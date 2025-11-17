Vitalaire România, parte a Grupului Air Liquide, se mută în One Cotroceni Park
Ziarul Financiar, 17 noiembrie 2025
România evită recesiunea. Economia a crescut în T3 cu 1,6% şi cu 0,8% în primele trei trimestre. Chiar dacă creşterea pare mică, este mult peste ce anticipau economiştii. Adrian Codirlaşu: Datele sunt bune. Pe întreg anul vom avea o creştere de 0,3 – 0,4%. Aurelian Dochia: Este bine. Dar nu suficient. O creştere de sub 1% este o creştere de supravieţuire # Ziarul Financiar
Economia României a înregistrat în al treilea trimestru un salt de 1,6%, an/an. La trei luni, creşterea este de 0,8%, la fel ca anul trecut.
ZF Live. Ioana Teodorescu, director client services & growth, şi Maria Vătămanu, head of strategy, MRM România: „Consumatorul român este nerăbdător. Vrea totul «aici şi acum» şi nu mai acceptă o relaţie superficială cu brandurile“. Bugetele clienţilor migrează către tehnologie şi instrumente care generează vânzări imediate # Ziarul Financiar
Piaţa de marketing din România traversează o perioadă de transformare, marcată de stagnarea bugetelor şi de o schimbare a comportamentului consumatorilor, care au devenit mai nerăbdători şi mai concentraţi pe valoarea adăugată imediată. Într-un context economic complex, companiile nu mai caută doar notorietate, ci soluţii tehnice care să le crească eficienţa şi să genereze vânzări rapide.
Cătălin Grigoriu, fondatorul distribuitorului de inputuri agricole Moldova Farming: Înţeleg până într-un punct creşterea taxelor şi impozitelor pentru reducerea deficitului bugetar, dar vreau să văd solidaritate şi o coaliţie care să pună România pe primul loc. Doar atunci climatul investiţional se va îmbunătăţi # Ziarul Financiar
Taxa de 1% pe cifra de afaceri este o taxă „anti-investiţională, antibusiness şi total demotivantă“, spune antreprenorul Cătălin Grigoriu, fondatorul distribuitorului de inputuri agricole Moldova Farming.
Marian Sîmpetru, eSolutions: 2025 a adus stabilizarea proiectelor, după doi ani de contracţie a industriei. Am demarat proiecte noi, iar interesul pentru produsele şi serviciile de AI este în creştere, semn că organizaţiile sunt mai deschise către inovaţie şi automatizare # Ziarul Financiar
După doi ani marcaţi de prudenţă şi contracţii în industria de tehnologie, anul 2025 a adus pentru eSolutions - companie specializată în dezvoltarea de sofware şi traininguri pe zona de tehnologie - primele semne de stabilizare şi relansare, a spus Marian Sîmpetru, managing partner al companiei. Astfel, în 2025, compania a reuşit să deschidă proiecte noi în zonele sale cheie de expertiză, în timp ce interesul pentru produsele şi serviciile de inteligenţă artificială (AI) a continuat să crească.
INTERVIU Exclusiv ZF cu Fredrik Persson, preşedintele Business Europe: Europa trebuie să asculte „brutarul“, adică antreprenorii, dacă vrea un „tort“ mai mare. Completăm rapoarte de conformare în loc să completăm cereri de brevete # Ziarul Financiar
Europa se confruntă cu o criză de competitivitate în raport cu China şi Statele Unite care nu mai poate fi ignorată. În ultimele trei decenii, Uniunea Europeană a rămas în urmă în ceea ce priveşte creşterea economică, iar consecinţele se văd astăzi în capacitatea redusă de inovare, în lipsa investiţiilor şi în dificultatea de a crea noi locuri de muncă.
