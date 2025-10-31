​Producătorul austriac de biciclete Simplon va deschide o unitate de producţie la Timişoara la începutul anului 2026

07:45

Pentagonul a anunţat că nu mai aprobă „rotaţia trupelor“ pentru bazele din România. În termeni militari, trupele „se rotesc“. Adică cineva „slujeşte“ cum sună în engleză, slujeşte o vreme, apoi merge acasă pentru odihnă şi altcineva îi ia locul. Acest lucru nu se va mai petrece, a anunţat Pentagonul. Ceea ce înseamnă, practic, că în jur de 1.000 de militari americani de la baza Kogălniceanu sau de la baza de rachete de la Deveselu care vor pleca, nu vor fi înlocuiţi. Aşa că în România vor rămâne doar 800-1.000 de militari americani.