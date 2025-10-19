Reacţia lui Max Verstappen după ce a obţinut pole-position-ul în Statele Unite: “Maşina a fost foarte puternică”
Antena Sport, 19 octombrie 2025 01:40
Campionul mondial Max Verstappen s-a declarat foarte mulţumit de modul în care s-a prezentat monopostul lui până acum în Marele Premiu al Statelor Unite. Verstappen a obţinut pole-position-ul în SUA, urmând să plece primul pe grila de start în cursa care va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de […]
Alte ştiri de Antena Sport
Acum o oră
02:00
Charles Leclerc, mirat şi el că a prins podiumul în calificări în SUA: “O mare surpriză” # Antena Sport
Charles Leclerc, pilotul lui Ferrari, a reuşit să "smulgă" locul 3 în calificările pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Marea cursă din SUA se vede duminică, de la ora 22:00, tot pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Charles Leclerc se teme […]
01:50
“Cu Max nu se ştie niciodată” Reacţia lui Lando Norris după ce a terminat pe 2 calificările în SUA! # Antena Sport
Lando Norris a încheiat pe locul 2 calificările din Marele Premiu al Statelor Unite, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa va fi duminică, de la ora 22:00, tot în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris şi Piastri au fost implicaţi într-un accident în chiar primul […]
01:40
Reacţia lui Max Verstappen după ce a obţinut pole-position-ul în Statele Unite: “Maşina a fost foarte puternică” # Antena Sport
Campionul mondial Max Verstappen s-a declarat foarte mulţumit de modul în care s-a prezentat monopostul lui până acum în Marele Premiu al Statelor Unite. Verstappen a obţinut pole-position-ul în SUA, urmând să plece primul pe grila de start în cursa care va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de […]
Acum 2 ore
01:10
România – Franţa, 18:00, LIVE VIDEO. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală # Antena Sport
Meciul România – Franţa, finala Campionatului European, va fi în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 18:00. Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu au obţinut o medalie istorică la Campionatul European. Ei au argintul "în buzunar" înaintea duelului cu fraţii Lebrun, dar îşi doresc medalia de aur. După victoria dramatică din sfertul cu […]
00:50
România – Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European! # Antena Sport
Meciul România – Germania e în direct de la ora 14:00, în AntenaPLAY. Tricolorele înfruntă în ultimul act al Campionatului European pe Echipe la tenis de masă naţionala care le-a învins în finala Europeanului în urmă cu doi ani. Fetele noastre vor revanşa şi titlul european. În septembrie 2023, naţionala noastră pierdea cu 3-0 cu […]
Acum 4 ore
00:00
Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost foarte supărat după ce echipa pe care o patronează, FCSB, a fost umilită de nou-promovata Metaloglobus. FCSB a condus cu 1-0 la pauză, dar echipa lui Mihai Teja a întors scorul în repriza secundă şi a produs surpriza campionatului. După meci, Gigi Becali a transmis că vrea să […]
18 octombrie 2025
23:50
Cristiano Bergodi este foarte aproape de o nouă revenire în fotbalul românesc. "U" Cluj a rămas fără antrenor, după ce Ovidiu Sabău şi-a dat demisia, la finalul partidei pierdute cu FC Botoşani. Clubul a confirmat apoi în mod oficial că Ovidiu Sabău nu mai este antrenorul echipei. Potrivit digisport.ro, Cristiano Bergodi şi-a dat acordul de […]
23:40
Ce le-a spus la pauză Mihai Teja jucătorilor săi! Au întors scorul cu FCSB şi au produs surpriza campionatului! # Antena Sport
Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja (47 de ani), a dezvăluit, imediat după victoria echipei sale cu FCSB, ce le-a spus la pauza meciului fotbaliştilor săi. După ce au intrat conduşi la cabine, fotbaliştii lui Metaloglobus au întors scorul în repriza a doua a meciului cu FCSB, producând surpriza campionatului. Mihai Teja, după Metaloglobus – FCSB […]
23:30
