Bursă. Hidroelectrica reia devărsările pentru a continua golirea barajului Vidraru. „Populaţia este rugată să nu pescuiască în albie”

Fatih Birol se află într-o vizită de lucru în România în care va avea întrevederi de nivel înalt cu mai mulţi oficiali. Momentul este extrem de complex în con­tex­tul în care International Energy Agency (Agenţia Internaţională pentru Energie) a anunţat miecuri, în cadrul raportului său World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru in­dustria energetică, faptul că cererea mon­dială de petrol şi gaze ar putea continua să creas­că până în anul 2050, semnalând astfel o abatere de la previziunile anterioare pri­vind o tranziţie rapidă către surse de ener­gie curate. IEA – supranumită „gardianul secu­ri­tăţii energetice a Occidentului“ – se află de ani buni sub presiune politică, mai ales din partea Statelor Unite, pentru a susţine o viziune mai pragmatică în privinţa produc­ţiei de energie, a scris recent Reuters.