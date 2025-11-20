Ilie Ilașcu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu. Maia Sandu a decretat o zi de doliu național în Republica Moldova în onoarea sa

13:50

Candidatul PNL la Primăria Municipiului București, Ciprian Ciucu, a semnat luni un protocol de colaborare cu Partidul REPER, afirmând că își dorește un parteneriat de durată, nu doar o asociere punctuală în perioada campaniei electorale. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă relatată de News.ro. „Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui, … Articolul Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui apare prima dată în Main News.