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Zecile, sutele, miile de investitori care se uită şi la curs şi la dobânzi şi la perspective se simt relativ confortabil, altfel nu ar sta aşa cuminţi. Credibilitatea pieţelor internaţionale se poate pierde dacă arătăm nehotărâre. Programul de corecţie fiscală trebuie să continue # Ziarul Financiar
BNR sprijină programul guvernamental de corecţie fiscală cu toate forţele, în apariţiile publice şi în discuţiile cu finanţatorii internaţionali, şi se observă o îmbunătăţire radicală a încrederii în programele României, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei.
Bursă. Acţiunile Nuclearelectrica urcă la 51 de lei după creşterea profitului cu 27% în primele nouă luni # Ziarul Financiar
Acţiunile Nuclearelectrica au crescut vineri cu 4%, ajungând la 51 de lei, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la 15,3 miliarde de lei, după raportarea rezultatelor financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025
Bursă. Transgaz atinge un nou maxim istoric, acţiunile urcă până la 65,6 lei şi avansează 180% în 2025 după rezultatele la T3 # Ziarul Financiar
Acţiunile Transgaz au înregistrat creşteri de până la 4% după raportarea rezultatelor financiare, atingând un nou maxim istoric de 65,6 lei, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la 12,3 miliarde de lei.
Bursă. Acţiunile Romgaz ating un nou maxim istoric după creşterea profitului în T3 # Ziarul Financiar
Acţiunile Romgaz au urcat vineri la un nou maxim istoric, atingând 10,2 lei, după raportarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea, consolidându-se peste pragul psihologic de 10 lei. Capitalizarea companiei de stat a ajuns la 39,3 miliarde de lei, dublu faţă de începutul anului.
Bursă. Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România: producţia şi veniturile scad în nouă luni din 2025, dar profitul rămâne peste bugetul rectificat. Profitul net din T3, minus 14%. Veniturile, plus 16% # Ziarul Financiar
Hidroelectrica (H2O), cea mai mare companie de stat din România, cu o capitalizare de 54,3 mld. lei, a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 rezultate operaţionale şi financiare mai scăzute faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar în linie cu bugetul rectificat aprobat la 31 octombrie
Bursă. Acţiunile Digi cresc la 101,6 lei, investitorii reacţionează la rezultate şi la planurile de listare a filialei din Spania # Ziarul Financiar
Acţiunile Digi Communications au urcat vineri cu 0,6%, până la 101,6 lei, reflectând atât rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2025, cât şi mesajul companiei privind listarea filialei din Spania.
Bursă. Investitorii rămân precauţi: acţiunile MedLife se menţin la 8,8 lei. Compania a avut profit de 4,5 mil. lei în T3, dar pierdere la 9 luni # Ziarul Financiar
Investitorii se aşteptau ca MedLife (M) să raporteze pierderi, iar rezultatele pentru primele nouă luni din 2025 au confirmat un minus modest de 6,3 mil. lei, în condiţiile unei cifre de afaceri consolidate de peste 2,36 mld. lei, în creştere cu 19,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Ruşii, maeştrii şahului, primesc şah mat de la americani în cazul Lukoil? Colosul Carlyle ar fi interesat de activele internaţionale ale grupului rusesc. În România, Carlyle, prin BSOG deţine 10% din producţia de gaze # Ziarul Financiar
La finalul săptămânii trecute, presa intermaţională a scris, citând surse, că pe lista celor interesaţi de activele internaţionale ale Lukoil a intrat colosul american Carlyle. Mişcarea nu este surprinzătoare, spun specialiştii din sector, mai ales că cel care a declanşat „varcarmul“ asupra gigantul rus este nimeni altul decât Donald Trump.
ZF face 27 de ani, iar tema suplimentului din acest an este de a face o incursiune în trecut, în fiecare an, pentru a ne readuce aminte ce s-a întâmplat.
