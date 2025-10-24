Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook

14:30

Un inspector antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind mită 3.000 de lei de la un administrator de firmă. Banii i-ar fi fost oferiți pentru ca acesta să limiteze un control fiscal și să aplice […]