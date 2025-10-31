ZF Live: Ce ar trebui să facă guvernul pentru dezvoltarea turismului? Cum poate creşte economia românească prin turism?
Ziarul Financiar, 31 octombrie 2025
ZF Live: Ce ar trebui să facă guvernul pentru dezvoltarea turismului? Cum poate creşte economia românească prin turism?
• • •
OpenAI, creatorul ChatGPT, ar discuta o listare în 2026 la o valoare record de 1.000 de miliarde de dolari. Compania neagă: "Un IPO nu este obiectivul nostru principal, prin urmare nu am fi putut stabili o dată pentru listare" # Ziarul Financiar
OpenAI, compania din spatele chatbot-ului ChatGPT care a declanşat frenezia globală pentru inteligenţa artificială, ar putea fi listată la bursă încă de anul viitor, conform Reuters, care citează surse din piaţă.
14 soluţii de mobilitate urbană, de la drone pentru livrări la aplicaţii pentru siguranţa pietonilor, prezentate la Timişoara în cadrul primului accelerator de profil din România, inVest - Urban Mobility Accelerator # Ziarul Financiar
Paisprezece start-up-uri şi echipe aflate la început de drum au prezentat soluţii tehnologice destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane în cadrul unui eveniment de tip Demo Day care a marcat finala ediţiei din 2025 a acceleratorului inVest. Evenimentul, desfăşurat la Timişoara, reprezintă o premieră, inVest fiind primul accelerator din România dedicat exclusiv acestui segment.
ZF Live. Hortensia Năstase, vicepreşedinte, Lowe Group: AI este noul nostru „preot“. Când cineva interoghează Google despre compania ta, primeşte „mâncarea deja mestecată“, o sinteză agregată din diverse surse, servită cu vocea unui expert # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială (AI) nu mai este doar un instrument tech ci a devenit un filtru care decide ce informaţie ajunge la consumatori şi în ce formă, a transmis Hortensia Năstase, vicepreşedinte, Lowe Group - unul dintre cele mai importante grupuri de comunicare prezente în România. Astfel, într-o lume în care motoarele de căutare nu mai oferă liste de linkuri, ci „adevăruri“ preambalate în fraze persuasive, credibilitatea a fost externalizată către algoritmi.
Inditex, proprietarul Zara şi Massimo Dutti: România este o piaţă strategică pentru grup şi oferă în continuare oportunităţi de creştere. Inditex e liderul pieţei locale de modă, cu afaceri de aproape 3 mld. lei anul trecut # Ziarul Financiar
Gigantul spaniol Inditex, proprietarul Zara şi unul dintre cei mai mari actori din moda mondială, spune că România este o piaţă strategică pentru grup şi oferă în continuare oportunităţi de creştere.
ZF Live. George Ciubotaru, vicepreşedinte, CA al grupului de firme Electroalfa: Tindem să păstrăm perspectivele de creştere ca şi până acum. Putem să mai creştem de încă 3,5 ori în următorii cinci ani, dacă menţinem ritmul. Cred că este cea mai bună perioadă a României din istorie # Ziarul Financiar
România traversează cea mai bună perioadă din istorie, un moment în care economia oferă oportunităţi de dezvoltare pentru companiile locale, crede George Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al grupului Electroalfa din Botoşani.
ZF IT Generation. Darian Domocoş, cofondator şi CEO, Fiora5, un start-up local care îşi propune să proiecteze procesoare de înaltă performanţă cu un consum redus de energie, caută o finanţare de 500.000 de euro # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc de deep tech Fiora5, care îşi propune să dezvolte proprietate intelectuală (IP) pentru dezvoltarea de procesoare (CPU), caută o rundă de finanţare pre-seed de 500.000 de euro.
