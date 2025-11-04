ESENȚIAL | Nu uitați, Șantierul M6 a închis complet un bulevard din București vreme de o lună. Bulevard din București. Ce variante avem cât sunt restricții pe Liviu Librescu
B365.ro, 4 noiembrie 2025 08:20
De luni, 3 noiembrie, traficul de pe Bulevardul Dr. Liviu Librescu din București a fost restricționat. Această măsură va fi aplicată până la data de 23 noiembrie. Toate aceste demersuri sunt realizate pentru lucările de
• • •
ESENȚIAL | Nu uitați, Șantierul M6 a închis complet un bulevard din București vreme de o lună. Bulevard din București. Ce variante avem cât sunt restricții pe Liviu Librescu # B365.ro
De luni, 3 noiembrie, traficul de pe Bulevardul Dr. Liviu Librescu din București a fost restricționat. Această măsură va fi aplicată până la data de 23 noiembrie. Toate aceste demersuri sunt realizate pentru lucările de
Am lipsit câteva zile din localitate şi când m-am întors, surpriză, iar ne pregătim de alegeri. Mă rog, ştiam că ne pregătim e alegeri, dar de data asta pare că real e ziua cârtiţei, aceleaşi
AUR decide azi ce candidat susține la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu e prezentă la ședința de la Parlament # B365.ro
Partidul AUR decide în această seară, într-o ședință la Parlament, pe cineva va susține pentru funcția de primar general al Bucureștiului. La ședință participă și Anca Alexandrescu, despre care mai mulți membri AUR au vorbit
Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, e în arest la domiciliu, iar soțul ei, arestat preventiv. Sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, după ce ar fi bătut doi bătrâni în București # B365.ro
Amalia Bellantonini, fostă membră SOS, a fost pusă sub arest la domiciliu, autoritățile l-au arestat preventiv pentru 30 de zile pe soțul ei. Cei doi și-au agresat vecinii, doi vârstnici de 66, respectiv 67 de
FOTO | Catedrala „Ce-ar fi fost dacă…” Bucureștenii își imaginează spitale, o parcare etajată și turnul din „Tinerii Titani” în locul celei mai mari biserici ortodoxe din lume # B365.ro
Mai mulți internauți și-au imaginat ce ar fi putut să se construiască în locul Catedralei Mântuirii Neamului, inaugurată săptămâna trecută cu mare fast, eveniment la care au participat sute de oficialități. Catedrala „Ce-ar fi fost
Patru linii STB de autobuz vor opri și în stația „Complex Titan” de pe Bd. Theodor Pallady. Modificarea intră în vigoare de miercuri # B365.ro
STB anunță călătorii că autobuzele 246, 405, 408 și 472 vor opri și-n stația „Complex Titan", amplasată pe Bd. Theodor Pallady, sensul dispre rond Anghel Saligny, spre Victor Brauner. Această nouă măsura va fi aplicată
FOTO | Traficul pe DN1, într-o după-amiză de luni de coșmar superior. „Mâine iau la mine trebuincioase pentru sarmale, am timp să înfășor o oală mare ca pentru Crăciun” # B365.ro
Aglomerație, aglomerație, așa se descrie circulația pe DN1. Șoferii au format coloeane de mașini și traficul se desfășoară într-un ritm lent. Pe această arteră a fost impuse mai multe restricții pentru lucrările de la viitoarea
„Taxa pentru școală” pentru dezvoltatorii care vor să construiască blocuri în Sectorul 1. Cu cât ar urma să cotizeze la primărie # B365.ro
Dezvoltatorii imobiliari care vor să construiască locuințe în zonele din Sectorul 1 fără unități de învățământ de stat vor trebui să plătească contribuții la primărie, pentru ca administrația locală să construiască școli. Aceste măsuri au
Trei linii de tramvai sunt blocate pe Bd. Camil Ressu, la stația Piața Râmnicu Sărat. STB anunță o avarie în rețeaua de contact # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un tramvai 49 s-a blocat pe șine în intersecția Camil Ressu cu Liviu Rebreanu. În această situație, STB a anunțat călătorii că și liniile 23 și 27 sunt blocate pe
Black Friday de o lună la FineStore! Descoperă cele mai mari reduceri de prețuri din an la mii de băuturi rafinate (P) # B365.ro
Pasionații de băuturi fine primesc cea mai bună veste în noiembrie! Toată luna este Black Friday la FineStore, locul în care găsești oricând cele mai bune băuturi alcoolice la cele mai bune prețuri. Reducerile de