“Nu mi-am imaginat niciodată” Darius Olaru, la pământ după ce FCSB a suferit umilinţa acestui campionat! # Antena Sport
Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a fost devastat după ce campioana a suferit umilinţa acestui sezon din Liga 1. Metaloglobus – FCSB s-a terminat 2-1. Campioana a deschis scorul, dar s-a prăbuşit după pauză, primind două goluri. Darius Olaru: "Trebuie să ne strângem, e departe play-off-ul" „Ne-am bătut joc de ultimele partide. Nu […]
23:20
Tănase şi-a criticat colegii: “Cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere! Ne-am bătut joc!” # Antena Sport
Discurs dur al lui Tănase la finalul partidei cu Metaloglobus. Meci pierdut ruşinos de bucureşteni. Fotbalistul FCSB crede că sunt fotbalişti care nu se ridică la nivelul FCSB. "Începem din nou cu stângul o serie de meciuri. În seara aceasta am condus cu 1-0, apoi am primit două goluri. Pierdem duelurile aşa uşor cu adversarii […]
23:10
Denis Alibec (34 de ani) s-a certat cu fanii după rezultatul umilitor al campioanei de la Clinceni. Metaloglobus – FCSB s-a terminat 2-1. Nervoşi, fanii i-au certat pe jucători. Denis Alibec a mers să se contreze cu fanii. El le-ar fi spus suporterilor "Ce aveţi cu mine? Am jucat 10 minute". FCSB, umilinţa sezonului! A […]
22:50
Gigi Becali şi-a criticat aproape întreagă echipă după şcorul şoc cu Metaloglobus. El crede că Târnovanu e vinovat de ambele goluri: "Aia e mingea la Târnovanu, că trebuia să iasă, la al doilea gol. S-a întâmplat! Dar în minutul 50 şi ceva să nu mai pasezi, să nu te mişti pe teren. Aveam 2-0, Popescu, […]
22:50
Charalampous şi Pintilii sunt ca şi plecaţi de la FCSB. Gigi Becali a lăsat de înţeles că este posibilă o plecare a celor doi. "Aveţi vreun gând apropo de banca tehnică, să faceţi o schimbare?", a fost întrebarea pusă pentru patron. "Şi pe cine să bag? Să schimbi antrenorul în plină campanie europeană. Stai să […]
Acum 6 ore
22:30
România a trecut de prima fază a calificărilor pentru Euro la e–fotbal. Răzvan Puiu şi-a luat energia de la cel mai tare susţinător al lui. Tatăl a venit de la sute de kilometri depărtare să-l susţină. S-a lăsat cu lacrimi de bucurie şi mândrie, după victoria cu Suedia, care a asigurat trecerea în ziua a doua a calificărilor. Şi la e-fotbal, România a dat […]
22:10
Tricolorii au încins hora bucuriei după calificarea istorică în finala Campionatului European! # Antena Sport
The post Tricolorii au încins hora bucuriei după calificarea istorică în finala Campionatului European! appeared first on Antena Sport.
22:10
Fanii FCSB, mesaj pentru UEFA şi MApN: “Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi” # Antena Sport
Fanii FCSB sunt dezamăgiţi. Ei au postat un mesaj care vorbeşte de la sine: "Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi". Suporterii roș-albaștri prezenți la Clinceni au dominat fondul sonor încă din startul partidei. Aceștia au afișat o scenografie în miniatură, aprinzând câteva torțe și desfășurând un banner cu un mesaj clar: […]
22:10
Prima reacţie a tricolorilor după calificarea istorică în finala Campionatului European! # Antena Sport
După calificarea istorică a naţionalei de băieţi de la tenis de masă în finala Campionatului European, Iulian Chiriţă a acordat un scurt interviu, chiar de lângă masa de joc. Iulian Chiriţă a "deschis balul" în semifinala cu Slovenia, învingându-l cu 3-2 la seturi pe Darko Jorgic. Eduard Ionescu l-a învins mai apoi cu 3-0 pe […]
21:00
Baiaram nu a mai marcat din luna august, în returul cu Istanbul Bașakșehir din preliminariile Conference League (3-1), iar cu Unirea Slobozia, fotbalistul a reuşit să încrie. A fost un gol, care l-a descătuşat. După ce înscris, Baiaram s-a dus în fața suporterilor și le-a făcut un semn la gură și la obraz, cerându-le să […]
Acum 8 ore
20:30
Start “nebun” în cursa de sprint din MP al Statelor Unite! Norris şi Piastri s-au ciocnit şi au abandonat! # Antena Sport
The post Start “nebun” în cursa de sprint din MP al Statelor Unite! Norris şi Piastri s-au ciocnit şi au abandonat! appeared first on Antena Sport.
