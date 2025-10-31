Cinci mii de lei, salariul de ciocnire între generaţii: noua generaţie cere 5.000 de lei net la intrare pe piaţa muncii, în timp ce companiile ar vrea să ofere 5.000 de lei brut ca salariul de debut
Ziarul Financiar, 31 octombrie 2025 22:45
Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac: Anul 2026 va fi un an complex pe plan local, cu provocări atât macro, cât şi microeconomice, dar şi cu oportunităţi de repoziţionare şi inovaţie. Modelele de business tradiţionale şi rezilienţa mediului de afaceri vor continua să fie testate # Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi un an complex pe plan local, cu provocări atât macro, cât şi microeconomice, dar în acelaşi timp şi cu oportunităţi de repoziţionare şi inovaţie, a declarat Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac.
Antreprenori locali. Producătorul de vinuri Domeniile Avereşti: Avem discuţii pentru intrarea pe piaţa din Brazilia. România este în creştere pe harta vinului. Compania exportă anual 5-8% din producţie pe 23 de pieţe şi, în afară de Brazilia, pe lista viitoarelor ţări de export stau Vietnam şi Singapore # Ziarul Financiar
Domeniile Avereşti, producător de vinuri din zona Moldovei, a participat recent la Sao Paolo alături de alte 76 de companii din Europa într-o misiune dedicată consolidării cooperării Uniunea Europeană-Brazilia în sectorul agroalimentar, iar cu această ocazie reprezentanţii companiei au accelerat discuţiile pentru intrarea pe piaţa braziliană.
Cum arată radiografia pieţei de mezeluri: produsele feliate, care aduc mai multe câştiguri producătorilor, cresc în cotă de piaţă, însă şi mărcile private au prins aripi. „Pe pieţe mature precum Olanda sau Germania ponderea mărcilor private ajunge la 80%.“ # Ziarul Financiar
Peste 304.000 de tone de mezeluri se produc în piaţa fiscalizată din România, cifră care a rămas constantă în ultimii ani, dar care a suferit de-a lungul timpului modificări din punctul de vedere al structurii pieţei de desfacere, dar şi din punctul de vedere al categoriilor de produse care o formează, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor despre piaţă publicate în prospectul de listare a Cris-Tim Family Holding.
ZF Live. Cătălin Iorgulescu, vicepreşedinte, ABSL: Industria locală de outsourcing trebuie să se îndrepte spre servicii complexe, cu valoare adăugată mai mare ca să rămână competitivă şi atractivă pentru investitorii străini # Ziarul Financiar
Industria de servicii pentru afaceri din România (outsourcing, shared services, BPO) trebuie să facă trecerea de la servicii simple, bazate pe volum şi costuri reduse, la servicii complexe, cu valoare adăugată mai mare pentru a-şi păstra atractivitatea în faţa investitorilor străini şi a rămâne competitivă pe piaţa mondială, susţine Cătălin Iorgulescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Business Service Leaders (ABSL), asociaţia reprezentativă a companiilor din acest sector.
Irina Tănăsescu, Topanel din Râmnicu Vâlcea: „Suntem la finalul unui ciclu investiţional de 35 mil. euro în eficientizarea energetică a fabricii şi o nouă unitate de producţie la Ghimbav“ # Ziarul Financiar
ZF Live. Cristina Ciuclea, Veranda Mall: Oamenii care vin la piaţă vin şi la noi şi invers. Pe noi ne ajută foarte mult piaţa Obor. Pentru noi este o reuşită să ne menţinem. Nu ne aşteptăm la creşteri foarte mari, dar faptul că ne menţinem pe piaţă şi reuşim să oferim clienţilor noştri ceea ce îşi doresc este deja o reuşită # Ziarul Financiar
Veranda Mall îşi ajustează strategia pentru finalul de an, concentrându-se pe menţinerea poziţiei pe piaţă şi consolidarea relaţiei cu comunitatea locală, într-un context economic marcat de incertitudini şi presiuni asupra puterii de cumpărare.
Se întoarce roata: România nu doar că nu mai e o destinaţie ieftină de producţie, acum, capitalul autohton s-a maturizat suficient cât să caute el să se mute în ţări cu preţuri mai mici. „Pe an ce trece, nordul Africii se conturează drept o opţiune tot mai interesantă pentru cei care au produs lohn în România.“ # Ziarul Financiar
Timp de mulţi ani, România a fost văzută drept un producător important pe plan european şi chiar mondial, iar asta datorită costurilor reduse. Salariile de câteva ori mai mici decât cele din Occident, în corelaţie cu forţa de muncă bine pregătită, dar şi celelalte costuri mai reduse au înclinat balanţa în favoarea pieţei locale şi în defavoarea altor economii mai dezvoltate.
OpenAI, creatorul ChatGPT, ar discuta o listare în 2026 la o valoare record de 1.000 de miliarde de dolari. Compania neagă: "Un IPO nu este obiectivul nostru principal, prin urmare nu am fi putut stabili o dată pentru listare" # Ziarul Financiar
OpenAI, compania din spatele chatbot-ului ChatGPT care a declanşat frenezia globală pentru inteligenţa artificială, ar putea fi listată la bursă încă de anul viitor, conform Reuters, care citează surse din piaţă.
14 soluţii de mobilitate urbană, de la drone pentru livrări la aplicaţii pentru siguranţa pietonilor, prezentate la Timişoara în cadrul primului accelerator de profil din România, inVest - Urban Mobility Accelerator # Ziarul Financiar
Paisprezece start-up-uri şi echipe aflate la început de drum au prezentat soluţii tehnologice destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane în cadrul unui eveniment de tip Demo Day care a marcat finala ediţiei din 2025 a acceleratorului inVest. Evenimentul, desfăşurat la Timişoara, reprezintă o premieră, inVest fiind primul accelerator din România dedicat exclusiv acestui segment.
ZF Live. Hortensia Năstase, vicepreşedinte, Lowe Group: AI este noul nostru „preot“. Când cineva interoghează Google despre compania ta, primeşte „mâncarea deja mestecată“, o sinteză agregată din diverse surse, servită cu vocea unui expert # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială (AI) nu mai este doar un instrument tech ci a devenit un filtru care decide ce informaţie ajunge la consumatori şi în ce formă, a transmis Hortensia Năstase, vicepreşedinte, Lowe Group - unul dintre cele mai importante grupuri de comunicare prezente în România. Astfel, într-o lume în care motoarele de căutare nu mai oferă liste de linkuri, ci „adevăruri“ preambalate în fraze persuasive, credibilitatea a fost externalizată către algoritmi.
Inditex, proprietarul Zara şi Massimo Dutti: România este o piaţă strategică pentru grup şi oferă în continuare oportunităţi de creştere. Inditex e liderul pieţei locale de modă, cu afaceri de aproape 3 mld. lei anul trecut # Ziarul Financiar
Gigantul spaniol Inditex, proprietarul Zara şi unul dintre cei mai mari actori din moda mondială, spune că România este o piaţă strategică pentru grup şi oferă în continuare oportunităţi de creştere.
ZF Live. George Ciubotaru, vicepreşedinte, CA al grupului de firme Electroalfa: Tindem să păstrăm perspectivele de creştere ca şi până acum. Putem să mai creştem de încă 3,5 ori în următorii cinci ani, dacă menţinem ritmul. Cred că este cea mai bună perioadă a României din istorie # Ziarul Financiar
România traversează cea mai bună perioadă din istorie, un moment în care economia oferă oportunităţi de dezvoltare pentru companiile locale, crede George Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al grupului Electroalfa din Botoşani.
