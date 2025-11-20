Investitorii dau năvală la Nvidia: Gigantul american se aşteaptă la venituri de 65 miliarde de dolari pentru trimestrul curent, cu aproximativ 3 miliarde peste aşteptările Wall Street. Acţiunile companiei au crescut cu până la 6% în tranzacţiile after-hours.
Ziarul Financiar, 20 noiembrie 2025 02:00
Investitorii dau năvală la Nvidia: Gigantul american se aşteaptă la venituri de 65 miliarde de dolari pentru trimestrul curent, cu aproximativ 3 miliarde peste aşteptările Wall Street. Acţiunile companiei au crescut cu până la 6% în tranzacţiile after-hours.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 2 ore
02:00
Acum 4 ore
00:30
Sectorul financiar nebancar poate fi parte a soluţiei, alături de sectorul bancar pentru creşterea economică. Legislaţia nouă vine cu provocări şi riscul de a inhiba inovarea şi creşterea economică, dar alinierea la standardele OECD nu poate decât să asigure o direcţie pozitivă către oportunităţi de dezvoltare # Ziarul Financiar
Sectorul financiar nebancar poate reprezenta o soluţie, alături de sectorul bancar, în actualul context economic cu care se confruntă România, mai ales că există spaţiu suficient de creştere la o pondere de 20% din PIB şi în condiţiile în care România se află pe ultimul loc la nivel european.
00:15
ZF Agropower. „Tot mai mulţi tineri încep o afacere în zootehnie, chiar dacă nu au lucrat în domeniu. Însă există problema schimbului de generaţii în ferme“ # Ziarul Financiar
Zootehnia devine mai atractivă pentru tineri, deşi este un domeniu greu, însă sectorul se confruntă cu o încetinire a schimbului de generaţii în ferme, adică fermierii care ajung la vârsta pensionării nu mai au cui să lase afacerile pentru că mulţi tineri nu-şi doresc să preia un astfel de business.
00:15
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Ce spun despre investiţii fondatorii Vestinda, platformă care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas: Investiţiile sunt o călătorie iniţiatică. Porneşti de la câteva sute de lei sau euro investiţi lunar şi mergi către obiectivele şi sensul tău # Ziarul Financiar
Într-o lume în care informaţia financiară e tot mai greu de filtrat, iar frica de a pierde bani rămâne una dintre cele mai mari bariere care îi ţin pe oameni departe de pieţele de capital, doi antreprenori români mizează pe educaţie şi pe simplificarea procesului de a investi cu o platformă care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Andrei Goşu, managing partner, Ascendis: Pentru succes, ai nevoie de cultură generală, trebuie să citeşti. Organizaţiile care excelează operaţional sunt cele în care decizia se ia de la un nivel cât mai jos # Ziarul Financiar
Andrei Goşu este consultant Ascendis din 2005, iar în 2008 a devenit partenerul şi directorul general al companiei de training şi consultanţă în domeniul dezvoltării organizaţionale. În această perioadă, dincolo de evoluţia personală, Goşu a fost aproape de unele dintre cele mai mari companii din România în transformările organizaţionale prin care acestea au trecut, mai ales în ultimii ani. Instabilitatea rămâne totuşi cea mai mare provocare.
00:15
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Cum adaptezi beneficiile unei organizaţii în schimbare? Orange România caută soluţii pentru 4.000 de angajaţi după o fuziune care a ridicat media de vârstă cu zece ani # Ziarul Financiar
Pentru Doina Filip, Head of Reward & HR Budget, Human Resources în cadrul Orange România, principala provocare după fuziunea dintre Orange România şi Orange România Communications (Fosta Telekom Romania Communications, finalizată la 1 iunie 2024) nu a fost una tehnică, ci una umană.
00:15
Românii şi cultura asigurărilor: Ne temem de riscuri, dar ne asigurăm prea puţin. Mentalitatea românilor legată de prevenţie în asigurări continuă să fie una reactivă decât preventivă # Ziarul Financiar
Asigurările au prins avânt în România, înregistrând creştere în fiecare an, în ciuda condiţiilor de incertitudine, a creşterilor de preţuri, a inflaţiei şi a întregului context dificil pe care îl traversăm, ajungând la finalul anului trecut la un volum al subscrierilor de peste 23 mld. lei, cu investiţii de peste 33 mld. lei de-a lungul timpului în economia românească.
