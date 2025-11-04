Ediţia 05 noiembrie 2025 epaper
Ziarul Financiar, 4 noiembrie 2025 22:15
Ediţia 05 noiembrie 2025 epaper
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
Acum o oră
21:45
Bulgarii de la Evrotrust atrag o investiţie de 6,6 milioane de euro de la 3TS Capital Partners pentru extinderea pe piaţa din România # Ziarul Financiar
Evrotrust, un furnizor bulgar de semnături electronice calificate, mărci temporale şi servicii de livrare electronice şi verificare de la distanţă a identităţii, a atras o investiţie de 6,6 milioane de euro de la fondul de 3TS Capital Partners, fonduri destinate accelerării extinderii pe piaţa din România. “Investiţia sprijină implementarea în România a unor procese digitale complete - de la identificare la semnare şi livrare electronică - aliniate reglementărilor aplicabile, într-un peisaj normativ în schimbare rapidă”, conform companiei.
Acum 2 ore
21:30
21:00
21:00
20:45
Acum 4 ore
20:15
20:15
19:45
19:45
19:30
Ioana Pantelimon, Froopt: Consumul de produse bio din România este la 2-3 euro de persoană, în timp ce în Germania, Franţa sau Elveţia ajunge şi la 100 de euro pe an # Ziarul Financiar
Ioana Pantelimon, fondator şi managing director al platformei Froopt.ro, care comercializează produse bio, spune că schimbările legislative de anul acesta au determinat compania să se adapteze noului context economic, care îi face pe oameni să se uite mai puţin către produse bio, astfel că a pariat inclusiv pe abonamente pentru marile companii.
19:15
19:15
Acum 6 ore
18:15
18:15
17:45
17:45
17:30
17:30
17:30
17:15
Lupta contra evaziunii fiscale are noi ţinte după gemul făcut în casă: bananele, cele mai importate fructe de către România, portocalele, ceapa, ardeiul şi fasolea # Ziarul Financiar
Printre cele mai vizate produse de fisc pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume se numără bananele, cele mai importate fructe de către România, de circa 200 de milioane de euro anual, portocalele, ceapa, ardeiul şi fasolea. Lupta contra acestora vine în completarea declaraţiei recente a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, care a afirmat că gemul preparat în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României.
17:00
16:45
16:45
Cum schimbă un jucător din Braşov din industria cărnii eticheta României din exportator de animale vii către ţările arabe în furnizor de carne halal pentru europeni # Ziarul Financiar
România, al doilea cel mai mare cioban al Europei, după Spania, începe să-şi schimbe statutul de exportator de animale vii către ţările arabe şi să se orienteze către exportul de carne procesată. Deşi are peste 10 milioane de ovine, România nu se află în top cinci exportatori de carne, spre deosebire de Spania. Acum, un jucător din Braşov a investit într-un abator de mare capacitate şi vrea să livreze carne halal europenilor.
Acum 8 ore
16:30
România, ţara producătoare de vin ieftin. Cum ieşim din această paradigmă? „Vinurile noastre, în termeni de calitate, intră în competiţie cu vinurile străine“ # Ziarul Financiar
În domeniul vinului, România este cunoscută ca o ţară care produce vin ieftin, iar acest lucru era valabil până ca antreprenorii să se ajute de fonduri europene, din ultimii 10-15 ani, pentru a face investiţii în crame, care au condus automat la o creştere a calităţii.
16:30
16:30
16:00
16:00
Alianţă între giganţi. Şeful Deutsche Telekom anunţă o „Fabrică AI” subterană în Munchen, un proiect dezvoltat cu NVIDIA şi SAP # Ziarul Financiar
Germania va avea o fabrică industrială de Inteligenţă Artificială (AI), construită „adânc sub pământ, în inima Munchenului”, un proiect menit să ofere economiei germane infrastructura necesară pentru a fi competitivă în noua eră tehnologică. Anunţul a fost făcut de Tim Höttges, CEO-ul Deutsche Telekom, alături de liderii partenerilor strategici NVIDIA şi SAP.
15:30
Harta judeţelor după rata şomajului. România extremelor în şomaj, două ţări pe aceeaşi hartă a muncii: în unele judeţe şomajul sare de 9%, în timp ce altele funcţionează aproape la capacitate maximă, cu şomaj în jur de 1% # Ziarul Financiar
România este o ţară a extremelor când vine vorba de rata şomajului înregistrat, un indicator care arată ponderea şomerilor înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în totalul populaţiei active civile.
15:30
Starbucks cedează controlul operaţiunilor din China pentru 4 Miliarde de dolari şi păstrează 40%: Gigantul cafelei mizează pe creştere în faţa rivalilor locali care vând latte la doar 1,4 dolari, încearcă să salveze brandul într-o piaţă extrem de competitivă şi în plină expansiune # Ziarul Financiar
15:30
15:15
15:15
15:15
15:00
Polonia porneşte o cursă contra cronometru şi îşi construieşte propriul scut anti-drone, înaintea UE: Varşovia vrea construirea unui sistem operaţional în 3 luni, împinge industria locală în prim-plan şi pregăteşte un „zid invizibil” împotriva ameninţărilor Rusiei, Belarusului şi a noului „război al dronelor” care redesenează securitatea Europei # Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:15
14:15
14:15
13:30
13:30
13:00
12:45
12:45
12:45
Investitorii stau ca pe ace: Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 mld. dolari al lui Elon Musk la Tesla. Bonusul se va discuta în adunarea acţionarilor de pe 6 noiembrie. Musk a ameninţat că dacă bonusul nu îi va fi acordat, ar putea renunţa la conducerea companiei # Ziarul Financiar
12:45
12:45
12:15
12:00
11:45
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.