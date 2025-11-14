Tragedie în Suedia. Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane în centrul capitalei Stockholm

12:00

România va trebui să înveţe să acorde ajutoare de stat care să coste puţin, pentru că nu are bani, iar recomandarea noastră către Guvern este să se concentreze pe instrumente financiare, în special garantarea creditelor sau alte mecanisme similare de intervenţie, care nu înseamnă cash direct, a transmis, vineri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la o conferinţă de specialitate.