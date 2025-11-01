Vom vedea un miracol italian? Lupta premierului Giorgia Meloni de a reabilita imaginea Italiei dă rezultate, iar agenţiile de rating încep să revizuiească în creştere perspectiva ţării. „În pofida şocurilor multiple, crizei energetice, încetinirii industriei europene şi a noilor măsuri protecţioniste din SUA, economia Italiei demonstrează o rezistenţă remarcabilă”

16:30

Timp de mulţi ani, România a fost văzută drept un pro­ducător important pe plan european şi chiar mondial, iar asta datorită costurilor reduse. Salariile de câteva ori mai mici decât cele din Occident, în corelaţie cu forţa de muncă bine pregătită, dar şi celelalte costuri mai reduse au înclinat balanţa în favoarea pieţei locale şi în defavoarea altor economii mai dezvoltate.