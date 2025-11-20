Intervenție în PTF Albița după ce într-un camion condus de un cetățean moldovean s-au găsit mai multe arme de foc
MainNews.ro, 20 noiembrie 2025 12:20
Reprezentanții mai multor structuri ale statului au lansat o intervenție în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Într-un un camion condus de un cetățean moldovean oprit la control s-au depistat arme de foc și lansatoare de rachetă. Descoperirea a avut loc în această noapte, când autoturismul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei. … Articolul Intervenție în PTF Albița după ce într-un camion condus de un cetățean moldovean s-au găsit mai multe arme de foc apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
12:20
Intervenție în PTF Albița după ce într-un camion condus de un cetățean moldovean s-au găsit mai multe arme de foc # MainNews.ro
Reprezentanții mai multor structuri ale statului au lansat o intervenție în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Într-un un camion condus de un cetățean moldovean oprit la control s-au depistat arme de foc și lansatoare de rachetă. Descoperirea a avut loc în această noapte, când autoturismul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei. … Articolul Intervenție în PTF Albița după ce într-un camion condus de un cetățean moldovean s-au găsit mai multe arme de foc apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
11:10
Surpriză în cursa pentru Primăria București. Anca Alexandrescu l-a devansat pe Cătălin Drulă # MainNews.ro
Cursa pentru Primăria București rămâne una strânsă, arată datele ultimului sondaj INSCOP. În timp ce Ciprian Ciucu și Daniel Băluță se mențin pe primele două poziții, surpriza este reprezentată de Anca Alexandrescu, care l-a depășit pe Cătălin Drulă în intenția de vot. Un sondaj INSCOP analizează intenția de vot pentru funcția de primar general al … Articolul Surpriză în cursa pentru Primăria București. Anca Alexandrescu l-a devansat pe Cătălin Drulă apare prima dată în Main News.
11:00
INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare în creștere în primele nouă luni din 2025 # MainNews.ro
Comenzile noi din industria prelucrătoare, cumulat pentru piaţa internă şi externă, au înregistrat un avans în termeni nominali de 5,2% în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Evoluția pozitivă a fost susținută de majorări în toate marile grupe industriale. Potrivit … Articolul INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare în creștere în primele nouă luni din 2025 apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
10:00
Cristian Popescu Piedone își anunță susținerea pentru Daniel Băluță la Primăria București: „Un burete de absorbție extraordinar al administrației locale” # MainNews.ro
Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectoarelor 4 și 5 din București, și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluță în cursa pentru primăria generală a capitalei. Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), formațiunea condusă de către Cristian Popescu Piedone va pune la dispoziția echipei de campanie a candidatului PSD 150 de voluntari. Anunțul a fost făcut de … Articolul Cristian Popescu Piedone își anunță susținerea pentru Daniel Băluță la Primăria București: „Un burete de absorbție extraordinar al administrației locale” apare prima dată în Main News.
08:50
Ilie Ilașcu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu. Maia Sandu a decretat o zi de doliu național în Republica Moldova în onoarea sa # MainNews.ro
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist din Transnistria, va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din București. În onoarea sa, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decretat o zi de doliu național. Deși acesta era și cetățean român, autoritățile de la București nu au adoptat o decizie similară. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi … Articolul Ilie Ilașcu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu. Maia Sandu a decretat o zi de doliu național în Republica Moldova în onoarea sa apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
21:50
SUA insistă asupra acceptării planului pentru pace în Ucraina. Care sunt termenii acestuia # MainNews.ro
Oficialii din SUA i-au indicat președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, că trebuie să accepte planul de pace schițat de negociatorii americani. Potrivit documentului, Ucraina ar urma să cedeze teritorii Rusiei, precum și să renunțe la o parte din armament, relatează Reuters. Demersul american are loc într-un moment în care armata rusă obține câștiguri pe câmpul de … Articolul SUA insistă asupra acceptării planului pentru pace în Ucraina. Care sunt termenii acestuia apare prima dată în Main News.
21:00
Israelul a lansat o campanie de bombardamente în sudul Libanului, deși este în vigoare acord de armistițiu cu Hezbollah. În urma celor mai recente lovituri a murit cel puțin o persoană. Oficialii israelieni susțin că această campanie are scopul de a împiedica reconsolidarea grupării Hezbollah, susținută de Iran, în regiunile de frontieră, relatează Reuters. Israelul … Articolul Israelul a bombardat sudul Libanului în ciuda acordului de armistițiu cu Hezbollah apare prima dată în Main News.
