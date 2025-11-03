Disparități în educația disaporelor românești din țări OECD

08:20

Vestea dispariției lui m-a surprins. Căci părea a fi dintre acei puțini oameni care înfruntă timpurile și le traversează cu seninătate, iar noi – care ne imaginăm atât de diferiți, prinși fiind într-ale noastre – nu facem decât să-i urmăm. Am stat, m-am gândit și tot ce am putut să adun sunt imaginile fugare a […] Cel bun, cel drept și cel curat. Flavius Domide (1946 – 2025)