14 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Se înregistrează cel mai puternic seism din România. Are loc masacrul de la Moisei
Gândul, 14 octombrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 14 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 14 octombrie 1939 în New York, SUA, Ralph Lauren este un designer american de renume mondial, cunoscut pentru crearea unui stil clasic, sofisticat și inconfundabil. Fondator al brandului cu același […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
07:40
Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins – războiul se EXTINDE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ultimele declarații ale Generalului Gheorghiță Vlad. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Este întrebat dacă amplasăm arme nucleare pe teritoriul României este un risc? Și el zice […]
07:40
Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea # Gândul
Marian Golea, maestru în metafizică chineză, a adus în atenție singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în anul 2026. Peste doar câteva luni, va debuta o perioadă benefică pentru anumiți nativi, în care transformările se vor găsi la fiecare pas. De altfel, vor simți eliberare și nu vor ignora procesul de reinventare. […]
Acum 30 minute
07:20
14 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Se înregistrează cel mai puternic seism din România. Are loc masacrul de la Moisei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 14 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 14 octombrie 1939 în New York, SUA, Ralph Lauren este un designer american de renume mondial, cunoscut pentru crearea unui stil clasic, sofisticat și inconfundabil. Fondator al brandului cu același […]
Acum o oră
07:10
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale vrea să eludeze anumite paragrafe din CONSTITUȚIE pentru a trimite trupe în afara țării # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile Legii Apărării Naționale, sugerând că acestea ar putea fi interpretate în sensul angajării forțelor militare și non-militare ale României în acțiuni externe, fără o decizie prealabilă a conducerii NATO. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că […]
07:10
„Piatra adevărului” din Corund. Puterea aragonitului care își ia luciul din mâna nevăzătorilor: „Va scoate la iveală totul” # Gândul
În localitatea Corund, din județul Harghita, timpul se măsoară și se trăiește altfel. Dacă ajungi pentru prima oară pe aceste meleaguri, ți se pare că timpul are parcă mai multă răbdare cu oamenii, că îi ascultă, îi înțelege și îi așteaptă. La Muzeul de Aragonit din Corund, Harghita am descoperit o lume nouă, magică și […]
07:00
Un hoț a reușit o evadare ca în filme din pușcăria Jilava. Înainte să fugă, deținutul i-a salutat respectuos pe gardieni # Gândul
Un hoț în vârstă de 28 de ani a reușit una dintre cele mai spectaculoase evadări din istoria modernă a sistemului penitenciar românesc. Mai bine de un an, incidentul a fost bine ascuns de conducerea Penitenciarului Jilava, mai ales că deținutul a reușit, prin șiretenie și o serie de abilități fizice uluitoare, să ridiculizeze atât […]
Acum 2 ore
06:40
Le Monde anticipează un DEZASTRU pentru Emmanuel Macron: Președintele Franței se agață de putere # Gândul
Refuzul președintelui Emmanuel Macron de recunoaștere a rezultatului alegerilor parlamentare pierdute în 2024 și obstinația de a păstra puterea sub diverse forme a generat o criză guvernamentală de amploare în Franța, iar doi prim-miniștri au suferit eșecuri în 12 luni, comentează cotidianul Le Monde. ”Unii ar fi preferat ca Macron să demisioneze, alții ar fi […]
06:10
Uluitor! Apă plată Perla Moldovei cu fecale. Măsuri drastice luate de ANPC, după sesizarea GÂNDUL: „Amendă, oprirea definitivă de la comercializare și consum a lotului” # Gândul
În data de 25 iulie 2025, Gândul Media Network a achiziționat apă de izvor plată „Perla Moldovei” – la 2 litri și 0,33 litri – de la firma Perla Moldovei Distribution SRL., cantitatea solicitată fiind livrată pe adresa redacției din depozitul aflat în Str. Heliade între Vii din Sectorul 2 al Capitalei. La o primă […]
Acum 8 ore
23:50
Valentin Stan: Nu există ALIAT decât ceea ce este definit în structura politică de angajament în afara Alianței Nord-Atlantice # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre condițiile în care garanțiile de securitate pot fi în vigoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Stan: Ți-a spus că e aliat cu Moldova? Aliat ești atunci când asupra […]
Acum 12 ore
23:10
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Avertismentul specialiștilor # Gândul
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Românii și-au amânat cumpărăturile și urmăresc produsele dorite de luni întregi, în speranța unor reduceri importante. Comercianții s-au adaptat și ei și vin cu tot mai multe opțiuni de plată în rate. Specialiștii avertizează însă: nu cumpărați pe datorie. Și […]
23:00
