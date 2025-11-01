Norii se adună pentru ”bogaţii” din Franţa: Premierul francez Sebastien Lecornu convoacă negocieri cu uşile închise pentru a evita blocarea bugetului, după ce noua taxă pe averile mari a fost adoptată

Ziarul Financiar, 1 noiembrie 2025 18:30

Norii se adună pentru "bogaţii" din Franţa: Premierul francez Sebastien Lecornu convoacă negocieri cu uşile închise pentru a evita blocarea bugetului, după ce noua taxă pe averile mari a fost adoptată

Acum 5 minute
18:45
Bogaţii din Franţa privesc cu groază: Premierul francez Sebastien Lecornu convoacă negocieri cu uşile închise pentru a evita blocarea bugetului, după ce noua taxă pe averile mari a fost adoptată. Noul impozit introdus de Macron vizează averile neproductive, inclusiv economiile, proprietăţile nelocative, iahturile, maşinile de lux şi operele de artă Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:30
Norii se adună pentru ”bogaţii” din Franţa: Premierul francez Sebastien Lecornu convoacă negocieri cu uşile închise pentru a evita blocarea bugetului, după ce noua taxă pe averile mari a fost adoptată Ziarul Financiar
18:30
Vom vedea un miracol italian? Lupta premierului Giorgia Meloni de a reabilita imaginea Italiei dă rezultate, iar agenţiile de rating încep să revizuiească în creştere perspectiva ţării. „În pofida şocurilor multiple, crizei energetice, încetinirii industriei europene şi a noilor măsuri protecţioniste din SUA, economia Italiei demonstrează o rezistenţă remarcabilă” Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:30
Mişcări majore pe Wall Street: Berkshire Hathaway vinde acţiuni de 6,1 miliarde de dolari. Rezervele de numerar ale conglomeratului ating un nivel record, în condiţiile în care Warren Buffett se pregăteşte de retragere de la cârma conglomeratului pe care l-a condus timp de şase decenii Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:15
VIDEO. Se coalizează echipele din Liga 1? „Eu m-aş asocia mâine cu Craiova, Rapid şi Dinamo. Cu ei m-aş asocia dacă se face un program de vânzări comune”, spune patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:15
Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din această lună Ziarul Financiar
09:45
După ce SUA a mobilizat armata în Caraibe, Venezuela cere ajutor militar de la Moscova şi Beijing. Situaţia este extrem de tensionată din cauza traficului de droguri din Venezuela Ziarul Financiar
09:45
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna noiembrie 2025: Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au firmele în a unsprezecea lună a acestui an Ziarul Financiar
09:45
Avertisment puternic de la Scott Bessent, ”ministrul de Finanţe” din SUA: Beijingul a făcut o greşeală reală ameninţând cu oprirea exporturilor de pământuri rare. ”China a atras atenţia tuturor asupra pericolului. Au făcut o mare greşeală” Ziarul Financiar
09:30
Elon Musk promite prezentarea Tesla Roadster până la sfârşitul anului, după opt ani de aşteptare Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. Verdict dur al patronului FC Botoşani, Valeriu Iftime. Fotbaliştii români nu au rezultate în străinătate din cauza mentalităţii şi a lipsei de efort. „Nu rezistă nimeni afară. E o chestiune de educaţie, nu sunt pregătiţi pentru saltul următor” Ziarul Financiar
Acum 24 ore
23:00
Sfaturi esenţiale pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday. Recomandări de la Poliţia Română, DNSC şi ARB Ziarul Financiar
23:00
Motorină versus benzină – cine câştigă „războiul” carburanţilor? Atenţie, şoferi: Cum se poate afla unde este cel mai mic preţ la carburanţi Ziarul Financiar
22:45
Cinci mii de lei, salariul de ciocnire între generaţii: noua generaţie cere 5.000 de lei net la intrare pe piaţa muncii, în timp ce companiile ar vrea să ofere 5.000 de lei brut ca salariul de debut Ziarul Financiar
22:30
Indicele ROBOR la 3 luni închide luna octombrie la 6,35%, după mai multe şedinţe de scădere de la începutul lunii când era cotat la 6,5% Ziarul Financiar
20:15
Cinci mii de lei net, salariul de ciocnire între generaţii: noua generaţie cere 5.000 de lei net la intrare pe piaţa muncii, în timp ce companiile ar vrea să ofere 5.000 de lei brut, ca salariul de debut Ziarul Financiar
20:15
Ziarul de Iaşi: Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov este la un pas să cumpere producătorul de ţevi ArcelorMittal Iaşi (fostul TEPRO) Ziarul Financiar
20:00
Miliardarul Rinat Ahmetov e pus pe achiziţii masive în România: Cel mai bogat ucrainean vrea să cumpere producătorul de ţevi ArcelorMittal. Anunţul vine la o lună după ce acesta şi-a exprimat interesul şi pentru Liverty Galaţi, fostul Sidex Ziarul Financiar
19:15
Un salariu decent de intrare pe piaţă ar fi de 5.000 de lei net, salariul de război între noua generaţie şi companii Ziarul Financiar
19:00
ANAF vizează 250 de companii de stat care au datorii fiscale. Instituţia are de recuperat 9,4 miliarde de lei de la firmele îndatorate. Termen limită: final de luna noiembrie Ziarul Financiar
Ieri
18:30
Bursa creşte uşor la final de săptămână, trasă în sus de Transelectrica, OMV Petrom şi Electrica. Acţiunile din oferta de listare a Cris-Tim, procesate astăzi în sistemul BVB Ziarul Financiar
18:15
Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac: Anul 2026 va fi un an complex pe plan local, cu provocări atât macro, cât şi microeconomice, dar şi cu oportunităţi de repoziţionare şi inovaţie. Modelele de business tradiţionale şi rezilienţa mediului de afaceri vor continua să fie testate Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi un an com­plex pe plan local, cu pro­vo­cări atât macro, cât şi mi­croeconomice, dar în ace­laşi timp şi cu oportunităţi de repoziţionare şi ino­va­ţie, a declarat Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac.
