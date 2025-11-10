Trei decenii și jumătate de acreditare în România! Aniversare cu fast pentru una dintre cele mai vechi instituții din democrație

11:50

O şedinţă de consiliu judeţean, la Brăila, a încins spiritele între consilierul PNL, Ovidiu Nechita, şi şeful CJ Brăila, Iulian Chiriac. Cei doi s-au înjurat ca la uşa cortului din cauză că Nechita i-a solicitat lui Chiriac opinia asupra unor amendamente la proiectele de pe ordinea de zi, apoi i-a spus că „este irelevant cuvântul […]