Doliu în lumea modei. Cesare Paciotti, fondatorul brandului care îi poartă numele, dar și unul dintre cei mai influenți designeri italieni, a murit pe 12 octombrie 2025, la 67 de ani, în orașul natal Civitanova Marche. Creatorul cunoscut pentru încălțămintea sexy și provocatoare a lăsat în urmă o moștenire impresionant, dar și mii de admiratori […]
23:00
Chiriile și apartamentele s-au dublat în acest oraș în ultimii 5 ani. Două camere se vând și cu 200.000 de euro # Gândul
Blocaj major pe piața imobiliară. Locuințele nu au mai fost niciodată atât de scumpe, iar românii sunt tot mai prudenți pe fondul incertitudinilor din economie. În unele zone din București vânzările au scăzut și de patru ori față de lunile normale. Un apartament cu două camere, în Cluj-Napoca, ajunge să coste cât 150 de salarii […]
22:50
Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale # Gândul
Un caz halucinant a avut loc în județul Neamț. O femeie s-a trezit cu un „cadou” de coșmar în fața casei sale, era chiar crucea mamei ei, decedate în urmă cu opt ani. Cel care i-a adus-o a fost nimeni altul decât fostul soț, supărat că femeia îl părăsise. Conform anchetatorilor, bărbatul în vârstă de […]
22:40
Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu # Gândul
Acordul pentru oprirea conflictului din Fâșia Gaza ar putea deveni ”semnătura” succesului celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, o turnură strategică pentru Orientul Mijlociu, deși există în continuare riscul unui eșec, comentează revista TIME. ”Ostaticii israelieni aflați în viață în Fâșia Gaza au fost eliberați în prima etapă a planului de pace elaborat […]
22:30
Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată # Gândul
Românii ar putea plăti taxa universală la orice tranzacție, dacă s-ar aproba propunerea legislativă ce vizează introducerea unei taxe universale pe toate plățile și tranzacțiile din țară. Această propunere a stârnit deja un val de controverse printre cetățeni. Momentan, legea se află în dezbatere, iar guvernanții susțin că o astfel de taxă ar putea să […]
22:30
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă”. Asta se întâmplă după ce un tânăr turist a urinat pe altarul mare al Bazilicii de un turist, scrie Corriere della Sera. Suveranul Pontif a cerut neapărat acest lucru într-o […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu # Gândul
Invitatul zilei este Dan Diaconescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița # Gândul
În Dâmbovița, la 100 de kilometri de București, se scrie povestea tristă a doi micuți, Andreea și Antonio. Copiii se trezesc cu noaptea-n cap și străbat drumul spre școală în noroi până la glezne. Primarul comunei care e î fruntea localității de 35 de ani nu a găsit bani ca să asfalteze strada și nici […]
22:00
Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat # Gândul
Un român a fost prins și arestat în Italia, după ce a încercat să fure o bicicletă electrică. Incidentul s-a petrecut în centrul orașului Cortina d’Ampezzo, iar hoțul este cunoscut cu antecedente penale. Vinerea trecută, bărbatul a intrat în magazinul de închirieri din centrul orașului Cortina d’Ampezzo. El a profitat de neatenția personalului și a […]
21:50
CSO Voluntari devine o adevărată specialistă a Supercupei României la volei, trofeu pe care și l-a adjudecat pentru a doua oară consecutiv. În finală, fetele de la Voluntari au învins cu scorul de 3-1 pe Volei Alba Blaj, chiar la Blaj. În primul meci al sezonului la volei, CSO Voluntari și-a luat o revanșă strălucită […]
21:50
După medierea conflictului din Orientul Mijlociu, Donald Trump trece pe alt continent. Președintele american îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a confirmat întrevederea, spunând că cele două convorbiri telefonice pe care le-a avut până acum cu Donald Trump „nu au fost suficiente”. Delegația ucraineană este deja […]
21:40
Românii domină topul constructorilor locali. Constructorul de drumuri și autostrăzi SA&PE Construct, controlat de familia Umbrărescu, este pe primul loc în analiza Top 50 realizată de Termene Business Hub. Firma a avut o cifră de afaceri de 5 mld. lei în 2024. Suma în creștere cu 77% față de anul anterior și un profit net […]
21:40
Ministerul Finanțelor anunță că a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euro-obligațiuni pe piețele internaționale și a patra tranzacție realizată în 2025. Emisiunea s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde EUR cu scadența de 7 […]
21:20
Familia a crezut că a făcut AVC când, de fapt, mâncase fructele din vișinată. Ce a pățit o femeie de 70 de ani care a ajuns de urgență la spital # Gândul
O simplă degustare de vișine din vișinată s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru o femeie de 70 de ani: pacienta a ajuns în comă alcoolică și, fără să fie consumatoare de alcool, s-a trezit internată la psihiatrie. „Vă dați seama cât de speriată și neputincioasă s-a simțit”, povestește medicul psihiatru Georgia Mocanu. Pățania unei […]
21:20
DONALD TRUMP este pregătit să se întâlnească cu XI JINPING în Coreea de Sud. Tensiunile comerciale dintre SUA și China persistă # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, este pe cale să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care cele două părți încearcă să evite escaladarea tensiunilor privind taxele vamale. China a anunțat, joi, că va extinde controalele la exportul de pământuri rare, provocând o reacție […]