17:45
Antreprenori locali. Producătorul de vinuri Domeniile Avereşti: Avem discuţii pentru intrarea pe piaţa din Brazilia. România este în creştere pe harta vinului. Compania exportă anual 5-8% din producţie pe 23 de pieţe şi, în afară de Brazilia, pe lista viitoarelor ţări de export stau Vietnam şi Singapore Ziarul Financiar
Domeniile Avereşti, produ­că­tor de vinuri din zona Mol­dovei, a participat recent la Sao Paolo alături de alte 76 de companii din Europa într-o misiune dedicată consolidării cooperării Uniunea Europeană-Brazilia în sectorul agroalimentar, iar cu această oca­zie reprezentanţii companiei au accelerat dis­cuţiile pentru intrarea pe piaţa braziliană.
17:15
Cum arată radiografia pieţei de mezeluri: produsele feliate, care aduc mai multe câştiguri producătorilor, cresc în cotă de piaţă, însă şi mărcile private au prins aripi. „Pe pieţe mature precum Olanda sau Germania ponderea mărcilor private ajunge la 80%.“ Ziarul Financiar
Peste 304.000 de tone de meze­luri se produc în piaţa fiscali­zată din România, cifră care a rămas constantă în ultimii ani, dar care a suferit de-a lungul tim­pului modificări din punctul de vedere al structurii pieţei de desfacere, dar şi din punctul de vedere al categoriilor de pro­duse care o formează, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor despre piaţă publi­cate în prospectul de listare a Cris-Tim Family Holding.
17:00
ZF Live. Cătălin Iorgulescu, vicepreşedinte, ABSL: Industria locală de outsourcing trebuie să se îndrepte spre servicii complexe, cu valoare adăugată mai mare ca să rămână competitivă şi atractivă pentru investitorii străini Ziarul Financiar
Industria de servicii pentru afaceri din România (out­sour­cing, shared services, BPO) trebuie să facă trecerea de la servicii simple, bazate pe volum şi costuri reduse, la servicii complexe, cu valoare adăugată mai mare pentru a-şi păstra atractivitatea în faţa investitorilor străini şi a ră­mâne competitivă pe piaţa mondială, susţine Cătălin Iorgulescu, vicepreşe­din­te al Asociaţiei Business Service Leaders (ABSL), asociaţia reprezen­ta­tivă a companiilor din acest sector.
16:45
Irina Tănăsescu, Topanel din Râmnicu Vâlcea: „Suntem la finalul unui ciclu investiţional de 35 mil. euro în eficientizarea energetică a fabricii şi o nouă unitate de producţie la Ghimbav“ Ziarul Financiar
Irina Tănăsescu, Topanel din Râmnicu Vâlcea: „Suntem la finalul unui ciclu investiţional de 35 mil. euro în eficientizarea energetică a fabricii şi o nouă unitate de producţie la Ghimbav“
16:30
Oliver Yonchev, unul dintre cei mai influenţi experţi globali în marketing digital, vine la Piteşti, la IQ Digital Summit Ziarul Financiar
16:30
ZF Live. Cristina Ciuclea, Veranda Mall: Oamenii care vin la piaţă vin şi la noi şi invers. Pe noi ne ajută foarte mult piaţa Obor. Pentru noi este o reuşită să ne menţinem. Nu ne aşteptăm la creşteri foarte mari, dar faptul că ne menţinem pe piaţă şi reuşim să oferim clienţilor noştri ceea ce îşi doresc este deja o reuşită Ziarul Financiar
Veranda Mall îşi ajustează strategia pentru finalul de an, concentrându-se pe menţinerea poziţiei pe piaţă şi consolidarea relaţiei cu comunitatea locală, într-un context economic marcat de incertitudini şi presiuni asupra puterii de cumpărare.