20:00
Darryl Nirenberg, ambasadorul nominalizat al SUA în România, la audierea în Senatul SUA: „Relația cu România nu a fost niciodată mai importantă” # MainNews.ro
Darryl Nirenberg, propunerea președintelui american Donald Trump pentru funcția de ambasador al SUA în România, a fost audiat în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, în vederea confirmării sale în funcție. Diplomatul a subliniat importanța relației dintre cele două țări. „România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având … Articolul Darryl Nirenberg, ambasadorul nominalizat al SUA în România, la audierea în Senatul SUA: „Relația cu România nu a fost niciodată mai importantă” apare prima dată în Main News.
19:10
Cristian Pistol reiterează că lotul 1 al autostrăzii Focșani-Bacău ar putea fi finalizat până la finalul anului # MainNews.ro
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunță că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani–Bacău (A7) sunt aproape de finalizare, existând posibilitatea încheierii acestora până la finalul anului. Pe cei 35,6 kilometri ai lotului Focșani-Domnești Târg stadiul de execuție a ajuns la 95%. „Construcția lotului 1 al autostrăzii … Articolul Cristian Pistol reiterează că lotul 1 al autostrăzii Focșani-Bacău ar putea fi finalizat până la finalul anului apare prima dată în Main News.
18:10
Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniștrii energiei și justiției în urma scandalului de corupție # MainNews.ro
Membrii Radei Supreme, parlamentul Ucrainei, au votat demiterea miniștrilor energiei și justiției. Cei doi se află în centrul unei investigații majore de corupție în domeniul energiei care a dus la cel mai mare scandal politic din Ucraina de la începutul războiului, relatează Reuters. Ancheta privind o presupusă schemă de 100 de milioane de dolari pentru … Articolul Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniștrii energiei și justiției în urma scandalului de corupție apare prima dată în Main News.
17:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. El a susținut că suma pe care ar economisi-o statul, dacă ar aplica reducerea de cheltuieli cu 10%, ar fi de 10 miliarde de lei, ea putând fi economisită în alt mod, nefiind nevoie de tăierea salariilor profesorilor, … Articolul Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune tăierii salariilor în sectorul bugetar apare prima dată în Main News.
16:10
Coaliția a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariu și perioada de tranziție să crească de la 10 ani la 15 ani # MainNews.ro
Coaliția de guvernare a adoptat o serie de schimbări la legea privind pensiile magistraților. Acestea vor avea 70% din valoarea ultimului salariu net. În plus, perioada de tranziție pentru mărirea vârstei de pensionare a crescut de la 10 ani la 15 ani. Noua variantă a fost redactată după ce judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituțională … Articolul Coaliția a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariu și perioada de tranziție să crească de la 10 ani la 15 ani apare prima dată în Main News.
15:00
Flavia Groșan, medicul care s-a remarcat prin mesajele conspiraționiste din timpul pandemiei, a încetat din viață # MainNews.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan a încetat din viață la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, fiind bolnavă de cancer la plămâni. Ea s-a remarcat în timpul pandemiei de COVID-19 prin pozițiile anti-vaccin și prin răspândirea de teorii ale conspirației referitoare la virusul SARS-CoV-2. Ea era internată la unitatea medicală din Oradea la secția de terapie … Articolul Flavia Groșan, medicul care s-a remarcat prin mesajele conspiraționiste din timpul pandemiei, a încetat din viață apare prima dată în Main News.
14:00
Protest în Piaţa Victoriei: Organizaţiile civice cer aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România # MainNews.ro
Comunitatea Declic, alături de organizațiile Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, protestul intitulat „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Evenimente similare vor avea loc și în Timișoara, Iași, Pitești și Arad, prin inițiativele locale. Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, bazată pe … Articolul Protest în Piaţa Victoriei: Organizaţiile civice cer aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România apare prima dată în Main News.
13:00
Proiectul privind pensiile magistraților continuă să stârnească controverse. În timp ce liderii coaliției de guvernare susțin că au ajuns la un consens privind cuantumul și perioada de tranziție, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) respinge această variantă. Conform noii propuneri, pensia magistraților ar urma să rămână la 70% net din valoarea salariului, iar perioada de tranziție … Articolul CSM respinge noua propunere a coaliției pentru pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
Ieri
10:50
Compania grecească Hellenic Petroleum se alătură competiției internaționale pentru preluarea celor peste 300 de benzinării și a infrastructurii energetice pe care gigantul rus Lukoil le deține în România, într-un moment în care sancțiunile SUA împotriva grupului rus se apropie de termenul-limită de 21 noiembrie. Publicația elenă Europost, citată de Rador, scrie că Hellenic Petroleum – … Articolul O firmă din Grecia intră în cursa pentru activele Lukoil din România apare prima dată în Main News.