00:15
Cum ajungi antreprenor după ce toată viaţa ţi-ai dorit să fii angajat? O nemulţumire la locul de muncă l-a determinat pe Dorin Delca să pornească pe cont propriu, iar acum produce contoare electrice cu 27 de angajaţi # Ziarul Financiar
Dorin Delca, fondatorul companiei Watt Unit din Constanţa, e antreprenor de 16 ani şi spune că a ajuns aici din greşeală. Nu şi-a dorit niciodată să devină antreprenor. „Am avut întotdeauna, dacă vreţi, cultura angajatului. Am vrut iniţial să lucrez într-o fabrică. Asta visam când am terminat facultatea. Am fost foarte mulţi ani angajat. Am lucrat doar în domeniul instalaţiilor electrice - la instalator, la distribuitor şi la producătorul de echipamente electrice. Ulterior, am devenit antreprenor.“
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Brandul de design House of VLAdiLA vrea să se extindă în afara ţării prin francize. „Urmează să deschidem în Republica Moldova, dar suntem în discuţii avansate şi pentru Franţa“ # Ziarul Financiar
Brandul de design House of VLAdiLA, specializat în realizarea de tapet, pariază pe extindere în afara ţării prin intermediul unor francize. Primul pas în această direcţie va fi făcut în Republica Moldova, existând discuţii avansate şi pentru semnarea unei francize în Franţa.
00:15
30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori: amintiri, provocări şi lecţii ale primilor brokeri care au construit piaţa, de la tranzacţii pe hârtie la ecosistemul modern # Ziarul Financiar
La trei decenii de la redeschiderea pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti îşi marchează aniversarea printr-o serie de evenimente care aduc împreună oamenii care au construit industria, au trecut prin crize, au pierdut, au câştigat şi au învăţat.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Antoniu Bota, investitor: Marile companii dau semne de oboseală, ceea ce nu este surprinzător. Personal, mizez pe IAR Braşov # Ziarul Financiar
Dan Antoniu Bota, deţinător al CFA şi investitor la Bursa de Valori Bucureşti, spune că după o evoluţie fulminantă în acest an, marile companii dau semne de oboseală, situaţie în care o corecţie de 5-10% devine un lucru aşteptat.
00:15
Cât de puternică e de fapt România pe scena economică a lumii. După PIB-ul real, economia României e pe locul 37 în lume în 2025, cu doar trei locuri mai jos faţă de Cehia. Polonia e lider în regiune, iar Germania în Europa. Când vine vorba însă de PIB-ul real per capita, România coboară dincolo de locul 50 # Ziarul Financiar
România va avea în acest an un PIB real de 271 mld. dolari, valoare care poziţionează economia locală pe locul 38 în lume într-un clasament condus de SUA, China şi Germania. Spre comparaţie, Cehia e pe poziţia a 35-a, iar Polonia e lider regional, pe locul 20, arată o analiză a BestBrokers, bazată pe datele FMI.
00:15
Care sunt sectoarele care au încă nevoie de forţă de muncă: industria, comerţul şi transporturile caută mii de oameni. Construcţiile şi energia intră pe un trend de creştere # Ziarul Financiar
Industria prelucrătoare, comerţul şi transporturile sunt pe primele locuri în clasamentul sectoarelor de activitate cu cele mai multe locuri de muncă vacante în al treilea trimestru al anului 2025, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
Antreprenori locali. Concelex: Avem planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei # Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei anul trecut, are planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei, potrivit oficialilor.
00:15
Bucureştiul este pregătit pentru un Ritz-Carlton dacă apare zona potrivită, spune vicepreşedintele Marriott pe Europa de Est # Ziarul Financiar
Grupul Marriott, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, se gândeşte să aducă în România branduri precum St. Regis şi Ritz Carlton, proiecte la care momentan piaţa locală poate doar visa.