20:20
Mirel Rădoi, un nou mesaj pentru Lucescu: “Nu înseamnă că nu-l respect”/ “Nu este nimic personal” # Antena Sport
Mirel Rădoi vrea să îngroape securea războiului cu Mircea Lucescu şi spune că nu are nimic "personal" cu selcţionerul României. Tehnicianul Universităţii a declarat că reacţia lui ar fi fost la fel şi dacă era alt selecţioner la echipa naţională. "Eu nu am făcut declaraţia contra lui Mircea Lucescu, nu contează cine era pe bancă. […]
19:40
Prima reacţie a tricolorelor după calificarea uriaşă a României în finala Campionatului European! # Antena Sport
După ce au învins Olanda cu 3-0 în semifinala transmisă în direct în AntenaPLAY, Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman au dat un scurt interviu chiar lângă masa de joc. Fetele noastre se pregătesc acum pentru finala cu Germania, care va fi în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 14:00. Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, […]
19:30
Tricolorele au făcut hora bucuriei după calificarea fantastică în finala Campionatului European! # Antena Sport
The post Tricolorele au făcut hora bucuriei după calificarea fantastică în finala Campionatului European! appeared first on Antena Sport.
19:00
“Credeţi că FCSB prinde play-off-ul?” Răspunsul lui Victor Piţurcă! Pe cine vede în lupta pentru titlu # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani) a dat verdictul în privinţa luptei pentru play-off a FCSB-ului. Chiar dacă FCSB-ul e doar pe locul 12 acum în Liga 1, cu numai 13 puncte, Piţurcă o vede în play-off pe formaţia patronată de Gigi Becali. Totodată, e de părere că FCSB se va lupta […]
Acum 12 ore
18:10
Iona Ovidiu Sabău a anunţat că plecă de la U Cluj, după ce a pierdut cu FC Botoşani. După ce a dorit să-și dea demisia deja de la Universitatea Cluj, după eșecul cu Csikszereda, din runda trecută, antrenorul a fost convins să rămână și să continue la echipă. Un nou insucces în campionat a umplut […]
18:10
Bernadette Szocs, set decisiv fabulos în duelul cu Li Jie din semifinala România – Olanda de la European! # Antena Sport
The post Bernadette Szocs, set decisiv fabulos în duelul cu Li Jie din semifinala România – Olanda de la European! appeared first on Antena Sport.
17:50
Punct spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în duelul cu Li din semifinala România – Olanda de la European! # Antena Sport
The post Punct spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în duelul cu Li din semifinala România – Olanda de la European! appeared first on Antena Sport.