Sunt peste o sută de mărturii scrise în paginile care urmează care ne spun: DA, categoric contează.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Gabriel Andronache, vicepreşedinte ANRE: Din 2027, plăţile pentru energie vor fi mult mai mici faţă de acum. Sunt 7.200 MW verzi cu autorizaţii de funcţionare, la anul ajungem la 2.000 MW în stocare. Din 2027 este gazul din Marea Neagră, iar aici va fi cel mai ieftin de consumat. Este o suprapunere extraordinară # Ziarul Financiar
În 2025, până la începutul lunii septembrie au fost deja conectaţi puţin peste 1.000 MW la sistem, astfel că anul acesta intră direct în acel „hall of fame“ al celor mai buni ani pentru investiţiile în energie.
Bursă. Participarea la emisiunea Fidelis din noiembrie 2025, cea mai redusă din mai încoace: statul atrage 1,3 mld. lei, cu dobânzi mai mici şi investitori mutaţi spre acţiuni. Două treimi, în euro # Ziarul Financiar
Subscrierile pentru emisiunea de titluri de stat Fidelis din noiembrie 2025 au fost cele mai reduse din ultimele şase luni, semnalând o temperare a apetitului investitorilor pentru această formă de economisire.
Adrian Vasilescu, BNR: De ce cresc preţurile? Şi de ce descresc... câteodată? (1) # Ziarul Financiar
Normal ar fi fost ca peste fix o lună şi jumătate, de revelion, să marcăm sfârşitul actualului ciclu inflaţionist. Dar ce mai poate fi normal în 2025? Un an de-a lungul căruia am avut rareori motive să invocăm cuvântul normalitate. Washington Post, zilele trecute, nota că lumea a fost dată peste cap în 2025. Iar democraţia, economia şi geopolitică au ieşit din normalitate.
Indicele bursier Stoxx Europe 600 a înregistrat un avans de peste 30% exprimat în dolari în acest an, lăsând acţiunile americane cu mult în urmă. Însă ştiţi care piaţă pune chiar şi această performanţă în umbră? Cea a Ungariei, potrivit Financial Times Alphaville.
Drill, baby, drill: Moscova tocmai ce-a descătuşat un nou val de explorări de gaze în Mediterana # Ziarul Financiar
Comisia Europeană şi-a manifestat recent susţinerea pentru un nou acord de explorare de gaze offshore dintre Grecia şi ExxonMobil, argumentând că o colaborare cu parteneri „de încredere“ ca SUA va ajuta Europa să scape în sfârşit de dependenţa de gazele ruseşti.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Codirlaşu, CFA România: Bursa a urcat cam repede şi la asemenea urcări rapide ne putem aştepta la scăderi la fel de rapide # Ziarul Financiar
Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România şi lector universitar, spune că Bursa de Valori de la Bucureşti a avut o evoluţie spectaculoasă în ultima perioadă, acest lucru datorându-se în mare parte inflaţiei, însă şi corecţiile – când vor veni sau dacă vor veni – vor fi consistente.
Mugur Isărescu, BNR: Observăm o îmbunătăţire radicală a încrederii în programele României. Investitorii se simt confortabil # Ziarul Financiar
BNR urmăreşte să ajusteze inflaţia, care a depăşit 9%, păstrând actuala dobândă de politică monetară la 6,5%, şi încearcă să nu accentueze intrarea economiei în recesiune, după cum reiese din declaraţiile lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, care, bazându-se pe speranţă şi pe experienţa proprie, anticipează că nu vom avea două trimestre consecutive de creştere negativă, în contextul corecţiei fiscale.
Economia este mai puternică decât au anticipat economiştii: plus 0,8% la nouă luni # Ziarul Financiar
Economia a crescut în T3 cu 1,6% şi cu 0,8% în primele trei trimestre. Industria a crescut în septembrie cu 2,6% iar exporturile cu 9%.
