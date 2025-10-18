Cristiano Bergodi îl înlocuieşte pe Sabău la Universitatea Cluj

10:50

Cristi Chivu va fi luat la ţintă de fani în meciul dintre AS Roma şi Inter, din etapa a 7-a din Serie A. Italienii au anunţat că antrenorul român va fi huiduit pe Olimpico. Italienii au amintit de momentul în care Cristi Chivu a plecat de la AS Roma pentru a semna cu Inter, el […] The post Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse” appeared first on Antena Sport.