Deznădejdea câtorva mii de bucureșteni din Rahova, de două săptămâni fără apă caldă și căldură și tot de atunci cu amânări în Termo-Alert. Se gândesc să facă plângere la ANPC # B365.ro
De două săptămâni, zeci de blocuri din Rahova stau fără apă caldă și căldură. Bucureștenii spun că au avut parte de ele maximum două zile. Problemele au reapărut, iar locatarii nu pirmesc decât amânări și
FOTO | „A dispărut parcarea de la Universitate”, alertează un bucureștean. Niște stâlpișorți proaspăt montați arată clar că „aici nu se mai intră” # B365.ro
La Piața Universității chiar peste drum de Grad Hotel Bucharest a exista o parcare. Aceasta însă a fost desființată, iar în acea zonă au fost montați stâlpișori pentru blocarea accesului auto. Dispariția ei a fost
VIDEO | Imens, impresionant și disperat mesaj pentru șoferi, pe un bloc din București, pe Șoseaua Giurgiului. „Atenție la trafic! Nu te grăbi, în zonă sunt copii” # B365.ro
200 de persoane au participat, azi, la Marșul Siguranței Rutiere, la finalul căreia a fost inaugurat primul mural din România dedicat responsabilității în trafic. Un mural dedicat responsabilității în trafic a fost inaugurat pe Șoseaua
Răsturnare de situație în cazul livratorului bătut în stradă lângă București, în Popești Leordeni. După o șicanare în trafic, o femeie l-a amenințat, scuipat și l-a lovit cu un cablu # B365.ro
Un livrator srilankez a fost agresat de o femeie în Popești Leordeni de lângă București. Cearta s-ar fi iscat în urma unei situații din trafic. Bărbatul a decis să-și retragă plangerea de la poliție. Femeia
VIDEO | Dl. Negoiță, convins c-a plantat „Pădurea Alba Iulia” (câțiva pomi și-un snop de iarbă) și ne-a scăpat de încălzirea globală. Și fantasmagoria continuă: Aici era un deșert sterp # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, ne vorbește azi din pădurea Alba Iulia, „o zonă circulată, o zonă centrală, o zonă care era stearpă" și semăna cu un deșert de beton. Urcat pe un petic de
Autobuzul lui Moș Crăciun vine și iarna asta la București. O să plece din Piața Victoriei și o să tot aibă „Stații Instagram”, pentru că mereu sunt mulți doritori de poze # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii care anul trecut s-au bucurat de plimbările cu autocarul lui Moș Crăciun. Plimbările se reiau și anul acesta. În curând va fi anunțat programul. Bucureștenii se pot plimba și anul acesta
Cât faci din punctul A (Răzoare) în punctul B (Aviatorilor) dacă mergi pe jos, iei mașina sau folosești transportul în comun. Revelația dureroasă a unui bucureștean # B365.ro
De dimineață, străzile din București sunt pline de mașini. Situația traficului rareori se schimbă în Capitală. Deseori, se recomadă transportul public din București, pentru reducerea traficului și a poluării, dar nu se spune și că,
„Revoluția Galbenă” în traficul din București și un reminder de la Rutieră. Amenzi uriașe pentru șoferii care blochează intersecțiile pe zonele hașurate # B365.ro
În Capitală, șoferii care pătrund într-o intersecție și o blochează riscă amenzi de până la 2.000 de lei și 6 puncte penalizare. Conducătorii auto nu trebuie să intre în intersecție dacă spațiul din față nu
FOTO | A murit cimentul fără moarte cu care a pavat dl Negoiță trotuarul de pe Decebal, picamerele s-au întors. Bucureștean disperat: Locuim și o să locuim într-un veșnic șantier! # B365.ro
„Cine face și desface, toată ziua are ce face" ar putea să fie un bun slogan al lucrărilor făcute de mântuială în Sectorul 3. De data aceasta, primăria condusă de Robert Negoiță intervine pentru a
Vremea se răcește brusc în București și nu scăpăm nici de ploi. ANM anunță prognoza pentru următoarele zile # B365.ro
După atâtea zile cu soare și temperaturi ridicate, ANM ne anunță că vremea schimbă foaia în București: se răcește și vom avea parte și de ploi. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele zile. ANM: Vremea
Autobuzele 135, 311 și 330 nu mai circulă pe liniile de tramvai de pe Șos. Mihai Bravu, pe niciunul dintre sensurii. STB: Vor opri în stațiile de la trotuar # B365.ro
STB anunță clătorii că liniile 135, 311 și 330 nu mai circulă pe calea de rulare a tramvaielor de pe Șoseaua Mihai Bravu (pe ambele sensuri, pe tronsonul cuprins între Piața Iancului și Piața Hurmuzachi.