10:20
INS: Locurile de muncă vacante au ajuns la 31.600 în trimestrul III 2025, în creștere față de trimestrul anterior # MainNews.ro
Numărul locurilor de muncă vacante din economia României a ajuns, în trimestrul III 2025, la 31.600, înregistrând o ușoară creștere – cu 300 de poziții – față de trimestrul anterior, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Rata locurilor de muncă vacante a urcat la 0,62%, cu doar 0,01 puncte procentuale peste nivelul … Articolul INS: Locurile de muncă vacante au ajuns la 31.600 în trimestrul III 2025, în creștere față de trimestrul anterior apare prima dată în Main News.
10:10
Operațiunea „Ziua Z”: 216 percheziții și 250 de persoane vizate în dosare de trafic de minori, droguri și pornografie infantilă # MainNews.ro
Poliţia Română şi DIICOT au demarat, miercuri, 216 percheziţii în toată ţara, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. Aproximativ 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri. Grupările vizate sunt suspectate de implicare în infracțiuni grave, precum trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de … Articolul Operațiunea „Ziua Z”: 216 percheziții și 250 de persoane vizate în dosare de trafic de minori, droguri și pornografie infantilă apare prima dată în Main News.
08:40
O dronă a pătruns 8 kilometri în spațiul aerian al României. Armata a ridicat de la sol patru avioane de vânătoare # MainNews.ro
Forţele Aeriene au ridicat de urgenţă aeronave Eurofighter şi F-16 în noaptea de marţi spre miercuri, după ce o dronă a fost detectată pătrunzând aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian românesc. Incidentul a determinat emiterea mesajelor RO-Alert în nordul judeţelor Tulcea şi Galaţi, a anunţat Ministerul Apărării. Ministerul Apărării a transmis, miercuri dimineaţă, că alarma … Articolul O dronă a pătruns 8 kilometri în spațiul aerian al României. Armata a ridicat de la sol patru avioane de vânătoare apare prima dată în Main News.
18 noiembrie 2025
22:10
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Mohammed bin Salman. Declarație uluitoare a liderului american despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit în vizită la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Acesta din urmă s-a angajat să majoreze investițiile în SUA până la valoarea de un trilion de dolari. Liderul american i-a luat apărarea oaspetelui său în privința asasinării din 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi … Articolul Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Mohammed bin Salman. Declarație uluitoare a liderului american despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi apare prima dată în Main News.
21:10
Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător # MainNews.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a sancționat doi operatori din Satu Mare cu amenzi de peste 200.000 de lei și a propus suspendarea avizelor de mediu, după ce a descoperit că aceștia depozitau necorespunzător substanțe periculoase, precum azotatul de amoniu, existând riscul unui accident major. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au atras atenția cu privire … Articolul Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător apare prima dată în Main News.
19:20
Ludovic Orban susține că inițiativa plecării sale din Administrația Prezidențială îi aparține lui Nicușor Dan # MainNews.ro
Ludovic Orban a transmis în cadrul unei conferințe de presă că președintele Nicușor Dan a fost cel care a avut inițiativa ca el să nu mai activeze în funcția de consilier pe politică internă al șefului statului. Fostul premier a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan … Articolul Ludovic Orban susține că inițiativa plecării sale din Administrația Prezidențială îi aparține lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
18:00
Adrian Țuțuianu a fost ales de Parlament președinte al Autorității Electorale Permanente # MainNews.ro
Plenul unit al Senatului și Camerei Deputaților l-a ales pe Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. El a fost propus de PSD la șefia instituției. Numirea sa a avut loc după ce partidele din coaliția de guvernare au convenit ca la conducerea AEP să fie numită o persoană susținută de PSD. … Articolul Adrian Țuțuianu a fost ales de Parlament președinte al Autorității Electorale Permanente apare prima dată în Main News.
16:50
Parlamentul a aprobat majorarea impozitelor pentru proprietate și mașini. Ce alte taxe au fost mărite de aleși # MainNews.ro
Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a aprobat în procedură de urgență proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor. Actul normativ prevede inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini. Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în parlament pe 1 septembrie asupra acestui proiect. … Articolul Parlamentul a aprobat majorarea impozitelor pentru proprietate și mașini. Ce alte taxe au fost mărite de aleși apare prima dată în Main News.