17:50
O nouă lovitură pe care o pregăteşte Inter Miami. Lionel Messi ar urma să-și prelungească acordul cu Inter Miami, care expiră în decembrie 2025. Lionel Messi și Inter Miami s-ar fi înțeles deja pentru un contract valabil până în decembrie 2028, o extindere cu trei ani a actualului acord, scrie presa americană, care îl citează […]
17:30
Partida U Cluj-FC Botoşani s-a încheiat cu scorul 0-2. George Cîmpanu a deschis scorul în minutul 53, iar francezul Hervin Ongenda a dublat avantajul oaspeţilor în minutul 68. Gazdele au avut un gol anulat, pentru poziţie de ofsaid, în minutul 64. În urma acestui rezultat FC Botoşani rămâne pe primul loc având trei puncte în […]
17:30
Compania de asigurări Allianz Ţiriac, deţinută de miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani), a anunţat că va sprijini familiile afectate de explozia teribilă din cartierul Rahova. Trei persoane au murit şi 15 au fost transportate la spital după explozia din blocul din Rahova. În prezent, 7 victime au mai rămas internate în spital în […]
17:10
Ange Postecoglou a fost concediat de Nottingham Forest, imediat după ce a pierdut meciul cu Chelsea, cu 3-0. Cu Ange Postecoglou antrenor, Nottingham Forest se află chiar deasupra liniei retrogradării, pe locul 17, cu doar 5 puncte, la un singur punct distanță de Burnley, aflată pe poziția 18. Ange Postecoglou rămâne singurul antrenor din Istoria […]
16:50
Mutare importantă făcută de CFR Cluj. Neluțu Varga a reuşit să ajungă la un acord cu Alin Fică, iar fotbalistul a semnat un nou angajament pe 3 ani, anunţă Fanatik.ro. El se afla şi în vizorul Rapidului, cu care a negociat şi în vară. Alin Fică este cotat acum la 3 milioane de euro de […]
16:30
FCSB are parte de un meci extrem de important cu Metaloglobus, iar bucureştenii trebuie să se impună pentru a continua lupta pentru a reveni
15:50
Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (20:00). Campioana caută primul succes după trei înfrângeri consecutive # Antena Sport
Florida Panthers – Buffalo Sabres, duelul din noul sezon de NHL, va fi live video în AntenaPLAY de la ora 20:00. Campioana Florida Panthers caută prima victorie după trei înfrângeri consecutive, cu Philadelphia Flyers, Detroit Red Wings şi New Jersey Devils. Abonaţii AntenaPLAY pot vedea AICI meciurile din NHL. Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE […] The post Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (20:00). Campioana caută primul succes după trei înfrângeri consecutive appeared first on Antena Sport.
15:40
Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: “Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi” # Antena Sport
Florentin Petre a oferit o reacţie fermă după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo, în faţa suporterilor de la Rapid, înainte de derby. Partida din etapa a 13-a a Ligii 1 se va juca duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională. Înaintea acestui meci, Alexandru Dobre a trecut prin momente dificile cu suporterii Rapidului, […] The post Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: “Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi” appeared first on Antena Sport.
15:10
AS Roma – Inter, partida din etapa a şaptea din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu (44 de ani) are parte de un duel “de foc” pe Olimpico. Inter ţinteşte a şasea victorie consecutivă, în toate competiţiile. Nerazzurrii s-au […] The post AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel “de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
15:00
Cele două nume luate în calcul de Neluţu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj: “Încă nu am decis” # Antena Sport
Neluţu Varga a dezvăluit cele două nume luate în calcul pentru postul de preşedinte la CFR Cluj, după demisia lui Cristi Balaj. Patronul clujenilor a dezvăluit că se gândeşte să-l readucă fie pe Marian Copilu, fie pe Iuliu Mureşan. Numele lui Marian Copilu a fost cel mai vehiculat în ultima perioadă. Acesta a fost preşedintele […] The post Cele două nume luate în calcul de Neluţu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj: “Încă nu am decis” appeared first on Antena Sport.
14:50
Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid: “Nu e nimic grav” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Antrenorul “câinilor” a dat veşti îmbucurătoare despre tânărul mijlocaş al echipei sale. Musi a ieşit accidentat din meciul România U21 cu Cipru U21. Kopic a transmis însă că accidentarea jucătorului său under nu […] The post Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid: “Nu e nimic grav” appeared first on Antena Sport.
14:30
Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: “Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB” # Antena Sport
Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după prestaţia atacantului din victoria României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Oficialul campioanei a recunoscut că şi-ar dori ca atacantul să facă acelaşi efort şi când joacă pentru echipa de club. Daniel Bîrligea a fost titular în duelul “de foc” cu […] The post Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: “Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB” appeared first on Antena Sport.
