Barometrul INSCOP: Generațiile românești, divizate politic între AUR și PSD

15:00

În ziua lansării candidaturii pentru Primăria Capitalei, Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Nicuşor Dan s-a refugiat într-un mix de râs şi incertitudine. Şi Cătălin Drulă a fost întrebat recent cam acelaşi lucru. Răspunsurile sale sunt, însă, cât se poate de bizare. […] The post Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan a încălcat Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: „Constituţia, un mit!” first appeared on Lumea Politică.