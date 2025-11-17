Dan Armeanu, vicepresedinte ASF: Activele sistemului de pensii private au trecut de pragul istoric de 200 miliarde lei în noiembrie

20:15

Mol, compania de petrol şi carburanţi a Ungariei, lu­crează la un plan de a pre­lua o participaţie de puţin peste 11% la con­cu­rentul sârb NIS, blocat în pre­zent de sancţiuni americane de­oa­rece este controlat de colosul rus Gazprom. Deşi pachetul de acţiuni nu i-ar oferi companiei maghiare controlul, acesta ar schimba structura acţionaria­tului prin diluarea influenţei ruseşti şi ar putea scoate NIS din zona de pericol. Informaţiile vin din presa maghiară şi nu ar trebui să surprindă.