Denis Alibec, scandal cu fanii după ce FCSB a înregistrat umilinţa acestui sezon!

Mirel Rădoi vrea să îngroape securea războiului cu Mircea Lucescu şi spune că nu are nimic "personal" cu selcţionerul României. Tehnicianul Universităţii a declarat că reacţia lui ar fi fost la fel şi dacă era alt selecţioner la echipa naţională. "Eu nu am făcut declaraţia contra lui Mircea Lucescu, nu contează cine era pe bancă. […]