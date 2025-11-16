Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete au depăşit borna de 1 miliard de lei în 2024, la opt ani de la e la intrarea în vigoare a legii prin care se acordă. Pensia de serviciu medie a sărit de 7.500 de lei brut în 2024 – analiză exclusivă

Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete au depăşit borna simbolică de un miliard de lei în anul 2024, arată o analiză exclusivă realizată de Economica.net. Ele se plătesc doar din Bugetul de Stat de către Casa de Pensii a SRI, iar suma totală brută achitată beneficiarilor în 2024 e de cel puţin două ori mai mare decât cea plătită în 2016, primul an în care s-au acordat în baza Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, reiese din analiza Economica.net bazată pe informaţii pe care le-am obţinut de la SRI.

