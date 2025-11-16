Nicuşor Dan, despre măsurile Guvernului: Dacă ne uităm macro – un succes; poate că puteau să fie altfel. 2026 va fi un an dificil

22:10

Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete au depăşit borna simbolică de un miliard de lei în anul 2024, arată o analiză exclusivă realizată de Economica.net. Ele se plătesc doar din Bugetul de Stat de către Casa de Pensii a SRI, iar suma totală brută achitată beneficiarilor în 2024 e de cel puţin două ori mai mare decât cea plătită în 2016, primul an în care s-au acordat în baza Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, reiese din analiza Economica.net bazată pe informaţii pe care le-am obţinut de la SRI.