democrației internaționale, de integrarea euro-atlantică și de sprijinul material direct […] Articolul Poate Europa să acționeze singură? apare prima dată în Contributors.
07:50
La aproape 60 de ani de la momentul premierei, antologicului spectacol montat de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra îi revine pe mai departe meritul istoric de a fi demontat prejudecata (transformată foarte adesea în scuză pentru un consistent număr de nereușite scenice) în conformitate cu care D’ale carnavalului ar fi cea mai puțin izbutită dintre […] Articolul Scene de carnaval apare prima dată în Contributors.
12 octombrie 2025
11:00
Reducerea numărului de parlamentari la 300 apare din când în când, din 2009 încoace pe agenda publică fie ca simplă intenţie parlamentară sau guvernamentală sau sub forma vreunei propuneri legislative, ce devine uitată prin sertarele parlamentului. În prezent, tema este reluată printr-o nouă iniţiativă legislativă introdusă în circuit parlamentar în mai 2025. Problema unei reprezentări […] Articolul 300 de parlamentari – între reformă şi populism apare prima dată în Contributors.
11 octombrie 2025
11:40
Argument – de la Spinoza la David Brooks În partea a III-a a Eticii, Spinoza ne spune în esență că pasiunile triste, o categorie specifică de afecte, se remarcă prin aceea că ne diminuează puterea de a acționa[1]. Ele contrastează cu afectele bucuriei, care măresc această capacitate. Ceea ce este specific pasiunilor sumbre este faptul […] Articolul Paradigma drepturilor și pasiunile triste apare prima dată în Contributors.
09:40
Lungul drum al recunoașterii, asumării și reconcilierii În ziua de 16 iulie 1995, președintele Republicii Franceze, Jacques Chirac, a rostit un discurs cu ocazia comemorării raziei de la Vel d’Hiv (16/17 iulie 1942). După mai bine de 53 de ani, Franța a recunoscut și asumat ceea ce s-a întâmplat în acele zile. Calea de la […] Articolul 16 iulie 1995: 30 de ani de la discursul de la Vel d’Hiv apare prima dată în Contributors.
09:00
“Cine sunt, domnule, fetele astea?” se întreba Andrei Pleșu în fața valului de vedete de mucava (cu ample intarsii de silicon) care inundă de ani buni scena mediatică cu isprăvile lor mondene (căci despre altele nu poate fi vorba). “Cine sunt, domnule, fetele astea?” îmi vine să întreb și eu în fața enormului (și complet […] Articolul Vitaminofilia apare prima dată în Contributors.
10 octombrie 2025
12:00
Introducere. România se confruntă simultan cu presiuni bugetare și cu nevoia de a-și dezvolta piața de capital. În acest context, Guvernul ia în calcul listarea la Bursa de Valori București (BVB) a unor pachete minoritare de acțiuni ale companiilor de stat ca soluție „doi-în-unu”: ar aduce bani la buget și ar stimula bursa. De altfel, prin Planul Național […] Articolul Listarea companiilor de stat: beneficii promițătoare și riscuri subestimate apare prima dată în Contributors.
07:00
După ce grupul Tel Quel s-a dizolvat și după ce și-a încheiat socotelile cu genurile discursului, cu fantasticul și cu gramatica Decameronului, Tzvetan Todorov a scris câteva cărți excepționale având drept protagonistă memoria. Același lucru l-a făcut și Paul Ricoeur, l-au mai făcut și alții, în volume a căror temă principală de reflecție este raportul […] Articolul Povestea neîncheiată de la Fântâna Albă apare prima dată în Contributors.
9 octombrie 2025
16:13
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au fost doar un exercițiu democratic intern, ci un moment cu reverberații regionale și europene. Reconfirmarea Partidului Acțiune și Solidaritate cu o majoritate absolută arată că opțiunea pro-europeană a rămas dominantă, în ciuda presiunilor războiului hibrid și a vulnerabilităților economice. Este o victorie geopolitică, dar […] Articolul Republica Moldova – laborator electoral și frontieră europeană apare prima dată în Contributors.