16:00
Magistrații din Franța refuză din nou extrădarea lui Paul Lambrino în România. Decizia nu este definitivă # MainNews.ro
Judecătorii Curții de Apel din Paris au respins din nou solicitarea României de extrădare a lui Paul Lambrino, care se autointitulează drept prințul Paul al României. Decizia magistraților francezi nu este definitivă și va fi contestată de către procurorii parizieni. Paul Lambrino a fost condamnat în 2020 la trei ani și patru luni de închisoare … Articolul Magistrații din Franța refuză din nou extrădarea lui Paul Lambrino în România. Decizia nu este definitivă apare prima dată în Main News.
15:10
Un fost consilier prezidențial explică demiterea lui Ludovic Orban: „S-a poziționat diferit față de președinte” # MainNews.ro
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, explică într-o postare publică de ce, în opinia sa, plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni era inevitabilă, invocând abaterea de la rolul instituțional al unui consilier și diferențele publice de poziționare față de președintele Nicușor Dan. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Hrițuc descrie rolul … Articolul Un fost consilier prezidențial explică demiterea lui Ludovic Orban: „S-a poziționat diferit față de președinte” apare prima dată în Main News.
15:00
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție privind planul lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza # MainNews.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni seara proiectul de rezoluție inițiat de SUA prin care este aprobat planul președintelui Donald Trump privind Fâșia Gaza și este autorizată desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare în enclava palestiniană, relatează Reuters. Aprobarea documentului în Consiliul de Securitate al ONU are loc după ce în octombrie Israelul … Articolul Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție privind planul lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
13:40
Poliția va aplica amenzi pe baza imaginilor surprinse de camerele video ale autorităților locale / Predoiu: „Nu este «Big Brother»” # MainNews.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți o schimbare majoră în modul în care este supravegheat traficul rutier din România. Sistemul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va colecta, în perioada următoare, imagini nu doar de la camerele MAI, ci și de la camerele instalate de autoritățile locale, precum și înregistrări trimise de … Articolul Poliția va aplica amenzi pe baza imaginilor surprinse de camerele video ale autorităților locale / Predoiu: „Nu este «Big Brother»” apare prima dată în Main News.
13:20
Drumul construit peste magistrala de gaze din Sector 3 va fi închis. Prefectul Capitalei: Este un pericol foarte mare # MainNews.ro
Strada Brățării din Sectorul 3 urmează să fie închisă pe tronsonul cu risc ridicat, după ce verificările au confirmat existența unui pericol major din cauza magistralei de gaze aflate sub asfalt. Decizia urmează să fie formalizată în cadrul unei comisii care se reunește astăzi, însă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, estimează că măsura va intra în … Articolul Drumul construit peste magistrala de gaze din Sector 3 va fi închis. Prefectul Capitalei: Este un pericol foarte mare apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Ludovic Orban nu mai ocupă funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.Orban fusese numit în această poziție în octombrie 2025, în cadrul Administrației Prezidențiale, și timp de câteva luni a exercitat atribuțiile de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă. Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă pe data de 6 octombrie … Articolul Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
11:30
Fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei # MainNews.ro
Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, se află din nou în atenția autorităților, de această dată într-un dosar privind trecerea frauduloasă a frontierei. El este acuzat că a părăsit România folosindu-se de identitatea unei rude, iar în urma anchetei a fost trimis în judecată. Potrivit anchetatorilor, Cherecheș ar fi ieșit din țară prin … Articolul Fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei apare prima dată în Main News.
11:00
BREAKING Coaliția de guvernare a decis reducerea pensiilor speciale ale magistraților la 70% din salariu # MainNews.ro
Coaliția de guvernare a convenit să reducă cuantumul pensiei magistraților la 70% din ultimul salariu net, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la RFI. În paralel, continuă discuțiile privind perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani, subiect asupra căruia liderii politici nu au ajuns încă la o formulă finală. „În coaliție, … Articolul BREAKING Coaliția de guvernare a decis reducerea pensiilor speciale ale magistraților la 70% din salariu apare prima dată în Main News.
10:40
Patru persoane rănite într-un accident în Capitală: O mașină a fost proiectată pe trotuar, lângă o stație de autobuz # MainNews.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, în București, pe Bulevardul Uverturii, în zona intersecției cu Strada Apusului. Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost aruncat pe trotuar, în apropierea unei stații de autobuz. Impactul s-a produs în jurul orei 6:00. În urma … Articolul Patru persoane rănite într-un accident în Capitală: O mașină a fost proiectată pe trotuar, lângă o stație de autobuz apare prima dată în Main News.
