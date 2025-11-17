Forjat din ciocnirea marilor puteri: Cum a ajuns un tânăr informatician şcolit în programul destinat „super-creierelor” din academiile de elită ale Chinei să-şi ridice un imperiu de peste douăzeci de miliarde de dolari clădit pe haosul războiului comercial global

09:15

După doi ani marcaţi de prudenţă şi contracţii în industria de tehnologie, anul 2025 a adus pentru eSolutions - companie specializată în dezvoltarea de sofware şi traininguri pe zona de tehnologie - primele semne de stabilizare şi relansare, a spus Marian Sîmpetru, managing partner al companiei. Astfel, în 2025, compania a reuşit să deschidă proiecte noi în zonele sale cheie de expertiză, în timp ce interesul pentru produsele şi serviciile de inteligenţă artificială (AI) a continuat să crească.