16:30
Ce vânzări a avut retailerul local La Cocoş la deschiderea magazinului din Craiova? Hipermarketul a fost vizitat de peste 14.500 de persoane într-o singură zi Ziarul Financiar
16:30
Se întoarce roata: România nu doar că nu mai e o destinaţie ieftină de producţie, acum, capitalul autohton s-a maturizat suficient cât să caute el să se mute în ţări cu preţuri mai mici. „Pe an ce trece, nordul Africii se conturează drept o opţiune tot mai interesantă pentru cei care au produs lohn în România.“ Ziarul Financiar
Timp de mulţi ani, România a fost văzută drept un pro­ducător important pe plan european şi chiar mondial, iar asta datorită costurilor reduse. Salariile de câteva ori mai mici decât cele din Occident, în corelaţie cu forţa de muncă bine pregătită, dar şi celelalte costuri mai reduse au înclinat balanţa în favoarea pieţei locale şi în defavoarea altor economii mai dezvoltate.
16:00
​Producătorul austriac de biciclete Simplon va deschide o unitate de producţie la Timişoara la începutul anului 2026 Ziarul Financiar
15:45
China, bateria lumii: Cum a ajuns Beijingul să controleze lanţul global al energiei şi să ţină în mână viitorul economic al planetei Ziarul Financiar
15:15
Trump obţine un răgaz preţios de la Beijing: O pace fragilă a metalelor rare care arată cât de scump poate cumpăra America liniştea economică Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Sunt patronii cluburilor de fotbal atraşi în capcana investiţiilor fără sfârşit? Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani: „Fotbalul te poate fura, te poate duce peste măsură, ca un joc de noroc. Mulţi patroni au căzut în capcana asta. Noi am zis: 10% din profit, nu mai mult” Ziarul Financiar
14:15
Venit extraordinar de aproape 390 mil. lei înregistrat de BCR în septembrie, după hotărârea favorabilă în justiţie a ÎCCJ în privinţa BCR Banca pentru Locuinţe Ziarul Financiar
14:15
Analiză Ebury: Companiile româneşti de e-commerce devin exportatori de produse şi servicii digitale în toată Europa Ziarul Financiar
14:00
Bursă. Platforma de tranzacţionare XTB a depăşit două milioane de investitori la nivel global, după un număr record de clienţi noi în trimestrul 3. Profitul şi veniturile, în scădere Ziarul Financiar
14:00
Dramă în familia regală britanică: Regele Charles îi retrage titulatura prinţului Andrew şi îl dă afară din vila sa de la Windsor Ziarul Financiar
13:30
Signal Iduna devine partener oficial al echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, campioană a României Ziarul Financiar
13:30
Bursă. Aproape 70 de investitori au cumpărat obligaţiuni emise de Agroserv Măriuţa (Lăptăria cu Caimac), în valoare totală de 3 mil. euro Ziarul Financiar
13:15
Confederaţia Patronală Concordia îl numeşte director executiv pe Paul Aparaschivei, care a condus departamentul de politici publice al grupului eMAG Ziarul Financiar
13:15
Opinie Marius Alexe, investitor la BVB: Bursa din Republica Moldova va fi următorul pariu câştigător Ziarul Financiar
13:15
Pentru repolonizarea economiei, guvernul Poloniei vrea să definească ce înseamnă o companie poloneză. Este o companie poloneză exclusiv una cu capital autohton sau şi una străină care produce în Polonia? Ziarul Financiar
13:00
ZF Live: Ce ar trebui să facă guvernul pentru dezvoltarea turismului? Cum poate creşte economia românească prin turism? Ziarul Financiar
12:45
Ministerul Finanţelor: Costul de finanţare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7%, cel mai mic cost de împrumut din 2025 pentru o maturitate de circa 10 ani Ziarul Financiar
12:45
Marina-Diana Sorescu, psihoterapeut: Noi şi AI învăţăm la fel Ziarul Financiar
12:30
Fidelis de noiembrie: dobânzi de până la 7,95% în lei şi 6,3% în euro pe 10 ani Ziarul Financiar
12:30
OpenAI, creatorul ChatGPT, ar discuta o listare în 2026 la o valoare record de 1.000 de miliarde de dolari. Compania neagă: "Un IPO nu este obiectivul nostru principal, prin urmare nu am fi putut stabili o dată pentru listare" Ziarul Financiar
OpenAI, compania din spatele chatbot-ului ChatGPT care a declanşat frenezia globală pentru inteligenţa artificială, ar putea fi listată la bursă încă de anul viitor, conform Reuters, care citează surse din piaţă.
12:00
14 soluţii de mobilitate urbană, de la drone pentru livrări la aplicaţii pentru siguranţa pietonilor, prezentate la Timişoara în cadrul primului accelerator de profil din România, inVest - Urban Mobility Accelerator Ziarul Financiar
Paisprezece start-up-uri şi echipe aflate la început de drum au prezentat soluţii tehnologice destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane în cadrul unui eveniment de tip Demo Day care a marcat finala ediţiei din 2025 a acceleratorului inVest. Evenimentul, desfăşurat la Timişoara, reprezintă o premieră, inVest fiind primul accelerator din România dedicat exclusiv acestui segment.
12:00
CFA România cere prudenţă în modificarea sistemului de pensii private: scopul fondurilor este de a asigura un venit recurent după pensionare, nu retragerea integrală a sumei acumulate Ziarul Financiar
