Război deschis în industria AI: Perplexity acuză Amazon de „intimidare” şi ameninţări legale. Miza: Asistenţii AI care ocolesc reclamele gigantului e-commerce

Ziarul Financiar, 4 noiembrie 2025 23:15

Startup-ul de inteligenţă artificială Perplexity, cunoscut pentru motorul său de căutare conversaţional, a lansat un atac public dur la adresa gigantului Amazon, acuzându-l de „intimidare” şi de folosirea ameninţărilor legale pentru a bloca inovaţia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum o oră
23:30
Cum îşi pot optimiza companiile deţinerile imobiliare? Urmăriţi ZF Live miercuri, 5 noiembrie, ora 12.30, cu Ştefan Gheorghiu, fondator şi CEO Saiv Global Ziarul Financiar
23:15
Război deschis în industria AI: Perplexity acuză Amazon de „intimidare” şi ameninţări legale. Miza: Asistenţii AI care ocolesc reclamele gigantului e-commerce Ziarul Financiar
Startup-ul de inteligenţă artificială Perplexity, cunoscut pentru motorul său de căutare conversaţional, a lansat un atac public dur la adresa gigantului Amazon, acuzându-l de „intimidare” şi de folosirea ameninţărilor legale pentru a bloca inovaţia.
23:15
Transportul de pasageri cu trenul a înflorit în Europa, dar în România este în declin. La transportul de mărfuri, pentru supremaţie se bat Polonia şi Germania, iar polonezii pierd. Şi aici România este în declin Ziarul Financiar
Acum 2 ore
22:15
Ediţia 05 noiembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:45
Bulgarii de la Evrotrust atrag o investiţie de 6,6 milioane de euro de la 3TS Capital Partners pentru extinderea pe piaţa din România Ziarul Financiar
Evrotrust, un furnizor bulgar de semnături electronice calificate, mărci temporale şi servicii de livrare electronice şi verificare de la distanţă a identităţii, a atras o investiţie de 6,6 milioane de euro de la fondul de 3TS Capital Partners, fonduri destinate accelerării extinderii pe piaţa din România. “Investiţia sprijină implementarea în România a unor procese digitale complete - de la identificare la semnare şi livrare electronică - aliniate reglementărilor aplicabile, într-un peisaj normativ în schimbare rapidă”, conform companiei.
21:30
O afacere de 1 milion de lei începută ca temă la facultate. Povestea "Fustiţe cu Luminiţe": "Am învăţat totul de la zero. Iar astăzi vindem şi pe marketplace-ul eMAG care generează 20% din cifra noastră de afaceri." Ziarul Financiar
21:00
Breaking news NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private din România, a intrat în acţionariatul Cris-Tim cu o investiţie de 100 mil. lei Ziarul Financiar
21:00
Ovidiu Şandor demarează o nouă etapă a proiectului imobiliar ISHO, o investiţie de 18 milioane de euro. Pe ce pariază antreprenorul timişorean? Ziarul Financiar
20:45
Adrian Marin, CEO, Generali România: Grupul Generali a ajuns la active de peste 863 mld. euro, în timp ce Generali România se află astăzi la subscrieri de 360 mil. euro şi active, cu tot cu zona de pensii, de 3,5 mld. euro Ziarul Financiar
20:15
Cum se schimbă sistemul de plăţi odată cu modificările tehnologice? Cum vom plăti în viitor, care sunt inovaţiile care vor câştiga teren? Urmăriţi ZF Live miercuri, 5 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu Ciprian Pîrv, CEO Payten România, membră Grup ASSECO Ziarul Financiar
20:15
Ce va fi la Gala ZF 2025? Urmăriţi ZF Live miercuri, 5 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu editorii ZF Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:45
MEDIAFAX: Acord în coaliţia de guvernare: Peste 13.000 de oameni vor pleca din administraţia publică locală ca urmare a reformelor asumate de Guvern Ziarul Financiar
19:45
Până acum, peste 200.000 de şoferi au trecut de la formularul pe hârtie la varianta digitală, utilizând aplicaţia Amiabila Ziarul Financiar
19:30
Ioana Pantelimon, Froopt: Consumul de produse bio din România este la 2-3 euro de persoană, în timp ce în Germania, Franţa sau Elveţia ajunge şi la 100 de euro pe an Ziarul Financiar
Ioana Pantelimon, fondator şi managing director al platformei Froopt.ro, care comercializează produse bio, spune că schimbările legislative de anul acesta au determinat com­pania să se adapteze noului context economic, care îi face pe oameni să se uite mai puţin către produse bio, astfel că a pariat inclusiv pe abonamente pentru marile companii.