10:30
Autorităţile au ridicat marţi dimineaţă ordinul de evacuare pentru satul Ceatalchioi, după ce riscul unei explozii la nava încărcată cu GPL lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării a scăzut semnificativ. În Plauru, pericolul rămâne ridicat, iar pe navă este încă vizibil un focar activ asupra căruia intervin echipele ucrainene. Inspectoratul pentru Situaţii … Articolul Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat la Plauru apare prima dată în Main News.
10:30
Meteorologii au actualizat marți prognoza pentru perioada următoare și avertizează că urmează un episod de vreme rece, cu precipitații mixte și ninsori în mai multe regiuni ale țării. În Transilvania și Moldova va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 2–6 centimetri, izolat chiar 10–12 centimetri. La munte, stratul nou depus … Articolul ANM: Vreme rece, cu precipitații mixte și ninsori în mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Main News.
10:20
Risc de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați preventiv după ce un șofer de 18 ani a lovit o conductă de gaze # MainNews.ro
Risc de explozie marți dimineață, în apropierea Liceului de Marină din Constanța, după ce un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o țeavă de alimentare cu gaze, provocând o avarie periculoasă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii sosiți la fața locului au constatat că un tânăr … Articolul Risc de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați preventiv după ce un șofer de 18 ani a lovit o conductă de gaze apare prima dată în Main News.
08:40
Ilie Ilaşcu, fost senator român, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi una dintre cele mai cunoscute figuri ale luptei pentru drepturile românilor din Transnistria, a încetat din viaţă la 73 ani. Familia a făcut anunţul, evocând „demnitatea” şi „curajul” celui care a petrecut nouă ani în închisorile de la Tiraspol. Ilie Ilaşcu a fost … Articolul Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic şi fost senator, a murit la vârsta de 73 ani apare prima dată în Main News.
17 noiembrie 2025
22:10
Mai mulți parlamentari PNL vor restrângerea accesului la informațiile de interes public # MainNews.ro
Mai mulți parlamentari PNL, printre care se află deputatul Robert Sighiartău, vor restrângerea accesului la informațiile de interes public prin exceptarea anumitor tipuri de informații de la comunicarea publică. Proiectul aleșilor PNL, depus pe 13 noiembrie la Senat, are în vedere catalogarea anumitor informații la un regim special, ceea ce va permite autorităților să refuze … Articolul Mai mulți parlamentari PNL vor restrângerea accesului la informațiile de interes public apare prima dată în Main News.
21:00
Senatul a adoptat proiectul de lege de eliminare a indemnizațiilor de pensionare ale judecătorilor CCR # MainNews.ro
Senatul a adoptat luni, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale a României. Proiectul de act normativ s-a bucurat de sprijinul a 105 senatori, în timp ce unul a votat împotriva, iar altul s-a abținut. Conform legii în vigoare, indemnizația compensatorie dată judecătorilor CCR … Articolul Senatul a adoptat proiectul de lege de eliminare a indemnizațiilor de pensionare ale judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
20:00
Ciprian Șerban anunță emiterea ordinului de începere a proiectării lotului Grințieș-Pipirig, cel mai dificil de pe traseul A8 # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat emiterea de către CNIR a ordinului de începere pentru proiectarea lotului 2B Grințieș-Pipirig, considerat cel mai dificil de pe autostrada A8 Iași-Târgu Mureș. „CNIR a emis Ordinul de Începere pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru … Articolul Ciprian Șerban anunță emiterea ordinului de începere a proiectării lotului Grințieș-Pipirig, cel mai dificil de pe traseul A8 apare prima dată în Main News.
18:50
Senatul a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva lui Ciprian Șerban, ministrul transporturilor. Demersul s-a bucurat de susținerea a 28 de aleși, în timp ce 65 s-au pronunțat împotrivă. În cadrul moțiunii intitulate „Calea ferată a pierdut trenul”, inițiatorii i-au reproșat ministrului lipsa de interes față de investițiile în infrastructura feroviară și sprijinirea companiilor … Articolul Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva lui Ciprian Șerban a fost respinsă apare prima dată în Main News.