Ciucu pe primul loc într-un sondaj pentru Alegerile PMB, comandat de PNL, partidul lui. Băluță îi suflă în ceafă, la 2 procente distanță, iar Drulă, preferatul președintelui, e pe 3 # B365.ro
A fost trealizat încă un sondaj cu privire la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei. Acesta a fost comandat de PNL. În fruntea sondajului stă Ciprian Ciucu. Ce arată cel mai nou sondaj despre alegerile pentru
Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Națională și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat # B365.ro
După o zi întreagă de urmărire a hărții interactive a Arhiepiscopiei, am prins „fereastra divină" de doar 3 ore și jumătate la coada pentru a intra în Catedrala Națională. Ce a urmat? 4 ore de
FOTO | «Festivalul Găinațului» în Parcul Kiseleff, cu bănci, leagăne și alei care miros și prin poze. Copiii se întorc de la joacă murdari din cap până-n picioare # B365.ro
Pentru specia noastră umană, situația toaletelor publice din București este dramatic deficitară (cuvântul „dramatic" poate părea o exagerare doar pentru cine n-a trăit o urgență prin oraș și nu s-a lovit de realitatea „1
TERMO-ALERT | Peste 400 de blocuri din București și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noi șantiere de termoficare se deschid în sectoarele 3, 4, 5 și 6 # B365.ro
Termoenergetica anunță că deschide noi șantiere în București, astfel că peste 400 de blocuri din oraș și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noile lucrări sunt în sectoarele 3, 4, 5 și 6,
Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Neamului și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat # B365.ro
După o zi întreagă de urmărire a hărții interactive a Arhiepiscopiei, am prins „fereastra divină" de doar 3 ore și jumătate la coada pentru a intra în Catedrala Națională. Ce a urmat? 4 ore de
ALERTĂ | Mașină răsturnată complet pe șina de tramvai, pe Calea Giulești. Două linii STB, blocate spre Orhideelor # B365.ro
Astăzi, 3 noiembrie, o mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai de pe Calea Giulești. Două linii STB sunt blocate spre Orhideelor. Nu sunt cunoscute date cu privire la posibilele victime. O mașină s-a răsturnat
Bătaie și scandal cu bogați, în București. Patroana restaurantului Belli Siciliani și soțul ei, reținuți după ce ar fi bătut doi vecini și le-ar fi luat telefoanele # B365.ro
Amalia Bellantoni și soțul său au fost ridicați de acasă și duși la o secție de Poliție din București, după ce ar fi bătut doi vecini. Implicat ar fi încă un bărbat în scandal, iar
VIDEO | «”Noul Obor” devine «Parcarea Obor». Critici în societatea civilă, după ce proiectul de transformare a zonei a fost modificat semnificativ în Consiliul Local S2 # B365.ro
Piața Obor devine un loc pentru mașini, nu pentru oameni. Zona uneia dintre cele mai mari piețe agroalimentare din București se transformă în parcare pentru riverani. Consiliul Local Sector 2 a aprobat oficial modificarea proiectului
Scrisoarea unui pățit și supărat bucureștean din Berceni către primarul Băluță (acum și candidat la Primăria Mare). „Nu cer decât respect și responsabilitate!” # B365.ro
Un bucureștean care locuiește în Sectorul 4 al Capitalei a povestit astăzi, 3 noiembrie, o situație cu care se confruntă de mai multe luni de zile. O creangă dintr-un pom a căzut în vară pe
BREAKING | Probabil cea mai proastă veste de pe șantierul M6: Întârzieri mari, Metrorex anunță că metroul spre Otopeni va fi gata mai târziu decât scenariul optimist # B365.ro
Mult lăudatul metrou spre Otopeni mai durează până va fi gata: se înregistrează întârzieri pe șantier, din cauza unor piedici birocratice. Noile estimări pentru Magistrala M6, într-un scenariu optimist: va fi gata la finalul anului