19:15
Acord în coaliţia de guvernare: Peste 13.000 de oameni vor pleca din administraţia publică locală ca urmare a reformelor asumate de Guvern Ziarul Financiar
19:15
Giganţii din industria luxului o duc bine: Ferrari şi-a crescut veniturile cu 7% în al treilea trimestru al acestui an Ziarul Financiar
18:15
Industria din România încă rezistă: Corden BioChem România are acordul Consiliului Concurenţei pentru a prelua fabrica de bioetanol din Podari. Gigantul german vrea să repornească producţia Ziarul Financiar
18:15
Bursa de la Bucureşti creşte uşor marţi, în timp ce acţiunile Digi câştigă 8% în două zile, iar Sphera Franchise Group se apreciază cu 3,4% în aşteptarea dividendului special Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Tariq Fancy, Former Chief Investment Officer for Sustainable Investing, BlackRock Ziarul Financiar
17:45
Industria din România încă rezistă: Corden BioChem România preia fabrica de bioetanol din Podari şi vrea să repornească producţia Ziarul Financiar
17:30
Tensiuni pe piaţa americană: Marile nume din lumea AI, precum Nvidia şi AMD, scad cu 2% şi trag în jos toată bursa, iar Palantir pierde 7%. Indicele S&P 500 are un declin de 0,7%, Dow Jones scade cu 0,7%, iar Nasdaq Composite coboară cu aproape 1% Ziarul Financiar
17:30
Primăria oraşului Ineu, judeţul Arad, a accesat un proiect european de 3,5 mil. euro pentru construirea unei grădiniţe Ziarul Financiar
17:30
Primăria Timişoara investeşte 21,4 mil. lei în modernizarea infrastructurii în cartierul Blaşcovici Ziarul Financiar
17:15
Lupta contra evaziunii fiscale are noi ţinte după gemul făcut în casă: bananele, cele mai importate fructe de către România, portocalele, ceapa, ardeiul şi fasolea Ziarul Financiar
Printre cele mai vizate produse de fisc pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume se numără bananele, cele mai impor­tate fructe de către România, de circa 200 de milioane de euro anual, porto­calele, ceapa, ardeiul şi fasolea. Lupta contra acestora vine în completarea declaraţiei recente a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, care a afirmat că gemul pre­parat în gospo­dărie afectează GAP-ul de TVA al României.
17:00
Knauf Insulation inaugurează fabrica de la Târnăveni, cea mai mare investiţie a grupului în Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
16:45
NIQ Purchasing Power Europe: România are o puterea de cumpărare 11.105 euro pe cap de locuitor, cu aproximativ 45% sub media europeană, cifră care plasează ţara noastră pe locul 31 între 42 de ţări membre Ziarul Financiar
16:45
Cum schimbă un jucător din Braşov din industria cărnii eticheta României din exportator de animale vii către ţările arabe în furnizor de carne halal pentru europeni Ziarul Financiar
România, al doilea cel mai mare cioban al Europei, după Spania, începe să-şi schimbe statutul de exportator de animale vii către ţările arabe şi să se orienteze către exportul de carne procesată. Deşi are peste 10 milioane de ovine, România nu se află în top cinci expor­tatori de carne, spre deosebire de Spania. Acum, un jucător din Braşov a investit într-un abator de mare capacitate şi vrea să livreze carne halal europenilor.
16:30
România, ţara producătoare de vin ieftin. Cum ieşim din această paradigmă? „Vinurile noastre, în termeni de calitate, intră în competiţie cu vinurile străine“ Ziarul Financiar
În domeniul vinului, România este cunoscută ca o ţară care produce vin ieftin, iar acest lucru era valabil până ca antreprenorii să se ajute de fon­duri europene, din ultimii 10-15 ani, pentru a face investiţii în crame, care au condus automat la o creştere a calităţii.
16:30
​România participă la World Travel Market Londra, unul dintre cele mai importante târguri de turism. Ministerul Economiei şi 35 de operatori din turismul local sunt prezenţi la standul naţional Ziarul Financiar
16:30
Mandatele actualei conduceri a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare se încheie la 23 noiembrie 2025 Ziarul Financiar
Acum 12 ore
16:00
SEE TOP 100: Jumătate din cele mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est sunt româneşti. OMV Petrom rămâne liderul regiunii, cu vânzări de 6,7 miliarde de euro Ziarul Financiar
16:00
Alianţă între giganţi. Şeful Deutsche Telekom anunţă o „Fabrică AI” subterană în Munchen, un proiect dezvoltat cu NVIDIA şi SAP Ziarul Financiar
Germania va avea o fabrică industrială de Inteligenţă Artificială (AI), construită „adânc sub pământ, în inima Munchenului”, un proiect menit să ofere economiei germane infrastructura necesară pentru a fi competitivă în noua eră tehnologică. Anunţul a fost făcut de Tim Höttges, CEO-ul Deutsche Telekom, alături de liderii partenerilor strategici NVIDIA şi SAP.