18:00
Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a dată peste cap după ce un cofraj a căzut pe calea ferată # MainNews.ro
Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a fost blocată după ce după ce cofrajul unui picior de pasaj de pe lotul 4 Ronaț Triaj – Arad a căzut în gabaritul căii ferate, între Băile Calacea și Orțișoara. Mai multe trenuri sunt blocate sau întârziate, relatează Timiș Online. Problema a apărut pe șantierul lotului 4 Ronaț … Articolul Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a dată peste cap după ce un cofraj a căzut pe calea ferată apare prima dată în Main News.
17:10
Ana Ciceală anunță validarea candidaturii sale la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului # MainNews.ro
Ana Ciceală, candidata SENS susținută și de URS.PDF la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului, a anunțat validarea înscrierii sale în cursă. Ea a fost prima persoană care și-a anunțat intenția de a candida pentru a deveni noul edil al Bucureștiului după demisia lui Nicușor Dan din funcție. „Candidatura a fost validată! Mulțumim … Articolul Ana Ciceală anunță validarea candidaturii sale la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului apare prima dată în Main News.
16:00
Noi defrișări ilegale în Sectorul 3 pe un fost teren al Mariei Cocoru. Ce amenzi au fost date pentru o acțiune similară # MainNews.ro
Reprezentanții Grupului de Inițiativă Civică IOR – Titan au atras atenția cu privire la continuarea defrișărilor ilegale în Sectorul 3, pe o fâșie de spațiu verde retrocedat, situat în dreptul blocurilor de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18. Suprafața de teren a fost retrocedată în 2007, în timpul mandatului de primar al lui Adriean Videanu, … Articolul Noi defrișări ilegale în Sectorul 3 pe un fost teren al Mariei Cocoru. Ce amenzi au fost date pentru o acțiune similară apare prima dată în Main News.
15:50
CNIR semnează cu o firmă apropiată de Ionel Arsene un contract de peste 800 milioane de lei pentru Autostrada Unirii # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu asocierea Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex SRL contractul pentru proiectarea și execuția lotului 1D Joseni – Ditrău al Autostrăzii Unirii, după ce Curtea de Apel București a respins contestația depusă de grupul UMB Tehnostrade, patronat de Dorinel Umbrăresc. Contractul pentru lotul cu o lungime de … Articolul CNIR semnează cu o firmă apropiată de Ionel Arsene un contract de peste 800 milioane de lei pentru Autostrada Unirii apare prima dată în Main News.
15:00
Autoritățile anunță închiderea unor străzi în zona Brățării din Sectorul 3, unde primăria a construit drumuri fără autorizație peste magistrala de gaz # MainNews.ro
Autoritățile vor închide o stradă din zona Brățării din Sectorul 3 pentru a permite desfășurarea lucrărilor de punere în siguranță a țevilor de gaz din zonă. În plus, pe mai multe drumuri din apropiere vor fi introduse restricții de tonaj. Măsurile au fost adoptate în urma dezvăluirilor Recorder, care a prezentat cum Primăria Sectorului 3 … Articolul Autoritățile anunță închiderea unor străzi în zona Brățării din Sectorul 3, unde primăria a construit drumuri fără autorizație peste magistrala de gaz apare prima dată în Main News.
14:50
Deputatul Cătălin Drulă, candidat USR la primăria Capitalei şi consilierii generali USR au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spaţiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului. Cătălin Drulă a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, solicitând sprijinul instituţional pentru … Articolul Cătălin Drulă şi USR propun realizarea Parcului Uranus, pe terenul Parlamentului apare prima dată în Main News.
14:40
Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România, că bugetul de stat pentru anul viitor ar putea să nu fie finalizat în luna decembrie, existând posibilitatea prelungirii procedurilor în luna ianuarie. Motivul principal îl reprezintă necesitatea adoptării, în prealabil, a întregii legislaţii care să permită conturarea unui buget … Articolul Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie apare prima dată în Main News.
13:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui # MainNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Municipiului București, Ciprian Ciucu, a semnat luni un protocol de colaborare cu Partidul REPER, afirmând că își dorește un parteneriat de durată, nu doar o asociere punctuală în perioada campaniei electorale. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă relatată de News.ro. „Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui, … Articolul Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui apare prima dată în Main News.
12:50
Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice din București unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat suspendarea activității clinicii stomatologice din București în care, pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața după o procedură de anestezie. Decizia vine în urma raportului întocmit de Inspecția Sanitară de Stat (ISS), care a descoperit mai multe nereguli în funcționarea unității medicale. Potrivit comunicatului transmis … Articolul Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice din București unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.