Pleacă armata americană din Europa? Donald Trump spune că nu, dar trupele din România se înjumătăţesc. Este o decizie cumplit de proastă spune Congresul american. Ne aşteptam la ea, spun europenii. Nu este o dramă # Ziarul Financiar
Pentagonul a anunţat că nu mai aprobă „rotaţia trupelor“ pentru bazele din România. În termeni militari, trupele „se rotesc“. Adică cineva „slujeşte“ cum sună în engleză, slujeşte o vreme, apoi merge acasă pentru odihnă şi altcineva îi ia locul. Acest lucru nu se va mai petrece, a anunţat Pentagonul. Ceea ce înseamnă, practic, că în jur de 1.000 de militari americani de la baza Kogălniceanu sau de la baza de rachete de la Deveselu care vor pleca, nu vor fi înlocuiţi. Aşa că în România vor rămâne doar 800-1.000 de militari americani.
Bursă. Ce au făcut marile acţiuni de la BVB pe parcursul ofertei de listare a Cris-Tim: apreciere de 5% pentru BET la noi maxime în timp ce acţiuni ca Transelectrica, Romgaz, Transgaz au urcat cu 15-30%. OMV Petrom, plus 8%. MedLife, 6% # Ziarul Financiar
Pe parcursul celor nouă zile lucrătoare în care investitorii au putut subscrie în oferta publică iniţială a producătorului de mezeluri Cris-Tim (CFH), adică din 17 şi până la prânz pe 29 octombrie 2025, Bursa de Valori de la Bucureşti a traversat una dintre cele mai efervescente perioade din acest an, cu un indice principal BET în creştere cu 5% la noi maxime istorice, pe fondul unui sentiment optimisit din partea investitorilor apărut parcă de nicăieri.
Combinatul Liberty Galaţi va merge să îşi caute cumpărător într-o licitaţie internaţională: „Preţul de lichidare este de 400 mil. euro, iar cel de piaţă de 800 mil. euro. Încercăm să maximizăm preţul şi să acoperim o parte din pasiv“ # Ziarul Financiar
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, va merge să îşi caute cumpărător într-o licitaţie internaţională ca o soluţie de ieşire din criză, după ce guvernul ar fi avizat propunerea de modificare a planului.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Rareş-Andrei Udrea, 15 ani, baschet: Baschetul m-a învăţat să lucrez în echipă şi ce este disciplina, valori morale pe care nu cred că le-aş fi deprins dacă nu aş fi practicat acest sport # Ziarul Financiar
Rareş a luat prima dată contact cu baschetul când reprezentanţii unui club sportiv au venit în şcoala în care el învăţa, moment în care a realizat că este un sport care îi place
Bursă. Cris-Tim vine la Bursa de Valori cu aproape 8.500 de acţionari după o ofertă de 454 mil. lei. Realocare la retail dinspre instituţionali: la 300 de acţiuni subscrise un investitor primeşte nouă # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, a încheiat cu succes oferta publică iniţială derulată între 17 şi 29 octombrie 2025, stabilind preţul final de ofertă la 16,5 lei pe acţiune.
Sorin Pâslaru, ZF: Când vii după o creştere a afacerilor de trei sau de şase ori în ultimii zece ani nu poţi să te poticneşti într-un an cu o inflaţie mai mare şi încetinire economică. Bucureştiul, pe locul cinci în Europa la cele mai dinamice firme din ultimii zece ani, conform FT # Ziarul Financiar
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Adrian Mitache a renunţat la domeniul bancar pentru a paria pe HoReCa. „În timp ce alţii închideau, 5 to go continua să deschidă locaţii şi asta m-a convins să merg cu o franciză“ # Ziarul Financiar
Lucrând în domeniul bancar, Adrian Mitache a întâlnit numeroase afaceri mici, pe care le credita, însă această experienţă l-a ajutat să observe care sunt greşelile pe care le fac unii antreprenori şi cum îşi gestionează businessul. Prin lecţiile pe care le-a învăţat de la alţii, Adrian Mitache a decis să renunţe la jobul său din domeniul bancar pentru a porni pe drumul antreprenorial.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Carmen Bobu, investitoare: După scăderile generate de raportul semestrial, am acumulat la Sphera Franchise Group, principala deţinere din portofoliu # Ziarul Financiar
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) înregistrează o depreciere de 5% a preţului acţiunii de când compania a raportat rezultatele financiare aferente primelor şase luni din an, iar pe acest fundal, investitoarea Carmen Bobu a profitat de scăderea cotaţiei pentru a-şi consolida poziţia, a spus ea în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi, ediţia din 30 octombrie.