15:30
Harta judeţelor după rata şomajului. România extremelor în şomaj, două ţări pe aceeaşi hartă a muncii: în unele judeţe şomajul sare de 9%, în timp ce altele funcţionează aproape la capacitate maximă, cu şomaj în jur de 1% Ziarul Financiar
România este o ţară a extremelor când vine vorba de rata şomajului înregistrat, un indicator care arată ponderea şomerilor înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în totalul populaţiei active civile.
15:30
Starbucks cedează controlul operaţiunilor din China pentru 4 Miliarde de dolari şi păstrează 40%: Gigantul cafelei mizează pe creştere în faţa rivalilor locali care vând latte la doar 1,4 dolari, încearcă să salveze brandul într-o piaţă extrem de competitivă şi în plină expansiune Ziarul Financiar
15:30
Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal: Deficitul bugetar poate coborî în 2026 sub nivelul de 6,5%, chiar aproape de 6% din PIB. Reducerea evaziunii fiscale şi a arbitrajului fiscal pot juca rol esenţial în scăderea deficitului după 2026, chiar sub 5% Ziarul Financiar
15:15
O nouă tranzacţie pe piaţa de logistică: ELI Parks închiriază aproape 1.800 mp către compania de logistică Quehenberger în proiectul ELI Park Bacău Ziarul Financiar
15:15
Apar numele investitorii care au investit în cea mai mare vânzare de acţiuni de pe bursă: BERD a investit 67 mil. lei în acţiuni Cris-Tim în IPO-ul companiei, o deţinere de circa 5% Ziarul Financiar
15:15
Un politician american care a susţinut România: Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney din perioada când România a intrat în NATO a murit la vârsta de 84 de ani Ziarul Financiar
15:00
Polonia porneşte o cursă contra cronometru şi îşi construieşte propriul scut anti-drone, înaintea UE: Varşovia vrea construirea unui sistem operaţional în 3 luni, împinge industria locală în prim-plan şi pregăteşte un „zid invizibil” împotriva ameninţărilor Rusiei, Belarusului şi a noului „război al dronelor” care redesenează securitatea Europei Ziarul Financiar
14:15
Oana Ijdelea, Ijdelea&Asociaţii. Lukoil pleacă, dar întrebările rămân: ce facem după retragerea unui actor major din energie? Ziarul Financiar
14:15
Hidroelectrica a depăşit marţi pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final, la 5 ani de la momentul în care a intrat pe acest segment Ziarul Financiar
14:15
Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney din perioada când România a intrat în NATO a murit la vârsta de 84 de ani Ziarul Financiar
13:30
Semnal de alarmă în piaţa muncii din Marea Britanie: Devine facultatea o investiţie nerentabilă? Salariul minim începe să egaleze veniturile de început ale absolvenţilor din domenii precum contabilitate, avocatură şi servicii financiare. Ziarul Financiar
13:30
ANAF nu renunţă la lupta cu fraţii Micula: a câştigat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poate recupera sumele acordate ilegal grupului din Oradea. Se termină un ”război” de 20 de ani? Ziarul Financiar
13:00
Şoc pe piaţa muncii din Marea Britanie: Salariul minim ajunge să întreacă veniturile absolvenţilor. Universitatea devine o păcăleală scumpă? Tinerii fug de studii pe fondul crizei de recrutare în contabilitate, avocatură şi finanţe Ziarul Financiar
12:45
BERD a investit 67 mil. lei în acţiuni Cris-Tim în IPO-ul companiei: deţinere de circa 5% Ziarul Financiar
12:45
Recomandări pentru clienţii First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor Ziarul Financiar
12:45
Investitorii stau ca pe ace: Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 mld. dolari al lui Elon Musk la Tesla. Bonusul se va discuta în adunarea acţionarilor de pe 6 noiembrie. Musk a ameninţat că dacă bonusul nu îi va fi acordat, ar putea renunţa la conducerea companiei Ziarul Financiar
12:45
​Precizare privind articolul „România mai adaugă o fabrică de biciclete: Simplon, producător austriac de biciclete, vine la Timişoara” Ziarul Financiar
12:45
(P) Cum ajută plăţile digitale IMM-urile să crească vânzările şi să reducă costurile Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.