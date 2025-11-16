Iranul susţine că a oprit îmbogăţirea uraniului, întrucât bombardamentele israeliene şi americane i-au avariat instalaţiile
Economica.net, 16 noiembrie 2025 22:10
Iranul a sistat îmbogăţirea uraniului la instalaţiile sale nucleare, ca urmare a pagubelor provocate acestora de bombardamentele israeliene şi americane din luna iunie, nu din cauza vreunei decizii interne, a declarat duminică ministrul iranian de externe Abbas Araqchi, potrivit agenţiei de ştiri IRNA, citată de AFP şi EFE