BRD, a patra bancă din piaţă după active, a majorat creditarea cu 14% în 9 luni/2025 şi a obţinut un profit de 1,1 mld. lei, în creştere cu 5%, la venituri de 3,2 mld. lei, plus 9%. Maria Rousseva, CEO: Creditarea persoanelor fizice a fost principalul motor de creştere, cu o majorare de 15% a soldului net. Şi creditarea firmelor a rămas robustă # Ziarul Financiar
BRD-SocGen, a patra bancă de pe piaţa românească după active, a obţinut în primele nouă luni din 2025 un profit net de 1,1 mld. lei, în creştere cu 5% faţă de câştigul din 9 luni/2024, în condiţiile în care atât creditarea, cât şi veniturile au fost în ascensiune.
Raiffeisen Bank România a majorat creditarea cu 11% şi a obţinut profit de 1,3 mld. lei în 9 luni/2025, plus 8% an/an. Activele băncii au ajuns la 81,5 mld. lei, în creştere cu 10%. Zdenek Romanek, CEO: Investim constant în finanţarea economiei # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank, a cincea cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a majorat creditarea cu 11% în trimestrul al treilea din 2025, atingând un sold total de 47,3 mld. lei, potrivit informaţiilor transmise de bancă.
ZF Agropower. Producătorul de sucuri Aromela şi Bio Arca: 95% din vânzările noastre sunt online. Am încercat să ne listăm şi în lanţuri de farmacii, dar nu am reuşit # Ziarul Financiar
Melania Cozea, administrator al Sana Plant Extract, care are în portofoliu brandurile Aromela şi Bio Arca sub care produce sucuri, siropuri, dulceţuri şi suplimente alimentare, spune că fondurile europene dedicate promovării produselor alimentare sunt cele mai utile pentru fermieri pentru că, în general, ei găsesc bani pentru orice tip de investiţii, mai puţin pentru reclamă.
Business sportiv. România marchează al zecelea an fără o medalie la Campionatul Mondial de Gimnastică. Unde este astăzi sportul care ducea România pe cele mai înalte podiumuri din lume? # Ziarul Financiar
România nu a reuşit să obţină nicio medalie la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică, care a avut loc la Jakarta, în perioada 19-25 octombrie. Sabrina Voinea a terminat pe locul al patrulea în finala de la sol, în timp ce Denisa Golgotă a încheiat pe locul al şaptelea.
ZF Private Health. Clinica Neuroaxis din Bucureşti vrea să atragă jumătate de milion de euro din fonduri europene pentru noi echipamente. Businessul a ajuns la 17 mil. lei în 2024 # Ziarul Financiar
Neuroaxis, clinica din Capitală specializată în diagnosticarea afecţiunilor neurologice, are un proiect de jumătate de milion de euro din fonduri pentru investiţii în noi echipamente şi aşteaptă deschiderea fondurilor nerambursabile, a spus Iuliana Sichim, directorul general al Neuroaxis, în cadrul emisiunii ZF Private Health.