00:15
GEN Z Trends. Ce este creativitatea pentru unii dintre cei mai creativi oameni din lume. # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a stat de vorbă cu unii dintre cei mai creativi oameni din industria advertisingului, comunicării şi marketingului pentru a afla ce este creativitatea şi cum te poţi raporta tu la ea într-o eră aparent dominată de inteligenţa artificială şi de tot zgomotul pe care aceasta îl aduce.
00:15
O nouă lege a impozitelor locale. Cresc din nou impozitele: taxele locale pentru locuinţă cresc cu 50%. Este eliminat Fondul de Contragarantare # Ziarul Financiar
Noile taxe intra în vigoare le la 1 ianuarie 2026. Sunt majorate taxele pe proprietate – case şi maşini. De asemenea este impusă o taxă de 25 de lei pentru coletele comandate de pe platformele non-UE.
00:15
Care sunt industriile care au încă nevoie de forţă de muncă: Industria prelucrătoare, comerţul şi transporturile au în continuare joburi neacoperite. Nevoia de forţă de muncă creşte în construcţii, energie şi transporturi # Ziarul Financiar
Industria prelucrătoare, comerţul şi transporturile sunt pe primele locuri în clasamentul sectoarelor de activitate cu cele mai multe locuri de muncă vacante în al treilea trimestru al anului 2025, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
Profluo, start-upul care a creat o platformă de automatizare cu agenţi AI a proceselor financiar-contabile, rundă de aproape 1 mil. euro condusă de BCR Seed Starter. Bogdan Năforniţă, CEO şi cofondator: Dezvoltăm agenţi care lucrează autonom. La runda de finanţare au mai participat Inspire Capital şi „unul dintre investitorii existenţi“, conform companiei # Ziarul Financiar
Start-upul românesc Profluo, care a dezvoltat o platformă de automatizare a proceselor financiar-contabile prin agenţi virtuali bazaţi pe inteligenţă artificială, a închis recent o nouă rundă de finanţare de 850.000 de euro, ridicând astfel totalul investiţiilor atrase la aproape 1,5 milioane de euro.
00:15
Bursa de la Bucureşti se îndreaptă în 2025 spre cel mai bun an din 2009 încoace: investitorii au câştigat aproape 50% cu tot cu dividende. Până acum. Unele acţiuni considerate odinioară „plictisitoare“, precum Transgaz, Transelectrica şi Romgaz, şi-au dublat sau chiar triplat valoarea în primul caz. În ultimele zile, brokerii au remarcat marcări de profituri # Ziarul Financiar
19 noiembrie 2025
23:15
23:15
Germania este în prag de criză a pensiilor, iar eforturile de reformare a sistemului ameninţă acum să ducă la prăbuşirea guvernului ţării # Ziarul Financiar
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte, iar tinerii sunt nevoiţi să suporte costurile susţinerii sistemului de pensii. Pensiile sunt un subiect constant de dezbatere în politica germană de decenii întregi. Oamenii trăiesc mai mult, ceea ce înseamnă că retrag bani din fondul de pensii de stat pe perioade din ce în ce mai mari după ce se pensionează. Iar numărul acestora este în creştere odată cu îmbătrânirea societăţii, scrie Deutsche Welle.
Acum 6 ore
Acum 8 ore
20:30
20:15
20:00
Cum merge piaţa de energie regenerabilă, câte proiecte vor fi puse în funcţiune din cele anunţate? Ce se anunţă pe piaţa de PPA în 2026? Care sunt planurile privind portofoliul de proiecte regenerabile ale Enery? Urmăriţi ZF Live joi, 20 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu Liviu Gravilă, head of România pentru Enery # Ziarul Financiar
19:45
Care sunt provocările companiilor româneşti în actualul context economic de austeritate şi stagnare? Cum se pot relansa investiţiile, poate poate reveni creşterea economică? Urmăriţi ZF Live joi, 20 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu George Mucibabici, senior advisor Alvarez & Marsal România # Ziarul Financiar
19:15
Cum se schimbă piaţa de turism? De la simplele pachete de vacanţă standard, oamenii sunt tot mai interesaţi de călătorii personalizate # Ziarul Financiar
Într-o piaţă tot mai competitivă a agenţiilor de turism, unde preţul rămâne principalul factor diferenţiator, puţini operatori reuşesc să parieze pe destinaţii tot mai inedite, însă unii jucători au început să mizeze pe personalizare, o nişă care creşte uşor, dar reuşeşte să atragă tot mai mult atenţia turiştilor.
