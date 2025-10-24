Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei

12:10

Un avocat din Baroul Olt și complicele său în această speță au fost reținuți de DNA Craiova pentru fapte de corupție, fiind acuzați că au pretins în jur de 40.000 de euro, pentru a interveni pe lângă funcționari din Spitalul Municipal Caracal și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, în vederea obținerii unor posturi pentru mai […]