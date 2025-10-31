08:10

În cei peste 35 de ani care au trecut din decembrie 1989, n-am găsit o clipă măcar în care să ne întoarcem privirea la ce trăiserăm înainte. Am ieșit la mal cu apa murdară șiroind pe noi, am așteptat să ne uscăm și să mergem mai departe cu hainele boțite și mirosind urât. N-avem nici […] Ceaușescu. De ce fel de Conducător am avut totuși parte?