19:15
Acum 12 ore
18:45
18:30
18:30
18:30
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
18:15
Industria alimentară, o piaţă de 16 mld. euro, se îndreaptă către un an 2026 complicat. Ce spun managerii: „Ultimele decizii legate de TVA şi facilităţi fiscale pun presiune pe consumatorul final, care resimte toate aceste schimbări în preţul produselor de zi cu zi“ # Ziarul Financiar
Producţia de alimente, un sector care reuneşte peste 14.000 de companii cu o cifră de afaceri totală de 16,5 milioane de euro, se îndreaptă către un 2026 dificil, spun managerii din domeniu, după ce anul acesta piaţa a trebuit să suporte creşterea TVA, eliminarea facilităţilor fiscale care au readus creşterile salariale pe o pantă ascendentă, dar şi presiuni datorate preţurilor energiei sau a materiilor prime.
17:45
17:45
17:45
Cine sunt cei mai avizi cititori ai lumii şi cum stă România în clasament: Câte cărţi citeşte, în medie, un român în fiecare an? # Ziarul Financiar
Un român a citit anul trecut, în medie, circa şase cărţi, alocând acestei activităţi un total de 147 de ore. Datele plasează piaţa locală pe locul al 24-lea în lume, conform unei statistici realizate de Voronoiapp.com, care citează World Population Review.
17:45
17:30
Studiul Jocurile video în România: 68% dintre utilizatorii de internet din România, echivalentul a circa 7,9 mil. persoane, se joacă cel puţin o dată pe lună. Cătălin Butnariu, RGDA: Vedem jucători tot mai implicaţi, care explorează jocurile ca formă de expresie, socializare şi chiar dezvoltare personală # Ziarul Financiar
17:15
De la 30.000 la 3 milioane de pasageri. Cum a reuşit aeroportul din Cluj, al doilea cel mai mare din ţară, să îşi crească traficul aerian de 100 de ori în aproape trei decenii? # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca este al doilea cel mai mare terminal din ţară, având cel mai mare trafic aerian, după Otopeni. Aeroportul deserveşte circa 4 milioane de persoane, aflate la o distanţă de 200 de kilometri de aeroport, cu toate că există şi alte aeroporturi în judeţele vecine, Clujul dispune de cele mai multe curse, fiind astfel principalul aeroport din Transilvania.
17:15
17:00
17:00
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie
16:30
„Ce vrei să devii când o să creşti?” Cum arată reconversia profesională la 25-30 de ani şi cum ajung să lucreze în IT sau recrutare tineri care au terminat Horticultură sau Filozofie? # Ziarul Financiar
„Ce vrei să devii când o să creşti?“ e o întrebare pe care cu toţii am primit-o când eram mici şi pentru care cei mai mulţi dintre noi am avut răspunsuri diverse, de la medic sau profesor până la vânzător, şofer, cântăreţ sau poliţist.
16:15
ZF Live. Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef, Libra Internet Bank: Rata creditelor neperformante este relativ stabilă, nu sunt variaţii majore, nu vedem o deteriorare semnificativă. Dar, depinde de cât de solidă este situaţia financiară a fiecărui client # Ziarul Financiar
Rata creditelor neperformante (NPL - n. red.) este „relativ stabilă, nu sunt variaţii majore, nu vedem o deteriorare semnificativă, dar depinde foarte mult de cât de solidă este situaţia financiară a fiecărui client“, a spus Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef al Libra Internet Bank, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
16:00
15:45
15:15
Coaliţia de guvernare s-a pus de acord cu privire la pensiile magistraţilor: 70% din salariul net, cu o perioadă de tranziţie majorată la 15 ani. Claudiu Sandu, vicepreşedinte CSM: Magistraţii nu pot accepta forma în care Guvernul intenţionează să modifice pensiile. Noi am spus 65% din brut # Ziarul Financiar
15:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.