FOTO | „Bulevardul Bellu” – cimitirul istoric e plin de mașini care se plimbă printre morminte, pe aleile patrimoniu. Cerere de interzicere a traficului rutier prin monumentul istoric # B365.ro
În Cimitirul Bellu, un monument istoric al României, mașinile circulă liber printre morminte. Postarea de pe Facebook care aduce la cunoștință acest fenomen menționează că a fost introdusă și o taxă care permite accesul auto
IL TACCHINO setează un nou standard în HoReCa românească: primul concept fast-casual premium din România # B365.ro
Articol susținut de IL TACCHINO Imaginează-ți o farfurie fierbinte, colorată, care te poartă într-o călătorie culinară în jurul lumii. Bucățele fragede de piept de curcan, marinate lent în sos Garam Masala și curry, sfârâind pe
Campionul datoriilor la întreținere din București e un avocat restant cu 400.000 de lei. Stă într-un complex de lux din S2 și are procese cu asociația de ani de zile # B365.ro
Un bucureșetan care locuiește într-un comolex de lux din București nu și-a mai plătit întreținerea de 15 ani. Bărbatul locuiește în Sectorul 2 al Capitalei, mai precis în complexul Central Park. Un bucureștean are datorii
VIDEO | Călin Georgescu e, acum, haiduc electoral de București. Nu crede în alegerile pentru PMB, zice că nimeni nu-l poate convinge contrariul și cheamă lumea la boicot # B365.ro
Călin Georgescu nu are somn și printr-un nou clip video publicat pe Facebook a anunțat că nu crede în alegerile pentru București. Fostul candidat prezidențial a făcut un apel către susținătorii săi. Călin Georgescu nu
Avertizare METEO | Cod galben de ceață lângă București, în Ilfov, anunță ANM. Vizibilitate redusă este și pe autostrăzile A1 și A2, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting de tip cod galben de ceață în județul Ilfov. Șoferii trebuie să știe că vizibilitatea este redusă. Oamenii legii din cadrul Centrul Infotrafic anunță că
Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911 # B365.ro
În seara primei zile de Crăciun a anului 1911, familia princiară moștenitoare a tronului României, Principele Ferdinand și Principesa Maria, și "toată elita intelectuală și socială a Capitalei" inaugurau cu mare fast cel mai nou
„Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni din decembrie pe traseu, dar incomplet. Întârziatele copertine de la refugiilor din stații încă nu sunt montate toate # B365.ro
„Tramvaiul Corporatiștilor" ar putea reveni pe șine în luna decembrie a acestui an. Dar traseul acestuia ar putea fi incomplet. Administrația locală a dat târziu zeci de copertine care trebuiau montate la refugiile din stațiile
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3 – 7 noiembrie. Rețele Electrice publică lista străzilor vizate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite clienților săi că în următoarele zile va fi o serie de înreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Furnizorul de energie a dat lista străzilor care vor fi afectate în
Nou regulament privind consumul de energie termică la bloc. Ce trebuie să știe bucureștenii și nu numai # B365.ro
Bucureștenii și nu numai trebuie să știe că se modifică felul cum se face repartizare consumurilor de energie termică în blocuri. Schimbările vor fi aplicate potrivit unui proiect de regulament de la
ESENȚIAL | Lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi oprite. Constructorul Erbașu: „Sunt facturi restante de 135 de milioane de lei” # B365.ro
Constructorul Erbașu anunță că lucrările de la Planșeul Unirii s-ar putea opri la faza în care sunt în prezent. Acesta explică faptul că sunt mai multe facturi restante pe care Primăria Sectorului 4 nu le-a […] Articolul ESENȚIAL | Lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi oprite. Constructorul Erbașu: „Sunt facturi restante de 135 de milioane de lei” apare prima dată în B365.
