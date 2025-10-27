„Rusificarea” Turciei: între control politic și prăbușirea pluralismului. Anatomia unui regim în transformare

08:30

Prima Doamnă a țării s-a alăturat luptei împotriva cancerului, a venit lângă o echipa care se bate cu boala de ani de zile și care, cu eroism, cu pasiune, cu dedicare, cu eforturi, chiar și cu finanțare, încearcă să tină epidemia tăcută a cazurilor de cancer sub control. Nu cunosc in detaliu datele privind rata […] Articolul Mirabela Grădinaru, o doza de Gardasil costă 600 de lei. Tratamentul cancerului de col uterin costă zeci de mii de lei pe lună. Epidemia de cancer poate fi frânata prin screening și profilaxie condiționate apare prima dată în Contributors.