Cum îşi pot optimiza companiile deţinerile imobiliare? Urmăriţi ZF Live miercuri, 5 noiembrie, ora 12.30, cu Ştefan Gheorghiu, fondator şi CEO Saiv Global

16:45

România, al doilea cel mai mare cioban al Europei, după Spania, începe să-şi schimbe statutul de exportator de animale vii către ţările arabe şi să se orienteze către exportul de carne procesată. Deşi are peste 10 milioane de ovine, România nu se află în top cinci expor­tatori de carne, spre deosebire de Spania. Acum, un jucător din Braşov a investit într-un abator de mare capacitate şi vrea să livreze carne halal europenilor.