10:40

Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat pentru că acesta nu mai voia să-i dea bomboane de Halloween. Incidentul s-a petrecut la casa victimei. Bărbatul rănit a fost dus la spital Un băiat […] Articolul Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane apare prima dată în B365.