16:13
Își imaginează cineva că o întreprindere ar putea funcționa la parametrii optimi, în contextul unei stări tensionate, cu angajați suprasolicitați, prost plătiți și veșnic arătați cu degetul de superiori care, în același timp, ar discuta despre necesitatea creșterii calității activităților desfășurate? Ar putea rezista pe termen lung un sistem construit pe asemenea premise? Această distopie […] Articolul Considerații despre sistemul educațional în anii austerității apare prima dată în Contributors.
16:13
Transnistriei i se pregătește dezocuparea. Ce motive există pentru a aștepta o reunificare rapidă a Moldovei # Contributors.ro
Transnistria este o regiune a Republicii Moldova ocupată de Rusia. Și nu este o evaluare politică: acest statut este confirmat printr-o decizie a Curții Constituționale a Moldovei. În acest sens, Ucraina și Moldova au o problemă comună. Aici se oprește insă „punctul comun”. Unul dintre lucrurile care îi derutează pe ucraineni când vine vorba despre […] Articolul Transnistriei i se pregătește dezocuparea. Ce motive există pentru a aștepta o reunificare rapidă a Moldovei apare prima dată în Contributors.
8 octombrie 2025
08:30
În absența unor precizări, după părerea mea mai mult decât obligatorii, ce ar fi trebuit să fie postate pe site-ul Teatrului (dacă despre caiet-program în lege nu mai poate fi vorba), mi-e imposibil să spun dacă cele șase texte ce reprezintă suportul dramaturgic al spectacolului Ultima generație ce figurează de ceva vreme în repertoriul Naționalului […] Articolul De 6 ori despre Sfârșitul Lumii apare prima dată în Contributors.
05:30
Care este cea mai bună estimare a populației, la nivel de localitate, în România, cea de jure (prin domiciliu stabil) sau de facto (prin rezidență obișnuită)? Demografii au răspuns deja, prin marcare de avantaje sau dezavantaje ale evaluării populației în termeni de domiciliu sau rezidență Articolul Înțelegerea declinului demografic în comunități rurale din România apare prima dată în Contributors.
7 octombrie 2025
23:00
Cea mai actuală carte a lumii a împlinit aproape 200 de aniMarchizul de Custine, Scrisori din Rusia (1839) Spre deosebire de Orwell, ale cărui intuiții au fost contemporane cu evenimentele, marchizul de Custine a fost un vizionar care a prevestit, cu tulburătoare exactitate, deși aproape cu un secol înainte, revoluția bolșevică și devastarea Europei de […] Articolul Câteva gânduri de ziua lui Putin apare prima dată în Contributors.
09:20
Discursul lui Vladimir Putin la Valdai 2025 – între mit, algoritm și panică civilizațională # Contributors.ro
Teologia fricii. Instituțiile și sfârșitul modernității ruse. Într-o lume care vorbește despre inteligență artificială și democrație digitală, Vladimir Putin vorbește despre credință, destin și civilizație. Discursul său de la Valdai 2025 nu este un manifest geopolitic, ci o confesiune mascată. Asistăm la spovedania publică unui tiran care înțeleg e că statul pe care-l conduce este […] Articolul Discursul lui Vladimir Putin la Valdai 2025 – între mit, algoritm și panică civilizațională apare prima dată în Contributors.
6 octombrie 2025
08:40
Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României (BNR) este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. În acest scop, ea folosește, printre altele, rata dobânzii de politică monetară. Prin definiție, aceasta este rata dobânzii aferentă operațiunilor efectuate de BNR pe piața interbancară (monetară): operațiuni repo (cumpărări de la instituțiile de credit de active eligibile pentru tranzacționare, cu […] Articolul Rata dobânzii de politică monetară și inflația apare prima dată în Contributors.