Nedim Baytorun, CEO, Vodafone România: România nu trebuie să rateze trenul care o poate plasa ca un hub regional digital # Ziarul Financiar
România poate deveni un hub digital regional, însă pentru a valorifica această oportunitate sunt necesare investiţii susţinute şi strategii coerente care să susţină dezvoltarea infrastructurii şi adoptarea tehnologiilor emergente, a spus Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România, în cadrul conferinţei ZF Digital Summit 2025. România în era AI: Agenţi de progres sau de risc?.
Coloşii tech americani intră în hora investiţiilor verzi în Europa, inclusiv în România # Ziarul Financiar
Companiile de utilităţi investesc în mod natural în producţia de energie verde, companiile petroliere au devenit printre cei mai puternici investitori în regenerabile în contextul tranziţiei energetice, dar acum apare o nouă „generaţie“ de investitori în regenerabilele europene: coloşii tech americani, alături de fonduri de investiţii majore.
România are la tot pasul oportunităţi de a se transforma cu ajutorul AI. „Această tehnologie poate face diferenţa, ajută la creşterea productivităţii, la a crea o cu totul altă dinamică în piaţă“ # Ziarul Financiar
România se află într-un moment-cheie al tranziţiei digitale, în care accesul la inteligenţă artificială (AI) este mai facil ca oricând, dar miza reală nu este doar adoptarea tehnologiei, ci transformarea ei într-un avantaj competitiv şi sustenabil. În cadrul evenimentului ZF Digital Summit 2025, lideri din tech, telecom şi zona de reglementare au conturat o imagine optimistă, dar pragmatică: potenţialul este uriaş, însă fără direcţie strategică clară riscă să rămână subexploatat. Conferinţa ZF Digital Summit 2025. România în era AI: Agenţi de progres sau de risc? a fost realizată de ZF în parteneriat cu Visa, Mastercard, Vodafone, Bitdefender, BRD, CEC Bank, Bondoc şi Asociaţii, Corporate Intelligence Agency, ENEVO Group, Filip&Company, Five Elements Digital, Garanti BBVA, Inform, Motorola, Popovici, Niţu, Stoica & Asociaţii, Safetech şi Wonderful.
ZF 27 de ani. Sorin Pâslaru, redactorul-şef al ZF: “Să rămâi modest, să fii mereu plin de îndoieli, să asculţi opiniile celorlalţi, să fii deschis, să fii curios, să atragi cele mai bune minţi în organizaţie şi să le asculţi” # Ziarul Financiar
„Cum poate o firmă să reziste şi să fie la fel de puternică timp de 200 de ani, cum este grupul Generali, în condiţiile atâtor schimbări tehnologice şi politice care au avut loc de-a lungul a două secole?”, a fost întrebat recent la Bucureşti Andrea Sironi, preşedintele Consiliului de Administraţie al Generali Group, cel mai mare asigurător italian, cu aproape 900 de miliarde de euro active sub administrare.
A călătorit prin toată Europa, inclusiv cu trenul, a vorbit cu oameni simpli, cu oficiali şi instituţii pentru a afla ce nu merge în Uniunea Europeană, ce trebuie făcut pentru o UE a tuturor, mai puternică economic şi social, capabilă să concureze cu SUA şi cu China # Ziarul Financiar
Enrico Letta a fost premier al Italiei într-una dintre cele mai dificile perioade pentru economie, între 2013 şi 2014, când ţara sa şi Europa erau lovite de marea criză şi de criza datoriilor suverane, şi când zona euro risca să se destrame. Pentru una dintre cele mai grave probleme ale ţării sale, rata şomajului în rândul tinerilor la 40%, italianul a căutat o soluţie europeană. Letta este un proeuropean convins.
Anuarul ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România, ediţia 2025, aniversează două decenii: ajunge businessul românesc la un nou record? # Ziarul Financiar
Cele mai valoroase 100 de companii din România au fost evaluate în fiecare an din ultimii patru la peste 100 de miliarde de euro, reuşind în 2024 să ajungă la un nivel record, de 126,6 mld. euro.