21:20
Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice # Gândul
Reunirea ostaticilor israelieni cu familiile, după captivitatea în Fâșia Gaza, a generat emoții puternice în Israel și pe plan internațional, ținând cont de riscurile și problemele din ultimii ani. Grupul militant Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni. Printre ostaticii israelieni care se află […]
21:20
Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale # Gândul
Care este condimentul ce conține un compus activ care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. De asemenea, este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți. Un banal condiment ar putea fi aliatul tău secret împotriva kilogramelor în plus. Este vorba despre ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant. El a fost […]
21:20
„Depunem moțiune împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. România riscă incapacitatea de plată”, anunță liderul AUR, George Simion. Președintele AUR a anunțat că formațiunea va depune în perioada următoare o nouă moțiune simplă, de această dată împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând guvernul Bolojan de lipsă de soluții economice și de risc iminent de faliment bugetar. […]
21:10
Egiptul i-a acordat președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție de stat pentru rolul său în negocierea armistițiului între Hamas și Israel – Ordinul Nilului. Trump va fi al doilea președinte american din istorie care va primi acest ordin, după Jimmy Carter în 1979. Ordinul Nilului Ordinul Nilului este prezentat sub forma unei distincții […]
21:00
Senatul a adoptat cu majoritate de voturi inițiativa legislativă, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu. USR transmite că votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru […]
21:00
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Sunt amânați chiar și luni bune # Gândul
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Copiii și adulții sunt amânați săptămâni sau luni bune, din cauza fondurilor care se epuizează rapid. Deși autoritățile sunt la curent cu disperarea pacienților, oamenii sunt nevoiți să se împrumute sau să–și amâne investigațiile. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate recunoaște […]
20:50
Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile magazinelor din România # Gândul
În timp ce rata inflației se apropie de 10%, iar salariile au fost majorate cu abia 4%, românii nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile, iar asta se resimte la cumpărături în supermarketuri sau în piață. Mihai Cojocarul locuiește de 50 de ani în Suedia, iar la câteva luni revine în România. Bărbatul este […]
20:50
Senatul a adoptat cu majoritate de voturi inițiativa legislativă, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu. USR transmite că votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru […]
20:40
Claudiu Manda, propus secretar general al PSD în echipa lui Grindeanu: Pentru mine, politica înseamnă oameni și rezultate # Gândul
Claudiu Manda a anunțat că „a acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu”. Actualul lider interimar al PSD a anunțat și el că va candida pentru funcția de președinte al partidului. Congresul PSD va avea loc în noiembrie. Europarlamentarul anunță pe pagina sa de Facebook că am acceptat candidatura […]
20:40
Românii au început să primească ordinul de chemare la instruire de la MApN. Gândul publică documentul primit de rezerviștii din București și Ilfov # Gândul
Românii au început să primească ordinul de chemare la instruire de la MApN. Gândul publică documentul primit de rezerviștii din București și Ilfov. Este vorba despre un exercițiu de mobilizare în București și Ilfov, care urmărește să verifice pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru situații de apărare, a transmis MApN, și vizează consolidarea […]
20:30
Tricolorii Under 20, antrenați de fostul rapidist Adi Iencsi, s-au fâcut de râs: 1-5 Cehia! # Gândul
Reprezentativa U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League. Oaspeții noștri au punctat prin Samuel Pikolon, hattrick realizat în minutele 24, 57 și 66, Jan Buryan (minutul 70) și Daniel Barat (minutul 90). Pentru tricolori a punctat […]
20:30
Ministerul Muncii propune majorarea de 5 la 12 salarii a plafonului din fondul de garantare pentru companiile în insolvență # Gândul
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a pus în dezbatere publică proiectul care prevede extinderea protecției salariaților în caz de insolvență. „Într-o perioadă plină de provocări economice, trebuie să protejăm cât mai bine sectoarele strategice ale economiei, pentru că ele sunt vitale pentru stabilitatea țării și pentru securitatea națională. Am ascultat propunerea […]
20:10
Noi scumpiri la alimente. Produsele pentru care românii scot din buzunar și cu 32% mai mult # Gândul