14:10
Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională # Antena Sport
Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal. Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid se va disputa duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională. Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau […] The post Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
14:00
Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: “O parte din copilăria mea a fost acolo” # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost surprins cu lacrimi în ochi la conferinţa de presă a Rapidului, înaintea meciului cu Dinamo. Antrenorul giuleştenilor a oferit declaraţii despre tragedia petrecută vineri în cartierul Rahova, acolo unde a avut loc o explozie puternică într-un bloc. Costel Gâlcă a copilărit chiar în acel cartier, iar tatăl lui este administratorul scării […] The post Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: “O parte din copilăria mea a fost acolo” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
13:30
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America # Antena Sport
Ion Ţiriac a dezvăluit cum l-a cunoscut pe David Popovici. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86, a povestit cum a ajuns să-l cunoască pe campionul olimpic de 21 de ani. În urmă cu trei ani, Ion Ţiriac dezvăluia faptul că i-a propus lui David Popovici să lase România şi să plece în Statele Unite […] The post Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America appeared first on Antena Sport.
13:20
“Asta e arma secretă”. Costel Gâlcă, mesaj categoric înainte de Dinamo – Rapid: “Nu există favorită” # Antena Sport
Costel Gâlcă a prefaţat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida se anunţă a fi una “de foc” şi se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Costel Gâlcă a dezvăluit că “arma secretă” pentru meciul cu rivalii din Ştefan cel Mare este întreaga echipă. Antrenorul […] The post “Asta e arma secretă”. Costel Gâlcă, mesaj categoric înainte de Dinamo – Rapid: “Nu există favorită” appeared first on Antena Sport.
12:50
Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: “Mi-a mulţumit” # Antena Sport
S-a aflat cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după ce l-a sunat şi pe Gigi Becali. Selecţionerul a discutat cu patronul FCSB-ului înaintea victoriei campioanei cu Universitatea Craiova, fapt ce a provocat furia lui Mirel Rădoi. Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că şi el a discutat cu selecţionerul, imediat […] The post Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: “Mi-a mulţumit” appeared first on Antena Sport.
12:30
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla # Antena Sport
S-a aflat greşeala uriaşă comisă de milionarul celebru care a renunţat la cetăţenia română. Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro în 2017, cu un an înainte să ia decizia de a nu mai avea paşaport românesc. Orlando Nicoară, directorul companiei care deţine drepturile TV ale Ligii 1, a dezvăluit că în urmă cu opt […] The post “A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla appeared first on Antena Sport.
12:10
Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu # Antena Sport
Neluţu Varga pregăteşte două mutări “bombă” la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, Marian Copilu fiind foarte aproape să revină în funcţia de preşedinte al clubului. Marian Copilu i-a condus pe clujeni în perioada 2017-2021, atunci când s-a despărţit cu scandal de echipă. La momentul respectiv, şi Marius Şumudică a fost […] The post Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu appeared first on Antena Sport.
12:00
Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit, de fapt, la telefon cu Mircea Lucescu înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi. Selecţionerul l-a sunat pe patronul FCSB-ului înaintea meciului câştigat de campioană cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda precedentă de Liga 1. Mirel Rădoi s-a declarat şocat de gestul făcut de “Il Luce”, având un […] The post Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten” appeared first on Antena Sport.
11:40
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la 20:30. Oltenii pot reveni pe primul loc, în cazul unui succes. Universitatea Craiova ocupă locul trei în Liga 1, cu 24 de puncte, la un punct distanţă de […] The post Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:30
Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale la turneul de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cristian, în vârstă de 27 de ani, a fost învinsă de sportiva cehă Tereza Valentova, 18 ani şi locul 78 mondial, scor 6-7 (3), 6-4, 6-3. Jaqueline Cristian a […] The post Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale appeared first on Antena Sport.
11:20
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: “Merg pe mâna lor” # Antena Sport
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, şi va fi în format live text, pe as.ro. Sabin Ilie a evoluat la Dinamo timp de două sezoane, între 2001 şi 2003. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Rapidului din […] The post Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: “Merg pe mâna lor” appeared first on Antena Sport.
11:00
Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta” # Antena Sport
Ioan Andone a lansat un avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida “de foc” se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30. Ioan Andone a analizat jocul celor două echipe înaintea duelului direct din Liga 1. Rapid ocupă locul secund, cu 25 de […] The post Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta” appeared first on Antena Sport.