Via Transilvanica. Daniel Grecu, director general Autoklass Romania: Via Transilvanica ne ajută să nu uităm de unde am pornit şi unde avem noi rădăcinile. E un model de educaţie şi va contribui la educarea copiilor noştri # Ziarul Financiar
Via Transilvanica este unul dintre proiectele demarate de o asociaţie, care a reuşit să atragă atenţia companiilor private şi care reuşeşte să crească şi datorită sprijinului acordat de mediul privat. Totuşi, nu toate proiectele sociale reuşesc să atragă parteneriate private.
Efectele creşterilor salariale şi ale maturizării economiei: Nu doar că România nu mai e văzută ca o destinaţie ieftină de producţie, acum şi antreprenorii români caută să se mute în ţări cu costuri mai mici # Ziarul Financiar
România nu doar că nu mai e o destinaţie ieftină de producţie pentru grupurile internaţionale, acum şi capitalul autohton s-a maturizat suficient cât să caute el să se mute în ţări cu preţuri mai mici.
Antreprenori locali. Producătorul de vinuri Domeniile Avereşti tatonează intrarea pe piaţa din Brazilia # Ziarul Financiar
Domeniile Avereşti, producător de vinuri din zona Moldovei, a participat recent la Sao Paolo alături de alte 76 de companii din Europa la o misiune dedicată consolidării cooperării Uniunea Europeană-Brazilia în sectorul agroalimentar, iar cu această ocazie reprezentanţii companiei au accelerat discuţiile pentru intrarea pe piaţa braziliană.
ZF Live. Cristina Ciuclea, Veranda Mall: Lucrurile merg bine, traficul este în creştere faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
Veranda Mall îşi ajustează strategia pentru finalul de an, concentrându-se pe menţinerea poziţiei pe piaţă şi consolidarea relaţiei cu comunitatea locală, într-un context economic marcat de incertitudini şi presiuni asupra puterii de cumpărare.
Business sportiv. Cum arată tabloul sponsorilor celor mai importante federaţii sportive din România? Fotbalul, baschetul, şahul, karatele şi handbalul beneficiază de sprijinul companiilor antreprenoriale, dar şi a multinaţionalelor # Ziarul Financiar
Fotbalul, baschetul, şahul, karatele şi handbalul numără cei mai mulţi sportivi legitimaţi în cadrul federaţiilor reprezentantive, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
Business şi marketing în fotbal. Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani: Fotbalul poate fi un business, dar nu în sensul în care îl monetizăm în bani, efectiv, în conturi. Dacă spui unui chinez sau unui francez că eşti patron la o echipă de fotbal şi eşti pe locul opt, interesul apare imediat # Ziarul Financiar
Fotbalul este o investiţie care nu îţi aduce profit imediat, în unele cazuri fiind vorba chiar de pierderi financiare mari. Însă îţi poate aduce vizibilitate şi imaginea unui om implicat în comunitate.
Florian Neagu, BNR: „În ultimii trei ani, România a înregistrat cel mai mare ritm de creştere a creditului acordat firmelor. Suntem pe primul loc la nivel european, chiar dacă în ultimul timp acest ritm s-a mai temperat“ # Ziarul Financiar
Într-un context în care riscurile se menţin la un nivel ridicat, ceea ce îndeamnă la prudenţă, companiile trebuie să încerce să-şi pună bilanţurile în ordine pentru a face faţă eventualelor probleme.
Cât de mult contează dependenţa de Germania? Economia cehă, unde consumul ia locul exporturilor ca motor de creştere, a accelerat în trimestrul III, cea maghiară, unde toţi cei trei mari constructori auto germani au fabrici, stă împotmolită în stagnare, iar cea poloneză, mai mare şi diversificată, defilează # Ziarul Financiar
23:30
Gunvor, salvatorul Lukoil: un trader de materii prime gigant cu rădăcini sovietice şi împins în sus de interesele lui Putin # Ziarul Financiar
Când Gennadi Timcenko şi Torbjörn Törnqvist au început să colaboreze în 1997, primul era un fost oficial comercial sovietic stabilit în Finlanda, iar al doilea era un fost trader BP din Suedia.
