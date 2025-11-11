Nicușor Dan, prima reacție după ce CSM a solicitat ca Oana Gheorghiu să fie anchetată: „Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită”

15:10

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nota pe care ar da-o relației sale cu primul-ministru Ilie Bolojan este una „ de trecere", însă a spus că nimeni nu are pretenția la existența unei prietenii între ei. „Nu a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acuma, e una (o […]