Patru linii STB de autobuz vor opri și în stația „Complex Titan” de pe Bd. Theodor Pallady. Modificarea intră în vigoare de miercuri

16:20

O judecătoare de la Cornetu a reclamat la 112 că soțul ei a agresat-o, într-un bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii au găsit-o pe femeie cu urme de lovituri pe corp. Femeia a refuzat […] Articolul Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu apare prima dată în B365.