Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate… 80.000 de euro a costat”

Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, avertizează că tragedia din Rahova – explozia care a ucis trei persoane și a rănit alte 15 – riscă să se repete oricând, din cauza rețelelor de gaze vechi și a neglijenței. Declarațiile sale vin pe fondul unui val de apeluri la 112 pentru miros de gaze, dar și după un […]