Dl. Băluță a făcut un pas înainte de campania electrorală. Afișe cu el și sloganul lui la Primăria Capitalei sunt prin tot orașul # B365.ro
Campania electorală pentru alegerile parțiale din decembrie începe pe 22 noiembrie, potrovit caledarului dat de Guvern. Dar această precizare nu l-a oprit pe Danile Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei, să monteze panouri prin sectoarele […] Articolul Dl. Băluță a făcut un pas înainte de campania electrorală. Afișe cu el și sloganul lui la Primăria Capitalei sunt prin tot orașul apare prima dată în B365.
Actualizare METEO | Vremea se răcește de săptămâna viitoare la București. Prognoza ANM anunță temperaturi mai mici, vânt și ploi ușoare # B365.ro
În ultima perioadă, temperaturile din Capitală au fost destul de ridicate pentru această perioadă a anului. Însă, meteorologii anunță că acest lucru se va schimba în perioada următoare. Vremea în București se va răci, termometrele […] Articolul Actualizare METEO | Vremea se răcește de săptămâna viitoare la București. Prognoza ANM anunță temperaturi mai mici, vânt și ploi ușoare apare prima dată în B365.
Compania de transport din Oslo a descoperit că autobuze Yutong pot fi controlate de la distanță. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze de la același producător chinez # B365.ro
Recent Ruter, compania de transport public din OSLO, a descoperit că o marcă de autobuze electrice din China pot fi oprite și pornite de la distanță. Vehiculele aparțin producătorului Yutong, de la care și Primăria […] Articolul Compania de transport din Oslo a descoperit că autobuze Yutong pot fi controlate de la distanță. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze de la același producător chinez apare prima dată în B365.
Gestul drăguț al unei bucureștence. Femeia vrea să ajute o fetiță care și-a perdut o gentuță într-o stație de tramvai # B365.ro
Ajutorul între oameni mai există. Asta o demonstrează o bucureșteancă atunci când a auzit că o fetiță și-a pierdut gentuța în stația de tramvai de la Depoul Alexandria. Mama fetiței ruga oamenii să o lase […] Articolul Gestul drăguț al unei bucureștence. Femeia vrea să ajute o fetiță care și-a perdut o gentuță într-o stație de tramvai apare prima dată în B365.
VIDEO | Anca Alexandrescu este candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea are și susținerea unui alt partid politic # B365.ro
Anca Alexandrescu este susținută de partidele AUR ȘI PNȚCD la alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii vor merge din nou la vot pe 7 decembrie. Ea s-a retras din televiziune pentru cursa electorală Anca Alexandrescu a […] Articolul VIDEO | Anca Alexandrescu este candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea are și susținerea unui alt partid politic apare prima dată în B365.
Nicușor Dan vine astăzi la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Evenimentul începe la ora 13:00 # B365.ro
Astăzi, de la ora 13:00, va avea loc lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, unde ar veni și Președintele Nicușor Dan. Bucureștenii vor alege un nou Primar General pe 7 decembrie. […] Articolul Nicușor Dan vine astăzi la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Evenimentul începe la ora 13:00 apare prima dată în B365.
Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Cu o istorie bogată în spate, ce se întinde de-a lungul a aproape două secole, […] Articolul Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire apare prima dată în B365.
Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” # B365.ro
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Cătălin Drulă de la USR. Primarul Sectorului 6 spune că rămâne candidatul PNL la alegerile de pe 7 decembrie. Continuă cursa electorală […] Articolul Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” apare prima dată în B365.
Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu # B365.ro
O judecătoare de la Cornetu a reclamat la 112 că soțul ei a agresat-o, într-un bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii au găsit-o pe femeie cu urme de lovituri pe corp. Femeia a refuzat […] Articolul Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu apare prima dată în B365.