Sunt noi scumpiri la alimente. Iată produsele pentru care românii scot din buzunar chiar și cu 32% mai mult. Inflația se menține sub pragul psihologic de 10%. Avansul mediu al creșterilor de preț în septembrie s-a menținut la 9,9 procente. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat deci la fructele proaspete, de peste 32%. […]
20:10
Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: “Avem, în premieră, încheiat un parteneriat cu mediul antreprenorial și cu membrii societății civile” # Gândul
Protecția mediului este o responsabilitate a noastră a tuturor, iar dezbaterile din cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United au abordat problemele din toate unghiurile astfel încât să conducă la soluții. Mai mult, în premieră, Garda Națională de Mediu a încheiat un parteneriat public-privat, cu reprezentanți ai mediului antreprenor și cu reprezentanți ai societății civile. Declarațiile […]
20:10
Șeful statului a declarat că are în vedere refacerea binomului SRI-DNA pentru că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen. ”Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică […]
20:00
Mirabela Grădinaru și-a luat în serios rolul de „prima doamnă”. A fost la Guvern din partea președintelui României # Gândul
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a participat luni la Palatul Victoria, la o conferință internațională de nivel înalt organizată de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF. Este prima apariție publică a Mirabelei Grădinaru într-un cadru guvernamental, cu statut oficial de reprezentantă a președintelui României. Conferința internațională a fost organizată la Guvern de […]
20:00
Cine este tânărul care a spulberat o mamă cu copilul în căruț. Femeia a murit pe loc, micuțul este grav rănit # Gândul
Tânărul care a provocat accidentul în care o mamă şi copilul său au fost loviți pe trecerea de pietoni, femeia murind în urma impactului, a fost identificat. Din postările sale de pe rețelele de socializare reiese faptul că avea o pasiune pentru mașini și condusul cu viteză. „Când toţi îţi zic că conduci cu viteză […]
19:50
Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA se joacă cu războiul” # Gândul
Rusia „se joacă cu războiul” și riscă o „escaladare” a situației, a denunțat Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev. „De fiecare dată când o dronă sau o aeronavă rusească încalcă spațiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntare sau nu. Rusia se joacă cu războiul, […]
19:40
FOTO / Cum și-a cerut Alexandru Ion partenera în căsătorie. ”Inelul a fost ASCUNS în unul dintre puzzle-urile camerei ” # Gândul
Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe cea care i-a devenit parteneră de viață, Evelyne Vîlcu. Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică. Alexandru […]
19:40
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor # Gândul
Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat, luni seară, grupul militant palestinian Hamas de încălcarea termenului acordului care tocmai a fost semnat în Egipt, în contextul refuzului de predare a cadavrelor ostaticilor. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
19:40
35 de lei, de atât are nevoie un nou-născut pentru a afla dacă viața lui va depinde sau nu de un scaun cu rotile # Gândul
35 de lei, aceasta este suma care, din păcate, în România face diferența între un copil sănătos și unul în scaun cu rotile, condamnat la suferință pe viață. Este prețul unui simplu test de sânge, care dacă este făcut din primele ore de viață ale copilului stabilește diagnosticul, iar copilul nu mai ajunge la complicații […]
19:40
FAKE NEWS întreținut de oamenii lui Nicușor Dan despre stejarii tăiați din Herăstrău. ADEVĂRUL despre arborii compromiși din celebra grădină urbană # Gândul
Parcul Herăstrău s-a transformat, zilele acestea, într-un „cimitir” de stejari. Zeci de astfel de arbori au fost tăiați pentru că sunt putrezi și reprezintă un adevărat pericol public. La fața locului, se poate vedea extrem de clar faptul că acești copaci erau compromiși. Cu toate acestea, în spațiul public circulă un fake news legat de […]
19:30
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat, în Knesset, ideea unui nou început pentru Orientul Mijlociu, în contextul acordului dintre Israel și grupul islamist Hamas. ”Se întrevăd zorii unui nou Orient Mijlociu. Acum, cel puțin pentru israelieni și pentru palestinieni, coșmarul a luat sfârșit”, a afirmat Donald Trump în Knesset, Parlamentul Israelului. ”Imediat ce se […]
19:30
Dacă e luni, atunci începem săptămâna cu un banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta sa iubită din liceu. Iată bancul zilei de luni! Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu. – Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi? – Ei, nu […]
19:20
Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat luni, decretele de promulgare a 3 legi adoptate de Parlament. Una dintre ele este legea care înăspreşte pedepsele pentru încălcarea sancţiunilor internaţionale. Acest tip de infracțiuni vor fi sancționate cu închisoare între 1 și 5 ani, iar în în cazuri agravante chiar cu 12 ani. O altă lege importantă vizează brățările […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.